„Die Reise zum Ich“ mit Walhaien und Meditation im Nova Maldives

Genau auf dieses Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele zielt das „Die Reise zum Ich“-Arrangement des Nova Maldives im South Ari Atoll ab: Die Reise zum eigenen Ich beginnt mit einer 30-minütigen Mediationssitzung mit dem Yogalehrer des Resorts. Inmitten der himmlischen Ruhe des Indischen Ozeans lässt sich ideal die eigene Spiritualität entdecken und der eigene „Ist“-Zustand nüchtern betrachten, um aus dieser Position wirkliche Veränderungen im Leben anzustoßen. Denn der Yogalehrer leitet dazu an, die heilende Kraft der Meditation zu nutzen, um ein friedlicheres und zufriedeneres Leben zu führen.

Der nächste Schritt auf der heilenden Reise ist die Entdeckung des Unterwasserparadieses. Nova befindet sich im Süd Ari Atoll, einem der besten Schnorchel- und Tauchspots weltweit. Dieser Garten Eden des Meeres ist ganzjährig das Zuhause zahlloser farbenfroher Geschöpfe. Die beiden spektakulärsten Arten sind dabei die gigantischen Walhaie und die majestätischen Mantas. Das Nova lädt seine Gäste ein neben diesen sanften Riesen der Ozeane zu schwimmen.

Dieser Traum eines jeden Meeresliebhabers wird bei einer besonderen Schnorchel-Tour Realität. Der Meeresbiologe der Nova Resorts gibt dabei Informationen über die einzigartige Unterwasserwelt, geprägt von Korallen, tiefen Schluchten und spektakulären Überhängen, und hilft mit Schnorchel-Tipps. Dabei kann man diesen mystischen Riesen ganz nahekommen, ihre Gegenwart genießen und seinen Geist unter der azurblauen Wasserdecke nähren. Denn das Gefühl der Aura dieser Geschöpfe des Meeres lässt sich mit absolut nichts aufwiegen und garantiert ein bleibendes Erlebnis.

Am Ende dieser spirituellen Reise sorgen der Küchen- und Barchef für kulinarische Sinnesfreuden. Im Nova Maldives werden Gäste betreut, umsorgt und auf dem Weg zu innerer Ruhe und Gelassenheit an die Hand genommen. Die Insel lädt ihre Gäste dazu ein, die Schönheit der einzigartigen Natur zu umarmen und in der Ruhe dieser Oase die Seele baumeln zu lassen. Das „Die Reise zum Ich“ Arrangement beinhaltet folgende Leistungen:

– 30 Minuten Meditation mit dem Yogalehrer des Resorts

– Bootsfahrt mit dem Meeresbiologen des Resorts, der Informationen gibt und die

Schnorchel Tour in den Manta- bzw. Walhai-Revieren leitet

– Kulinarische Highlights für die Seele

Minimum 4 Personen; Dauer: 3 Stunden; Buchungen unter: hello@nova-maldives.com

Über Nova Maldives:

Nova ist ein neuer Resort-Stern auf den Malediven, denn es möchte mehr als nur ein Lifestyle-Urlaubsziel sein. Nova ist ein Ort, an dem die Menschen im Augenblick leben und in den Geist der Malediven und der pulsierenden Nova-Community eintauchen. Intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst – Nova verkörpert die Kultur der Untermehmensmarke Pulse Hotels & Resorts. Es ist eine erfrischende Interpretation des All-Inclusive-Konzepts, das über Mahlzeiten und Dienstleistungen hinausgeht und jeden dazu einlädt, die vielfältigen Optionen von Nova zu genießen. Die 76-Villen-Insel liegt im Süd-Ari-Atoll und ist per Wasserflugzeug zu erreichen. Gäste jeden Alters sind in der „soulful“ Nova Community willkommen. Von Beach-Volleyball und Tauchen bis hin zu lokaler Kunst und Kultur, von den stilvollen, entspannten Villen an Land und auf dem Wasser bis hin zur köstlichen kulinarischen Vielfalt – im Nova Resort nehmen sich die Gäste die Zeit, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht.

Über Pulse Hotels & Resorts:

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

