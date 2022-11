Die deutschen Unternehmen zeigen auf der Shanghai International Trade Fair eine starke Anziehungskraft, und die neuen Produkte des patentierten VIKpro-Gelenkschutzes werden weltweit eingeführt

Am 5. November wurde die 5. China International Import Expo in Shanghai eröffnet. VIKpro, eine hochwertige Marke für medizinische Ernährung in der deutschen Ausstellungshalle, und viele erstklassige deutsche Unternehmen wie Bayer, Siemens und die Zeiss-Gruppe traten nacheinander auf, um den Verbrauchern verschiedene führende deutsche Technologien zu demonstrieren und Deutschlands Streben nach rationaler und strenger Handwerkskunst umfassend zu interpretieren.

Deutsche Unternehmen genießen hohes Ansehen und VIKpro unterstreicht die Vitalität der Marke

In den vergangenen fünf Jahren sind immer mehr deutsche Aussteller zu “Wiederholungsbesuchern„ der Expo geworden. Am 4. November besuchte der deutsche Ministerpräsident Schultz an der Spitze einer Delegation hochrangiger Wirtschaftsführer China, was bei den deutschen Ausstellern auf der Expo große Aufmerksamkeit erregte. Der chinesische Markt bietet enorme Chancen, und deutsche Unternehmen haben ein großes Potenzial für die neue Entwicklungsstruktur in China. Die “soliden„ Aufträge, die auf der Expo eingegangen sind, haben das Vertrauen der deutschen Unternehmen gestärkt, in China Fuß zu fassen. Als deutsche Marke für medizinische Ernährung, die erneut an der Ausstellung teilnahm, wurde VIKpro in die Top 100 der neuen Produkte von Tmall Global für die globale Förderung aufgenommen. Während des Shopping-Karnevals am 11. November stiegen die Verkäufe um mehr als 1216 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es besteht kein Zweifel daran, dass die aufstrebende Marke für medizinische Ernährung VIKpro ihr enormes Wachstumspotenzial und ihr Potenzial für das globale Publikum unter Beweis gestellt hat.

Auf dieser Expo stellte VIKpro zum ersten Mal ein neues Gelenknahrungsprodukt vor, die patentierte Eierschalenmembran-Gelenkheilungskapsel von VIKpro, die in zweijähriger mühevoller Arbeit entwickelt wurde ® Natürliche Eierschalenmembran-Materialien können mit Hilfe modernster Zellnahrungstechnologie in 5-7 Tagen eine schnelle Wirkung erzielen. Mit der erneuten Einladung zur Teilnahme ist die Expo für VIKpro zu einer Bühne geworden, auf der Marken ihre neuesten Errungenschaften auf dem globalen Markt präsentieren können. VIKpro nutzt die Chance, die die medizinische Ernährung für die Gesundheit bietet, und hat dank seines präzisen Layouts und seiner soliden Produktforschung und -entwicklung ein stetiges Wachstum der Auftragseingänge und Einnahmen in China erzielt. Die einzigartige patentierte Gelenkschutztechnologie von VIKpro ist einmal mehr Vorreiter für neue Trends in der medizinischen Ernährungsbranche und wurde von der Deutschen Auslandshandelskammer AHK hoch gelobt.

Jedes Mal, wenn VIKpro an der Expo teilnimmt, wird es die neuesten Produkte und neue Standards vorstellen, die den Trend der medizinischen Ernährung anführen. In den letzten Jahren hat die Marke unter der Leitung von Hans Christof Berger, einem deutschen Experten für medizinische Ernährung und Chefgesundheitsberater, erfolgreich die Zellnahrungsextraktionstechnologie entwickelt, die den Weg für die hochgradige Absorption in der diätetischen Ernährungsindustrie geebnet und die hochwertige Entwicklung der globalen Gesundheitsnahrungsindustrie gefördert hat. Die gesamte Produktlinie von VIKpro hat sich in Deutschland, China, Italien, Australien und anderen Ländern gut verkauft. Das wissenschaftliche Gesundheitskonzept auf dem neuesten Stand der Technik und die reale Erfahrung mit hochwertigen Nahrungsmitteln auf Zellebene haben das Vertrauen und die Anerkennung der weltweiten Verbraucher gefunden.

Die Expo hat sich zu einem ausgezeichneten Schaufenster für die Beobachtung des Konsumtrends in China entwickelt und bietet deutschen Unternehmen die Möglichkeit, sich auf einem breiten chinesischen Markt zu etablieren. Der jüngste Besuch des deutschen Ministerpräsidenten Schultz in China hat auch das Vertrauen und die Entschlossenheit der Marke VIKpro gestärkt, den chinesischen Markt weiter zu bearbeiten und zu entwickeln.