Die „Poetin am Klavier“ – Luiza Borac – stellt ihr neuestes Werk vor: Constantin Silvestri

Ab dem 19. Juni als Doppel-Album erhältlich

Hamburg, Juni 2020

Von der internationalen Musikpresse als „Virtuosin von erstaunlicher Brillanz“ und „poetischste Künstlerin“ bezeichnet, hat sich Luiza Borac zu einer der bedeutendsten Pianistinnen ihrer Generation etabliert. Die deutsch-rumänische Pianistin gewann mehr als 30 Preise und Auszeichnungen, darunter unter anderen der 1. Preis beim Mendelssohn-Wettbewerb Berlin und den Debüt-Preis der Carnegie Hall New York. Bislang widmete Luiza Borac bereits 6 CDs (AVIE, Danacord, Hänssler Profil) dem großen rumänisch-französischen Komponisten George Enescu. Mit dieser Veröffentlichung setzt Luiza ihr musikalisches Werk mit George Enescu fort. Ihr Weltpremiere-Projekt der Einspielung der Klavierwerke von GEORGE ENESCU wurde mit dem begehrten BBC Music Award geehrt und als “Maßstab zukünftiger Interpretationen” (International Record Review) beschrieben.

Das aktuelle Album der Künstlerin ist ein Doppel-Album bestehend aus zwei CD`s welche fünf Weltpremieren-Aufnahmen enthalten. Es präsentiert die chorologische Entwicklung Constantin Silvestri`s, einer der besten Dirigenten des 20. Jahrhunderts und die Einflüsse der Komposition, die er bewunderte, dirigierte und aufführte. Mit dabei George Enescu’s einzige Klavierkonzert in einer Weltersteinspielung, nach dem sensationellen Fund des Manuskripts.

Luiza Borac konzertiert regelmäßig in Europa und den USA. Konzerte gab sie u.a. in der Walt Disney Hall Los Angeles, im Concertgebouw Amsterdam, und im Barbican Centre London und arbeitete dort mit Künstlern wie Vladimir Jurowski, und Radu Lupu zusammen. Zudem arbeitet sie eng mit verschiedenen international bekannten Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, wie z.B. Polio Plus dem internationalen Rotary-Projekt gegen Kinderlähmung, die ihr für ihr Engagement bereits eine Ehrenmedaille verliehen.

Weitere Informationen unter: www.luizaborac.com

