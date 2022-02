Die Zukunft hat längst begonnen – Bauteile in höchster Qualität aus dem 3D Drucker

Viele haben bereits einmal von spektakulären Objekten aus dem 3D Drucker gehört. Weniger bekannt ist die wichtige Funktion, die heute 3D Druckereien als Ideengeber und Lieferant übernehmen.

München, 05.02.2022 – Mit dem 3D Druck Service maßgeschneiderte Artikel anfertigen lassen

Vor kurzem konnte man lt. einem Medienbericht ein Haus bestaunen, das mit einem 3D-Drucker „gedruckt“ wurde. Erstaunlich, wie sich diese Branche entwickelt. Bei solch spektakulären Berichten wird manchmal übersehen, dass 3D Druck Erzeugnisse schon längst selbstverständlicher Bestandteil der industriellen Fertigung sind.

Entsprechend gibt es bereits sehr leistungsfähige Anbieter wie die 3D Druckerei München, die beispielsweise Funktionsteile, Prototypen sowie Teile, bei denen höchste Präzision wichtig ist, herstellen. Abnehmer sind unter anderem Architekten, Städteplaner, aber auch die Industrie mit Kleinserien und weitere Branchen. Aufgrund der effizienten Abläufe können die Kunden in der Regel 50-80 Prozent gegenüber herkömmlicher Fertigung sparen, und das ohne Mindestbestellwert. In der 3D Druckerei ist es möglich, maßgeschneiderte Modelle anfertigen, und diese auf Wunsch vorher designen zu lassen. Kunden erhalten bei 3D Druck München also alles aus einer Hand.

Kein Design ist zu anspruchsvoll



Die Vorteile des 3D Drucks liegen in seiner Flexibilität und Vielseitigkeit. Es lassen sich mit ihm also selbst ausgefallene Designs anfertigen. Der 3D Druck Service in München bedient sich zu diesem Zweck organischer Strukturen. Die bionischen Gestaltungen des Anbieters gewährleisten zudem eine Reduktion massiver Bauteile in ihre essenziellen Stützelemente. So ist es 3D Druck München möglich, leichte und trotzdem hoch funktionale Bauteile herzustellen. Es kommt zu diesem Zweck unter anderem die FEM-Analyse zur Anwendung. Ebendiese Technologie identifiziert Belastungswege und optimiert so das Objekt.

Die 3D Druckerei online in Anspruch nehmen



Bei der 3D Druckerei in München lassen sich Aufträge unkompliziert online aufgeben. Dateien lassen sich hier einfach hochladen, wobei die Verarbeitung aller gängigen Formate gewährleistet ist. Das Erstellen des Entwurfs können Klienten aber auch dem 3D Druck Service überlassen. Dafür stellt der Anbieter seinen Kunden einen Konstruktionsservice zur Verfügung. Aus bemaßten Skizzen fertigt das Team ein druckbares 3D-Modell an.

Jedes eingereichte Objekt wird von den Fachkräften, aber auch von der Software des Unternehmens analysiert. So ist es dem Anbieter möglich, das beste Druckverfahren für das betreffende Modell zu ermitteln. Über Farbe und Qualität hat der Kunde natürlich freie Hand.

Bevor es ans Drucken geht, erhält der Kunde von 3D Druck München eine Simulation des Objekts. Dadurch ist es Klienten rechtzeitig möglich, eine Revision vorzunehmen.

Einwandfreie Leistung zu erschwinglichen Preisen



Obwohl die 3D Druckerei ihren Klienten einen umfassenden Service mitsamt hochwertigen Produkten zur Verfügung stellt, befinden sich die Kosten in einem moderaten Bereich. Da das Unternehmen seine Preise fair ansetzt, ist der 3D Druck Service für viele Kunden erschwinglich.

Nach der Anpassung des Modells und dem Festlegen der wichtigsten Spezifikationen, erhalten Klienten einen Kostenvoranschlag. So können sich diese bereits im Voraus einen Überblick über die Ausgaben verschaffen. Auch über die Versandkosten werden Kunden informiert. Mit versteckten Kosten muss man beim 3D Druck München also nicht rechnen.

Haben Sie zur 3D Druck Service Fragen? Wenden Sie sich noch heute an 3D Druck München. Das fachkundige Team der 3D Druckerei steht Ihnen gerne zur Seite. Sie können sich telefonisch unter 0176 / 95283078 oder per Email unter info@3ddruckmuenchen.com an den Anbieter wenden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich auf der Homepage des Unternehmens über die Dienstleistung zu informieren und sich noch heute ein kostenfreies Angebot einzuholen.

Über das Unternehmen:

Die 3D Druckerei München erstellt mit Hilfe von bionischen Designs massive Bauteile, die aufgrund ihrer Herstellungsweise sowohl leicht als auch sehr stabil sind. Für Kunden unterschiedlicher Branchen ist vor allem die Flexibilität des Inhabers Stefan Klaußner, und seines Teams von Bedeutung. Wenn gewünscht, wird auch das Design des gewünschten Objektes übernommen. Wenn gefordert, können die 3D-Modelle mit Hilfe der FEM-Analyse auf Belastungswege analysiert und die Struktur ggfs. optimiert.

