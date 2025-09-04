Die neue Kollektion der eleganten Brautkleider von Jesus Peiro zeichnet sich durch traditionelle Handwerkskunst, höchste Qualität, feinste Stoffen und moderne Schnitte aus und ist ab Herbst 2025 bei Brautmoden Tegernsee in Bad Wiessee am wunderschönen Tegernsee verfügbar.

Jesus Peiro ist bekannt für seine modernen und eleganten Brautkleider, die aus feinsten Materialien und mit viel Liebe zum Detail gefertigt werden. Jesus Peiro steht für zeitlose Eleganz und Anmut, kombiniert mit modernen Elementen.

Reine Linien, klare Schnitte, Texturen, die das Licht einfangen. Die Brautkleider von Jesus Peiro werden vollständig in Spanien entworfen und gefertigt. Mit meisterlichen Händen, künstlerischem Blick und zeitloser Intention. Seit über drei Jahrzehnten steht Jesus Peiro für ein neues Verständnis von Brautschönheit: bewusst, elegant, unverfälscht.

Ergänzt werden die elegant-modernen Brautkleider von Jesus Peiro durch auf Wunsch erhältliche passende Brautaccessoires von Jesus Peiro oder der eigenen exklusiv nur bei Brautmoden Tegernsee erhältlichen Marke vanBlütental by Tali Amoo.

Brautmoden Tegernsee, Brautatelier & Bridal Lounge, Am Lindenplatz 10, D-83707 Bad Wiessee, Telefon +49 (0) 8022 271 98 35, info@brautmoden-tegernsee.de, www.brautmoden-tegernsee.de