Dialog. Prävention. Kulinarik: Physiopunk revolutioniert Gesundheitsaufklärung

Sven Kruse trommelt Fachärzte, Gesundheitsexperten und Patienten zusammen

Der Superstar der Sportbetreuung, der mehr Olympioniken unter seinen Fittichen als jeder andere hatte, hat jetzt den Startschuss für seine brandneue Eventreihe in einer Testregion gegeben! Aber das ist erst der Anfang: Bald sollen an vielen weiteren Orten in ganz Deutschland die Funken in Sachen Gesundheitsaufklärung sprühen. Gesundheitsaffine Partner wie Krankenkassen, Reha- und Therapieeinrichtungen sind herzlich willkommen, um gemeinsam mit ihm neue Maßstäbe zu setzen!

Sven Kruse, der Superstar der deutschen Sportwelt, hat über 25 Jahre lang die Crème de la Crème des Sports betreut. Als Physiotherapeut ist er eine wahre Legende in der Welt der Sportmedizin geworden. Und jetzt möchte er sein geballtes Wissen aus dem Hochleistungssport an Otto Normalverbraucher weitergeben. Gemeinsam mit einer renommierten Krankenkasse und einer reichweitenstarken Tageszeitung präsentiert er ab Mitte 2023 bundesweit seine bahnbrechende Veranstaltungsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ – und der Name ist Programm! Auf seinen Veranstaltungen haben alle Interessierten die einmalige Gelegenheit, in einstündigen Vorträgen von erstklassigen Fachärzten und Gesundheitsexperten mehr über die „Big Four“ – Rücken-, Schulter-, Knie- und Hüftschmerzen – zu erfahren. Ein wichtiges Anliegen von Sven Kruse für seine Patienten: „Wir nehmen uns wirklich Zeit für ihr Anliegen!“ Jeder Teilnehmer erhält wertvolle Ratschläge, eine individuelle Beratung und kann dabei sogar seinen Gaumen verwöhnen lassen. Ein ultimativer Mix aus Wissen, ausreichend Zeit, Genuss und Unterhaltung!

Sven Kruse selbst rockt die Bühne u. a. mit Vorträgen über sein Spezialgebiet, die Geheimnisse der Faszien. Er lässt die Zuhörer in die Welt dieser erstaunlichen Gewebestrukturen eintauchen und alles über ihren Aufbau, ihre Funktion und ihre Behandlungsmöglichkeiten erfahren. Und er bringt Licht ins Dunkel: „Rücken- und Schulterschmerzen haben oft einen unspezifischen Ursprung – die Faszien! Ganze 80 Prozent dieser Beschwerden können auf dieses faserige Netzwerk zurückgeführt werden, selbst wenn keine spezifische Ursache ermittelt werden kann.“ Als Teil eines ganzheitlich internationalen Teams aus Biologen, Medizinern, Schmerzforschern und Physiotherapeuten ist Kruse Experte auf dem Gebiet der faszinierenden Faszien. Um so viele Menschen wie möglich – ohne erhobenen Zeigefinger – über Krankheiten aufzuklären und für Prävention zu sensibilisieren, plant er in den nächsten Jahren solche oder ähnliche Gesundheitsevents in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um das Ganze auch realisieren zu können ist der Mann, der scheinbar keine Stopptaste kennt, bereits fleißig auf der Suche nach Krankenkassen, Medien und anderen Partnern für jede Region.

Kruse stellt die Physiotherapie seit vielen Jahren auf den Kopf und denkt sie neu. Er ist ein Gesundheitsrebell, ein Physiopunk im besten Sinne. Er fühlt und beurteilt den Körper. Während andere nur das Bild des „Autos“ betrachten, macht er eine Probefahrt. Olympioniken, Prominente und Politiker vertrauen auf seine akribische Arbeitsweise. Manche sagen, er habe Wunderhände, aber das lässt den weltbekannten Physiotherapeuten kalt. Kruse liest nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Händen. Im Gegensatz zu MRT- oder Röntgenbildern kann er dabei viel mehr erfassen. Wem genau er alles schon geholfen hat, darf er nicht verraten, denn das unterliegt seiner therapeutischen Schweigepflicht. Was er dagegen ausführlich in seinen Vorträgen verrät, sind einfache Lösungswege zu einer besseren Lebensqualität.