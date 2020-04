Die neue ECOROTE – 9,8 kW Kleinwindanlage überzeugt durch sehr gute Leistungen

Die vom TÜV-Nord am 05.07.2019 zertifizierte ECOROTE- Windturbine mit einer Leistung von 9,8 kW hat sich in der Praxis erwartungsgemäß bewährt.

Am Demonstrationsstandort erzeugt die Anlage bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 7,0 m/sec ca. 48.600 kWh Strom im Jahr. Die Effizienz liegt mit einem Cp-Wert von unter 0,42 und die Lärmerzeugung liegt bei lediglich 46 dB (bei einer Windgeschwindigkeit von 8,0 m/sec und in 60m Abstand gemessen). Die Anlage kann auf Masten von 2,0m bis zu 25,0 m Höhe installiert werden. Die Errichtung der kompletten Anlage inklusive Inbetriebnahme werden von unseren Fachleuten in 2 Arbeitstagen realisiert. Eventuell benötigte Fundamente oder Erdankergründungen werden von uns für jeden Gründungsort individuell geplant und berechnet.

Alle unsere Anlagen können On-Grid, Off-Grid oder hybrid (z.B. mit PV-Anlagen) betrieben werden. Individuell geeignete Speicherlösungen bieten wir selbstverständlich auch an.

Die komplette Anlage besteht ausschließlich aus Bauteilen, die in der EU hergestellt und zertifiziert sind.

