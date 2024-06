Deutscher Fußball ist rassistisch: Misserfolg wegen mangelnder Integrierung! | Dantse Dantse

Der Deutsche Fußball bringt schon lange keine Top-Spieler mit Weltklasse-Niveau mehr hervor. Doch woran liegt das? Was oder wer ist schuld daran? Dantse Dantse ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat in seinem neuen Buch “Die Suche nach Deutschen Weltstars” seine Erkenntnisse niedergeschrieben. Diese Enthüllung ist schockierender als wir uns eingestehen wollen!

Im Rahmen seiner Recherchen hat er unter anderem zahlreiche Interviews geführt. Eines davon findet ihr in diesem Beitrag. Es geht darum, wie sich ein dunkelhäutiges Kind im deutschen Fußball fühlt und wo bei der Integration die Fehler liegen. Hört selbst! Oder lest hier das ganze Interview: Hast du schon einmal Rassismus oder Diskriminierung im Fußball erlebt? Wenn ja, könntest du uns von deiner Erfahrung erzählen? Ja, ich habe leider selbst schon Rassismus und Diskriminierung im Fußball erlebt. Einmal wurde ich von Spielern der gegnerischen Mannschaft mit rassistischen Beleidigungen konfrontiert, was mich sehr verletzt hat. Wie wirkt sich Rassismus und Diskriminierung im Fußball auf deine Motivation und Leistungsfähigkeit aus? Rassismus und Diskriminierung beeinflussten am Anfang meine Motivation und Leistungsfähigkeit negativ. Es war frustrierend und entmutigend, wenn ich aufgrund meiner Hautfarbe weniger Chancen bekam oder unfair behandelt wurde. Aber dann habe ich draus gelernt. Ich habe viele junge schwarzen Spieler gesehen, die weltweit den Fußball dominieren und mit Tipps meiner Eltern macht mich heute Rassismus stärker. Ich sage mir, sie sind gegen mich, weil ich besser bin. Ich werde deswegen motivierter. Gibt es bestimmte Situationen oder Ereignisse, die du erlebt hast, die dir gezeigt haben, dass rassistische Vorurteile im Fußball existieren? Ja, man sieht es allgemein ganz offen, auch im Fernsehen. Persönlich ja, auch wenn nicht so viel, nur ab und zu. Es gab Situationen, in denen ich merkte, dass rassistische Vorurteile im Fußball existieren. Zum Beispiel wurde mir der Zugang zu bestimmten Positionen oder Chancen verwehrt, obwohl ich die Fähigkeiten dafür hatte und besser war als die anderen. Kann es sein, dass diese Erlebnisse auch stärker machen? Diese Erlebnisse können mich einerseits stärker machen, da ich lerne, mit Rassismus umzugehen und meinen eigenen Wert zu erkennen. Andererseits finde ich beschämend, dass zivilisierte moderne Menschen noch auf solche Mittel zurückgreifen. Wie sagst du dazu, wenn Menschen sagen, ein Schwarzer muss 2- oder 3-mal so gut sein, um sich zu beweisen. Hast du das Gefühl, dass Vereine und Verbände genug tun, um Rassismus und Diskriminierung im Fußball anzugehen? Was könnten sie deiner Meinung nach verbessern? Dass ein Schwarzer 2- oder 3-mal so gut sein muss, um die gleiche Anerkennung zu erhalten, wie ein weißer Junge, höre ich schon, seit ich geboren bin. Leider bekomme ich manchmal dieses Gefühl nicht nur im Sport, sondern auch in der Schule. Dort, wo man sich beweisen kann, habe ich gute Noten, aber im Mündlichen bin ich immer schlechter als die anderen, egal, was ich tue. Ich empfinde das als ungerecht. Ich denke, Vereine und Verbände könnten mehr tun, um Rassismus und Diskriminierung im Fußball anzugehen, indem sie Schulungen für alle Kinder und Trainingspersonal und Fans anbieten, um das Bewusstsein für Vielfalt und Gleichberechtigung zu fördern. Welche Auswirkungen hat Rassismus auf das Teamklima und das Miteinander unter den Fußballspielern? Rassismus hat negative Auswirkungen auf das Teamklima und das Miteinander unter den Spielern. Es kann zu den Spannungen und Konflikten führen, die das harmonische Zusammenspiel im Team beeinträchtigen. Es kann zur Ausgrenzung führen, sodass Gruppen nach ethnischen Herkünften gebildet werden. Die deutschen unter sich und die Ausländer unter sich auch, wie man es auch mal gehört hat von der nationalen Mannschaft. Hast du Vorschläge, wie Kinder und Jugendliche über Rassismus und Diskriminierung im Fußball aufgeklärt werden könnten, um eine inklusivere Umgebung zu schaffen? Um Kinder und Jugendliche über Rassismus und Diskriminierung im Fußball aufzuklären und eine inklusivere Umgebung zu schaffen, könnten Möglichkeiten angeboten werden, in denen wir lernen, andere Kulturen und Mentalität zu verstehen, Vorurteile abzubauen und Respekt für alle Kulturen und Hintergründe zu entwickeln. Auch wenn ich hier geboren bin, sind immerhin meine Eltern afrikanisch und haben mir auch eine afrikanische Mentalität mitgegeben. Ich kann nicht nur rein deutsch denken. Es geht nicht und die anderen müssen das verstehen. Wie denkst du, sollten Trainer und Mitspieler mit rassistischen Vorfällen umgehen, wenn sie auftreten? Wenn diskriminierende Vorfälle auftreten, sollten Trainer und Mitspieler aktiv gegensteuern und deutlich machen, dass solches Verhalten inakzeptabel ist. Sie könnten den Vorfall melden und dafür sorgen, dass angemessene Konsequenzen folgen. Fühlst du dich manchmal aufgrund deiner Hautfarbe anders behandelt als deine weißen Teamkollegen? Wenn ja, in welcher Hinsicht? Ja, manchmal fühle ich mich aufgrund meiner Hautfarbe anders behandelt als meine weißen Teamkollegen. Zum Beispiel werde ich manchmal mit rassistischen Kommentaren oder Stereotypen konfrontiert, die mich verletzen und das Gefühl vermitteln, nicht vollständig akzeptiert zu werden, auch wenn sie manchmal sagen, es war nur Spaß. Ich mache auch keinen Spaß mit der Herkunft der Deutschen. Welche Maßnahmen denkst du, könnten ergriffen werden, um Rassismus im Fußball zu bekämpfen und eine gerechtere Umgebung für alle Fußballspieler zu schaffen? Um Rassismus im Fußball zu bekämpfen und eine gerechtere Umgebung zu schaffen, könnten Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel die Einführung von Anti-Rassismus-Trainings für alle im Fußball-Umfeld und eine strenge Bestrafung rassistischer Vorfälle und eine verstärkte Förderung von Vielfalt und Inklusion in Vereinen und Verbänden, auch in wichtigen Positionen. Ich finde zum Beispiel, dass es zu wenig schwarze Trainer gibt. Die Verbände und Vereine könnten sich dafür einsetzen, dass es mehr schwarze Trainer und Betreuer gibt. Gibt es positive Beispiele oder Unterstützung von Trainern und Mitspielern, die dir gezeigt haben, dass Rassismus und Diskriminierung nicht toleriert werden? Wenn ja, könntest du uns davon berichten? Ja, es gibt positive Beispiele und Unterstützung von Trainern und Mitspielern, die mir gezeigt haben, dass Rassismus und Diskriminierung nicht toleriert werden. Zum Beispiel haben mich einige Trainer ermutigt, mein volles Potenzial auszuschöpfen und haben sich aktiv gegen rassistische Vorfälle eingesetzt. Ich habe auch immer Unterstützung von allen Spielern im Team bekommen, wenn sie auch merkten, dass ich benachteiligt werde. Du bist hier geboren. Wie fühlst du dich? Deutscher oder Afrikaner? Das Problem liegt mehr wo anders. Auf der Straße, in den Medien und Öffentlichkeit wird mich niemand Deutscher nennen können. Also die Antwort ist von den Bio-Deutschen selbst gegeben. Ich bin hier geboren, aber ich fühle mich wohl als Afrikaner. Meine Herkunft bzw. die Herkunft meiner Eltern und meines Vaters ist größter Teil meiner Identität, und ich bin stolz auf meine kulturellen Wurzeln. Ich esse lieber Kochbananen, Fufu. Es ist wichtig, dass Menschen verstehen, dass ich nicht meine Hautfarbe ablehnen muss, um mich als Deutscher zu fühlen. Ich fühle mich auch deutsch, mein Geburtsland ist hier, weil ich stolz bin, Afrikaner zu sein. Es geht um das Feeling. Ich fühle mich so sehr, sehr wohl und angekommen. Die Suche nach Deutschen Weltstars – Der unbequeme Blick hinter die Kulissen des deutschen Jugend-Fußballs 5,99 € – 19,99 € inkl. MwSt., zzgl. inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Jetzt einkaufen auch erhältlich bei Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und

Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern . Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern. Seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern.

Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok!