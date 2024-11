Die WD-40® Company Limited enthüllt aufregende neue Verkaufsaktionen für den Fachhandel

Bad Homburg, 12.11.2024 – ​Die WD-40 Company Limited bietet für das Geschäftsjahr 2024/2025 in der D.A.CH. Region attraktive Zugaben an. Mit drei vielfältigen Angeboten ermöglicht das Unternehmen dem Fachhandel, aus einer Palette von Artikeln genau die auszuwählen, die am besten zur jeweiligen Zielgruppe und Angebotsstruktur passen.

Mit den Zugaben möchte die WD-40 Company Limited nicht nur die Attraktivität ihrer Produkte erhöhen, sondern auch den Fachhandel aktiv unterstützen. Diese Vermarktungsmaßnahmen werden speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen des Fachhandels zugeschnitten, um eine optimale Unterstützung beim Rausverkauf zu gewährleisten. Durch die Bereitstellung dieser Marketingtools ermöglicht das Unternehmen den Fachhändlern, ihre Verkaufsflächen effektiver zu nutzen und die Kundenaufmerksamkeit gezielter zu lenken.

Das Unternehmen ist überzeugt davon, dass durch diese strategische Unterstützung der Fachhandel nicht nur in der Lage sein wird, den Umsatz zu steigern, sondern auch eine stärkere Kundenbindung und Markentreue aufzubauen. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, durch kontinuierliche Innovation und maßgeschneiderte Lösungen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu schaffen.

Die Zugaben werden sorgfältig ausgewählt und sind auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten. Das diesjährige Sortiment begeistert Automotive-Fans mit einem detailgetreuen Nachbau eines Ford F1 im charakteristischen WD-40 Design und bietet Handwerkern praktische Extras wie eine robuste Lunchbox für unterwegs oder ein hochwertiges HAZET Bit-Set, das in keiner Werkzeugkiste fehlen sollte.

Das nostalgische Modellauto Ford F1 von 1949 im Maßstab 1:25 ist ein Highlight für Oldtimer-Liebhaber und ein echter Hingucker in jeder Vitrine. Die robuste, edle Lunchbox in Blau und Gelb mit 1.250ml Volumen ist auslaufsicher, gefriergeeignet und spülmaschinenfest, ideal für den Alltag unterwegs. Zudem bietet das 16-teilige HAZET Bit-Set im kompakten Smart Holder einfache Handhabung und Qualität, perfekt für Handwerker und den heimischen Werkzeugkoffer.

Interessierte Kunden können sich bei einem Key Account Manager der WD-40 Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland, nach weiteren Details zur Verkaufsaktion erkundigen. Die Aktion ist ab sofort wirksam und bleibt gültig, solange der Vorrat reicht.

