Die Auffangwanne – Für mehr Sicherheit bei der Lagerung von Gefahrgut

Artikel des Monats April bei Lagertechnik Becker

Eine Auffangwanne aus Stahl wird gebraucht, wenn wassergefährdende oder brennbare Stoffe wie z. B. Öle und Lacke gelagert werden. Zum Einsatz kommt die Auffangwanne also vornehmlich in gewerblichen und industriellen Lagerhallen und stellen dort eine nicht nur effektive und sichere, sondern auch gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme bei der Verwahrung gefährdender Stoffe dar. Dabei ist zu beachten, dass die verwendete Auffangwanne mindestens 10 % der eingelagerten Menge bzw. den Inhalt des größten Behälters auffangen kann, sodass sich dieser nicht im Boden oder in Gewässern freisetzen kann. In Wasserschutzgebieten gilt dies für die gesamte Lagermenge.

Auffangwanne aus Stahl für 200-l-Fässer

Die Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost bietet eine Stellfläche für zwei 200-Liter-Fässer und nimmt mit den Grundmaßen von 1.200 x 800 mm (BxT) auch nur geringfügig mehr Platz ein als zwei dieser Fässer. Mit einer Unterfahrhöhe von 100 mm ist sie bestens für den Transport mit einem Gabelstapler oder anderem Hubwagen geeignet.

Die in enzianblau lackierte Auffangwanne ist öldicht verschweißt und besonders robust. Freuen Sie sich auf eine hochwertig verarbeitete Stahl-Auffangwanne, die über viele Jahre für mehr Sicherheit für die Umwelt, aber auch für Sie und Ihre Mitarbeiter sorgt.

Gefahrstofflagerung – Auffangwannen für jeden Zweck

Sie lagern nicht nur brennbare, sondern auch aggressive Chemikalien wie Säuren und Laugen? Dann sind Sie bei Lagertechnik Becker genau richtig. Denn für solche Zwecke finden Sie im Lagertechnik Becker Online Shop eine große Auswahl Auffangwannen aus Kunststoff und Edelstahl. Stellen Sie sicher, welches Material Sie für Ihre Gefahrstofflagerung benötigen. Bei dem Angebot finden Sie ganz sicher die passende Auffangwanne. Darüber hinaus gibt es nicht nur viele weitere Artikel zur viele weitere Artikel zur Gefahrstofflagerung, wie Gasflaschenschränke, Abfüllstationen oder spezielle Regale zur Gefahrstofflagerung. Im Bereich Gefahrstoffhandling bietet Lagertechnik Becker viele Geräte, die einen sicheren Transport und Umgang mit Fässern, Kanistern oder Gasflaschen ermöglichen.