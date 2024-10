Die Vorteile der neuen CanHost16 von Tekuwa für Betriebe in der Kabel- und Schlauchbearbeitung

Der CanHost16 von Tekuwa setzt Maßstäbe in der Kabelbearbeitung mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und cleveren Features. Die Maschine kombiniert Effizienz und Sicherheit und bietet Unternehmen so eine zuverlässige Lösung für die Bearbeitung von Kabeln und Schläuchen. Dies führt zu geringeren Rüstzeiten und einer schnelleren Produktionsgeschwindigkeit.

CanHost16 von Tekuwa setzt neue Maßstäbe in der Bearbeitung von Kabeln und Schläuchen: Abisolier- und Schneidemaschine mit optimierter Auftragsdatenverwaltung und PC-gestützter Datenerstellung

Wehr, 20.10.2024 – Die Tekuwa GmbH präsentiert mit dem neuen CanHost16 eine wegweisende Lösung für die Bearbeitung von Kabeln und Schläuchen, die Maßstäbe in der Industrie setzt. Ob Kabel schneiden, Kabel abisolieren, Kabel ablängen oder Schläuche schneiden und ablängen – der CanHost16 vereint modernste Technologie mit hoher Bedienerfreundlichkeit und optimierten Funktionen, die den Produktionsprozess erheblich vereinfachen und beschleunigen.

Benutzerfreundliches Design und intuitive Bedienung

Die fortschrittliche Abisolier- und Schneidemaschine CanHost16 bietet ein übersichtliches grafisches Maschinenlayout, das es den Anwendern ermöglicht, die Bedienfelder schnell und effizient zuzuordnen. Durch das Ein- und Ausblenden von Eingabeoptionen per Mausklick behalten Anwender stets den Überblick über die wichtigsten Parameter, was die Bedienung erleichtert und Fehler minimiert. So sorgt der CanHost16 für eine maximale Benutzerfreundlichkeit und Produktivität in der täglichen Arbeit.

Optimierte Auftragsdatenverwaltung für hohe Effizienz

Der CanHost16 zeichnet sich durch eine umfassende und optimierte Auftragsdatenverwaltung aus, die Transparenz und Effizienz in jedem Schritt des Produktionsprozesses gewährleistet. Selbst umfangreiche Auftragslisten mit bis zu 100 Positionen bleiben dank der klar strukturierten Verwaltung der Auftragsdaten, Fertigungsprogramme und Materialdaten übersichtlich und einfach zu handhaben. Die Bearbeitung der Aufträge kann dabei wahlweise manuell oder automatisch erfolgen, was eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen des Betriebs ermöglicht.

Diese durchdachte Datenverwaltung führt zu einer signifikanten Effizienzsteigerung, da alle Prozessschritte optimal koordiniert werden. Unternehmen profitieren dadurch von einer reduzierten Rüstzeit und einer schnelleren Bearbeitung von Aufträgen.

Sicherheit und Flexibilität durch moderne Funktionen

Ein integrierter Passwortschutz gewährleistet, dass der Zugriff auf sensible Maschinen- und Konfigurationseinstellungen geschützt ist, was eine hohe Sicherheit in der Nutzung garantiert. Der CanHost16 ermöglicht zudem die PC-gestützte Auftragsdatenerstellung und Übertragung per FTP, was eine nahtlose Integration in bestehende Produktionsnetzwerke und IT-Infrastrukturen sicherstellt.

Darüber hinaus ist der CanHost16 als 1:1-Ersatz für Tekuwa-Maschinen mit CanHost 7 voll kompatibel, was es Unternehmen ermöglicht, ihre Produktionsanlagen effizient aufzurüsten, ohne die gesamte Infrastruktur zu ersetzen. Diese Kompatibilität sorgt für geringe Investitionskosten und minimiert Ausfallzeiten.

Perfekte Kontrolle über alle Schritte der Kabel- und Schlauchbearbeitung

Mit dem CanHost16 von Tekuwa wird jeder Arbeitsschritt im Kabel- und Schlauchmanagement – vom Schneiden über das Abisolieren bis hin zum Ablängen – durch modernste Technologie kontrolliert und optimiert. Durch diese hohe Präzision und Effizienz profitieren Unternehmen von einer deutlich verbesserten Produktionsleistung, was sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt.

Abisolier- und Schneidemaschine

Kabelschneiden und Kabelablängen

Schlauchbearbeitung und Schlauchmanagement

Optimierte Auftragsdatenverwaltung

PC-gestützte Auftragsdatenerstellung

Maschinenlayout mit intuitiver Bedienoberfläche

Passwortgeschützte Maschineneinstellungen

Kompatibilität mit CanHost 7 Maschinen

„Mit dem CanHost16 setzen wir neue Maßstäbe in der Bearbeitung von Kabeln und Schläuchen. Unser Ziel war es, eine Maschine zu entwickeln, die nicht nur durch ihre Leistung überzeugt, sondern auch durch eine intuitive Bedienung und nahtlose Integration in bestehende Systeme. Das Ergebnis ist eine hochmoderne Lösung, die maximale Effizienz und Präzision gewährleistet“, erklärt Stefan Wagner, Geschäftsführer der Tekuwa GmbH.

Pressekontakt:

Tekuwa GmbH

Stefan Wagner

Finsterbachstr. 13

79664 Wehr

Tel.: 0 77 62 / 52 12-0

E-Mail: info@tekuwa.de

Web: https://tekuwa.de

Copyright Bild: Tekuwa GmbH

Originalinhalt von TEKUWA GmbH, veröffentlicht unter dem Titel „Der neue CanHost16 von Tekuwa: Effiziente und präzise Kabel- und Schlauchbearbeitung mit modernster Abisolier- und Schneidemaschine für Kabelschneiden, Kabelablängen und Schlauchmanagement„, übermittelt durch Prnews24.com