Die Zucchini-Sistaz sorgen am 03. Juli in Borken für Unterhaltungsmusik vom Feinsten

Drive & Live – Deutschlands erstes Klassik Auto-Kino-Festival

Hamburg, Juni 2020

„Drive & Live“ das neue Festival-Format des Veranstalters der Musik-Landschaft Westfalens. Gestartet am 15. Mai und eröffnet durch Klassik-Legende Justus Frantz, werden in einem extra dafür errichteten Open Air Autokonzertsaal in Borken bis Mitte Juli weiterhin Live-Konzerte unterschiedlichster Klassikkünstler stattfinden.

Am Freitag den 03.07 sorgen die Zucchini Sistaz ab 20:00 Uhr für erstklassige Unterhaltung der Gäste des Drive & Live Festivals Westfalen. Die drei Frauen, die sich 2009 zu den Zucchini Sistaz zusammenschlossen, erinnern mit ihren klimpernden Wimpern und Netzstrumpfhosen an die goldene Swing-Ära der 20er-50er Jahre. Ihr Motto lautet „Falsche Wimpern – echte Musik“ und gibt einen Hinweis auf die musikalische Vielfalt, die das Trio mit ihren nahezu akrobatischen Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn liefern. Seit dem Erscheinen ihres Debütalbums “Zu Besuch bei den Zucchini Sistaz” im Oktober 2018, erfreuen sich die Zucchini Sistaz an einer wachsenden Beliebtheit in ganz Deutschland.

„Drive & Live – Klassik im Autokino“ ist die kreative Antwort der Musik-Landschaft Westfalens auf die jetzige Zeit, die eine breite Schneise durch die Kultur-Landschaft geschlagen hat. Das Festival gibt den Künstlern die Bühne zurück und beschert dem Publikum ein einzigartiges Konzerterlebnis, das bequem und mit der ganzen Familie aus dem Auto genossen werden kann.

Zum Format: Der Platz am Rand eines Stadtparks fast rund 125 Autos, die mit zwei Erwachsenen plus direkten Verwandten (Kinder, Eltern, Großeltern) für nur 59€ pro PKW besetzt werden können. Die Künstler spielen live vor Ort auf einer großen Bühne. Der Ton wird perfekt abgemischt und per UKW-Sender auf die Autoradios geschickt. Zusätzlich können die Zuschauer das Geschehen auch auf einer Großleinwand verfolgen. Als besonderen Service kann man ein Snackpaket vorbestellen. Programm und Tickets gibt es online zu kaufen.

Weitere Informationen unter: www.musiklandschaft-westfalen.de

