7 kW Power im Handgepäck: Der neue UPSIDE Schrumpfbrenner von PERKEO

Mit dem UPSIDE Gaskartuschen-Schrumpfbrenner bringt PERKEO eine echte Innovation für den mobilen Einsatz auf den Markt. Der neue kleine Helfer überzeugt durch 7 kW Leistung, eine Über-Kopf-Funktion und höchste Flexibilität – ideal für Anwendungen im Tiefbau, Leitungsbau und Elektrohandwerk.

Bisher war das Schrumpfen von Kabelverbindungen oft mit großem Aufwand verbunden: schwere Propangasflaschen, Schläuche und Druckminderer mussten mitgeführt werden. Mit dem neuen UPSIDE Schrumpfbrenner-Set gehört das der Vergangenheit an. Das handliche Gerät wiegt nur rund 700 Gramm, liegt sicher in der Hand und ist sofort einsatzbereit – verpackt im robusten Kunststoffkoffer.

Der 25-mm-Brennerkopf liefert eine weiche, aber kraftvolle Flamme für Schrumpfschläuche bis 50 mm Durchmesser. Dank integriertem Luftschieber lässt sich die Flammenintensität flexibel anpassen. Eine UPSIDE-Spezialgaskartusche ermöglicht bis zu 55 Minuten Dauerbetrieb – ganz ohne Kartuschenwechsel.

Besonders innovativ: Die speziell entwickelten UPSIDE Gaskartuschen sind mit einem Sicherheitsschwamm ausgestattet. Dadurch kann der Brenner in jeder Lage, auch über Kopf, sicher betrieben werden – ohne unkontrollierbare Stichflammen.

„Als führender Anbieter in der Löt- und Schweißtechnik haben wir in den letzten 100 Jahren sehr viele Innovationen durch absolute Praxisnähe geschaffen. Wir hören unseren Kunden sehr gut zu, schauen genau hin, erkennen Defizite und schaffen Lösungen um diese zu beseitigen. So haben wir auch die Prozesse und den Arbeitsalltag verschiedener Gewerke beim Schrumpfen von Kabelverbindungen näher unter die Lupe genommen. Unser neuer UPSIDE Schrumpfbrenner bietet hier erhebliche Arbeitserleichterungen, Effizienzsteigerungen und somit einen echten Mehrwert.“ so Yassine Hönes, Geschäftsführer bei PERKEO.

Das UPSIDE Schrumpfbrenner-Set (Art.-Nr. 780/61/925) enthält:

1x UPSIDE Schrumpfbrenner mit 25 mm Kopf

2x UPSIDE Spezial-Gaskartuschen (je 220 g Inhalt)

1x GUNY Gasanzünder

1x robuster Kunststoffkoffer

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.