Die Berufsunfähigkeitsversicherung in Zeiten von Corona

Viele Verbraucher, welche eine BU erfolgreich abgeschlossen haben, ob ein Versicherungsschutz besteht. Denn es gibt je nach Vertrag und Anbieter hier unterschiedliche Aussagen. Generell ist zu sagen, dass eine BU im Krankheitsfall absichert, sofern der Antragsteller voraussichtlich mindestens 6 Monate ausfällt und dabei keine Arbeitskraft von 50 Prozent hat. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es auch auf https://deutsche-berufsunfaehigkeitsversicherungen.de/ .

Infizierung wahrscheinlich und Ausfall der Arbeitskraft

Menschen jungen und mittleren Alters werden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Coronavirus anstecken und auch erkranken. Man wird auch in einem Zeitraum von mindestens zwei Wochen sich sehr Krank fühlen und nicht arbeiten können. Neben Verlust des Geruchssinns, des Geschmackssinn, sind auch hohes Fieber und Schnupfen ein begleitendes Symptom. In der Regel kann ein gesunder Körper Dank des Fieber den Virus entfernen. Eine normale gespeicherte Immunabwehr mit Antikörpern gibt es nicht. Ältere Menschen, Kleinkinder, Babys und chronisch Erkrankte sind hier ein Risikogruppe, welche erkranken können und im schlimmsten Fall den Tod erleiden. Bisher gibt es nur wenig gemeldete Todesfälle in Deutschland.

Bürger sind leider unverantwortlich

Leider gibt es zahlreiche Bürger in jeder Altersgruppe, welche sich den Anordnungen der Politik nicht unterwerfen wollen. Es wird weiter in Gruppen Party gemacht, es gibt sogar Ansteckpartys, der Mindestabstand wird fast nirgendwo eingehalten und nur wenige halten die Hust-und Handhygiene ein. Es ist nur logisch, dass immer weitere Ausgangssperren ausgesprochen und durchgesetzt werden, da viele Mitbürger nur an sich denken und nicht an das Gemeinwohl der Gesellschaft. Das muss sich ändern. Es muss möglich sein mal zwei Wochen auf Soziale Gewohnheiten zu verzichten um andere zu schützen.