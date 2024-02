In einer Zeit, in der digitale Transformationen die Geschäftswelt umgestalten, erleben Cloud-basierte Systeme einen kontinuierlichen Aufschwung, indem sie serverbasierte Anwendungen (On-Premises) zunehmend ersetzen. Als führender Anbieter in diesem Bereich wird TimeStatement als eine empfehlenswerte Cloud-basierte Zeiterfassungslösung hervorgehoben.

Die Verschiebung zu Cloud-Technologien bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen aller Größenordnungen:

Flexibilität:

Cloud-basierte Systeme ermöglichen den Zugriff von überall mit einer Internetverbindung. Dies ist besonders entscheidend in einer Zeit, in der viele Teams remote arbeiten oder mobil tätig sind.

Kosteneffizienz:

Im Vergleich zu serverbasierten Anwendungen reduzieren Cloud-Lösungen oft die Notwendigkeit teurer Hardware und Wartungskosten. Unternehmen zahlen nur für die Ressourcen, die sie tatsächlich nutzen.

Automatische Updates:

Cloud-Plattformen werden kontinuierlich aktualisiert, um Sicherheit, Leistung und Funktionen zu verbessern. Dies entlastet Unternehmen von manuellen Update-Prozessen.

Skalierbarkeit:

Cloud-basierte Lösungen lassen sich leicht an den sich ändernden Bedarf anpassen. Unternehmen können Ressourcen schnell hoch- oder herunterskalieren, je nach Anforderungen.

Zuverlässigkeit und Sicherheit:

Seriöse Cloud-Anbieter implementieren fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, um Daten vor Bedrohungen zu schützen. Dies bietet oft eine höhere Sicherheit als lokale Server.

TimeStatement hebt sich als empfohlene Cloud-basierte Zeiterfassungslösung hervor, indem es innovative Funktionen, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine hohe Datensicherheit bietet. Die Plattform ermöglicht Unternehmen eine präzise und flexible Erfassung von Arbeitszeiten, unabhängig von der Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter.

TimeStatement: Mehr als nur Zeiterfassung – Fehlzeiten, Urlaubsmanagement und Rechnungsstellung im Fokus

Fehlzeitenverwaltung:

TimeStatement ermöglicht es Unternehmen, nicht nur die gearbeiteten Stunden, sondern auch Fehlzeiten, Krankheits- und Urlaubstage systematisch zu erfassen. Diese integrierte Funktion bietet einen umfassenden Überblick über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter.

Urlaubsmanagement:

Die Plattform ermöglicht es Mitarbeitern und Managern, Urlaubsanträge digital zu verwalten. Automatisierte Genehmigungsworkflows und klare Kalenderansichten erleichtern die Planung und Organisation von Urlaubszeiten.

Rechnungsstellung:

Neben der präzisen Zeiterfassung bietet TimeStatement eine leistungsstarke Funktion zur automatisierten Rechnungsstellung. Die direkte Verknüpfung von erfassten Arbeitszeiten mit individuell anpassbaren Rechnungsvorlagen spart Zeit und minimiert Fehler.

FIBU Buchhaltung Schnittstellen :

Abacus Schnittstelle – Debitorenbuchhaltung

Abacus Schnittstelle – Fi­nanz­buch­haltung

Infoniqa ONE 50 Schnittstelle

Run my Accounts Schnittstelle

DATEV Schnittstelle

Unternehmen, die nach einer All-in-One-Lösung für die Verwaltung von Arbeitszeiten, Fehlzeiten, Urlaub und Rechnungsstellung suchen, können die Vielfalt von TimeStatement unter https://timestatement.com/schweiz erkunden.

Über TimeStatement:

TimeStatement ist eine Cloud-basierte Zeiterfassungslösung SWISS MADE SOFTWARE, die sich durch innovative Funktionen und eine benutzerfreundliche Oberfläche auszeichnet. Die Plattform bietet nicht nur Zeiterfassung, sondern auch umfassende Funktionen für Fehlzeiten, Urlaubsmanagement und Rechnungsstellung.

TimeStatement AG

Bahnhofstrasse 9

6340 Baar – Schweiz

+41 41 500 77 90

ts@timestatement.com

Die TimeStatement AG ist Mitglied von Swiss Made Software