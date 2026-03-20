Die rechtlichen Möglichkeiten bei einer scheitenden Ehe ohne Zustimmung

Das Schlagwort Online Scheidung suggeriert oft ein vereinfachtes Verfahren per Mausklick. Rechtlich betrachtet handelt es sich hierbei jedoch lediglich um eine digitalisierte Kommunikationsform zwischen Rechtsanwalt und Mandant. Das materielle Scheidungsrecht sowie das gerichtliche Verfahren nach dem FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen) bleiben hiervon unberührt.

Im Folgenden erläutert Rechtsanwalt Reinhard Scholz aus Münster, Anwalt für Scheidungsrecht, die wichtigsten Grundsätze rund um die Online Scheidung bei fehlender Mitwirkung des Antragsgegners:

Besonders komplex wird die Situation, wenn der Ehepartner die Mitwirkung verweigert. In diesem Beitrag beleuchten wir die rechtlichen Handlungsoptionen bei mangelnder Kooperation des Antragsgegners.

1. Ist die Zustimmung des Partners zwingend erforderlich?

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass eine Scheidung ohne das Einverständnis des anderen Teils unmöglich sei. Das deutsche Familienrecht sieht hier klare Regelungen vor:

Die einvernehmliche Scheidung: Hier stimmen beide Parteien dem Antrag zu, und die Folgensachen sind idealerweise geklärt. Dies ist der kostengünstigste und schnellste Weg.

Die streitige Scheidung: Verweigert ein Partner die Zustimmung, greifen die Vermutungsregelungen des BGB. Nach Ablauf des Trennungsjahres (§ 1566 Abs. 1 BGB) kann die Scheidung auch gegen den Willen des Antragsgegners vollzogen werden, sofern das Gericht davon überzeugt ist, dass die Ehe gescheitert ist.

Die unwiderlegbare Vermutung: Leben die Ehegatten seit drei Jahren getrennt, gilt die Ehe gem. § 1566 Abs. 2 BGB als unwiderlegbar gescheitert. Eine Zustimmung ist dann rechtlich irrelevant.

2. Verfahrensablauf bei mangelnder Kooperation

Wenn der Partner nicht mitspielt, folgt das Gericht einem gesetzlich festgelegten Ablauf, um den Justizgewährungsanspruch des Antragstellers zu wahren:

Zustellung des Antrags: Der Anwalt reicht den Scheidungsantrag beim Familiengericht ein. Das Gericht stellt diesen dem Antragsgegner von Amts wegen zu.

Stellungnahmefrist: Dem Partner wird eine Frist zur Stellungnahme gesetzt. Äußert er sich nicht oder widerspricht er lediglich ohne fundierte Begründung (z. B. Härtefallklausel), wird das Verfahren fortgesetzt.

Der Scheidungstermin: Das Gericht lädt beide Parteien zum persönlichen Erscheinen (§ 128 FamFG). Erscheint der Antragsgegner trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt nicht, kann das Gericht unter bestimmten Voraussetzungen dennoch entscheiden oder Ordnungsmittel (Zwangsgeld) verhängen.

3. Besonderheiten im Kontext der Online-Kommunikation

Auch wenn der Begriff Online Scheidung eine rein digitale Abwicklung verspricht, gilt für den Gerichtstermin grundsätzlich die Präsenzpflicht.

Hinweis: Eine Erleichterung bietet § 128a ZPO (i.V.m. § 113 FamFG), der unter bestimmten Voraussetzungen eine Videokonferenzschaltung für die Anhörung ermöglicht. Dies muss jedoch vom Gericht gestattet werden und ersetzt nicht die rechtliche Notwendigkeit, die Voraussetzungen des Scheiterns der Ehe darzulegen.

Auch bei hoher Konfliktbereitschaft des Partners reicht oft die rein digitale Kommunikation mit dem Scheidungsanwalt aus. Hier empfiehlt sich eine intensive strategische Beratung durch einen Anwalt für Familienrecht, um auf etwaige taktische Verzögerungen des Gegners (z. B. beim Versorgungsausgleich) reagieren zu können.

4. Praxistipps für Antragsteller

Trennungszeitpunkt dokumentieren: Da bei Uneinigkeit der Ablauf des Trennungsjahres bewiesen werden muss, sollten Belege (Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, Anwaltsschreiben zur Trennung) gesichert werden.

Versorgungsausgleich beschleunigen: Oft verzögert der Partner das Verfahren, indem er die Fragebögen zum Versorgungsausgleich nicht ausfüllt. Hier kann das Gericht Zwangsgeld festsetzen.

Öffentliche Zustellung: Ist der Partner untergetaucht, kann über den Anwalt die öffentliche Zustellung beantragt werden, um das Verfahren nicht zum Stillstand kommen zu lassen.

Fazit

Die Verweigerungshaltung eines Ehepartners kann das Verfahren zwar verzögern, aber nicht dauerhaft verhindern. Wer eine Online Scheidung anstrebt, sollte bei Anzeichen von Widerstand frühzeitig einen Anwalt wählen, der die prozessuale Erfahrung besitzt, den Scheidungsbeschluss gegen Widerstände herbeizuführen.

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

Rechtsanwalt Reinhard Scholz – Online Scheidung einfach günstig unter www.ihre-scheidung.info oder www.scheidung-einreichen.com

Pressekontaktdaten:

Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Salzstraße 20

48143 Münster

Copyright Bild: Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Originalinhalt von Reinhard Scholz, veröffentlicht unter dem Titel „Die Online Scheidung bei fehlender Mitwirkung des Antragsgegners„, übermittelt durch Prnews24.com