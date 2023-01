Der Nürnberger Unternehmer-Kongress 2023 steht in den Startlöchern

Nürnberg – Wie sieht Unternehmensentwicklung in Krisenzeiten aus? Wie schafft es der Mittelstand, erfolgreich zu bleiben? Auf diese und andere Fragen gibt es beim diesjährigen Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließendem Neujahrsempfang passende Antworten. Am 23. Januar 2023 geht die Unternehmer-Veranstaltung im NCC Ost der NürnbergMesse in ihre bereits elfte Runde. Geladen sind hochkarätige Keynote Speaker und Referenten sowie 800 Teilnehmer, unter der Schirmherrschaft vom bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.

Der 11. Nürnberger Unternehmer-Kongress richtet den Fokus auf Themen, die den Mittelstand aktuell beschäftigen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, dynamische Märkte, Lieferkettenschwierigkeiten, geopolitisches Ungleichgewicht, Rohstoffmangel und steigende Energiepreise. Unternehmer müssen bewährte Geschäftsmodelle anpassen oder gar neu denken.

Im Rahmen von insgesamt sechs Gesprächskreisen werden die zentralen Themen des Nürnberger Unternehmer-Kongresses mit den Teilnehmern und Vertretern verschiedener Branchen diskutiert. Außerdem werden TOP-Unternehmern wie Hans Thomann (Musikhaus Thomann), Sabine Hübner (Pro7) und Deniz Aytekin (ehemaliger FIFA-Schiedsrichter) Keynote-Vorträge halten und auf die unternehmerischen Herausforderungen aus ihrer persönlichen Perspektive eingehen. Am Abend dieses Events finden der Neujahrsempfang sowie die Verleihung des Netzwerkpreises „Gemeinsam sind wir stark“ statt. Der Preis wird von Sabine Michel, smic! Events & Marketing, und Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, verliehen und richtet sich an Personen oder Unternehmen, die sich in besonderem Maße für die Region engagieren.

Es gibt noch Teilnahmeplätze

Unternehmer aus der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus sollten sich jetzt noch eine Teilnahme sichern, um viele spannende und vor allem aktuelle Erkenntnisse aus dem Unternehmertum mitzunehmen und auf ihr Geschäft zu übertragen.

Starten Sie das Jahr 2023 mit frischen Impulsen für Ihr Unternehmen und melden Sie sich an unter www.unternehmer-kongress.de/anmeldung.html. Die Teilnahmegebühr beträgt 225,00 Euro (zzgl. MwSt.).

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.