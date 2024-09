Der neue Profhilo Structura Filler ist ein Gamechanger einer völlig neuen Filler Generation!

Profhilo ist schon jetzt mit seinem Hautbooster, der tiefe Feuchtigkeit spendet, ein Hit. Doch der neue Profhilo Structura Filler ist ein regelrechter Gamechanger. Der innovative Biomodulator stimuliert die Fettzellen, wie eine Art Lipolifting ohne OP für perfekte Konturen.

Patentierte Technologie stimuliert die Fettzellen

Profhilo Structura ist ein Filler der neuesten Generation. Er kombiniert zwei Hyaluronsäuren mit unterschiedlichen Molekülgrößen miteinander, um vor allem dem tiefen Fettgewebe wieder mehr Spannkraft zu geben. Genauer gesagt: Profhilo Structura nutzt eine patentierte Hybridtechnologie, die sowohl nieder- als auch hochmolekulare Hyaluronsäure miteinander vereint. Er stimuliert dadurch die Zellen sich zu erneuern, die Kollagen- und Elastinproduktion des Körpers wird angeregt.

Die Fachärztin für Chirurgie Maja Henke ist ab Oktober eine der ersten Medizinerinnen, die den neuen Filler in ihrer Münchner Praxis einsetzt: „Ich bin sehr begeistert von dieser neuen Technologie. Durch die Injektion in das subkutane Fettgewebe kann die Haut in der Tiefe regelrecht mit Feuchtigkeit durchflutet werden. Außerdem – und das ist bahnbrechend – kommt es zu einer Stimulation der Fettzellen, einer Art Lipolifting ohne OP, was eingefallene Gesichtspartien auf natürliche Weise wieder aufpolstert, dem Gesicht zu deutlich mehr Kontur verhilft, ohne einen unnatürlich aufgeplusterten Ausdruck zu verleihen. Die Haut wird fester und bekommt durch den Feuchtigkeits-Boost mehr Glow.“ ⁠

Der Filler kann überall im Gesicht angewendet werden

Wie wird das Produkt in ihrer Münchner Praxis Ästhetik Henke angewendet? Mit dem neuen Biomodulator werden nicht nur einzelne Punkte unterspritzt. Das neue Profilo Structura injiziert man mit einer Kanüle in die tieferliegende subkutane Hautschicht genau an den Stellen, die vom Fettabbau besonders betroffen sind. Mit dieser Technik kann ein Facharzt/ in mit einem geschulten Auge gezielt Fettzellen an den Stellen stimulieren, die während des Alterungsprozesses abnehmen.“ erklärt Maja Henke.

Der Filler Profhilo Structura kann überall dort im Gesicht angewendet werden, wo die Haut Spannkraft verloren hat oder die Gesichtszüge verschwommen wirken. Für ein deutlich sichtbares Ergebnis reichen zwei Behandlungen im Abstand von etwa vier Wochen. Das Ergebnis hält, je nach Ausgangsbefund, bis zu sechs Monate. Danach werden Auffrischungsbehandlungen empfohlen.

Gibt es besondere Verhaltensweisen, die vor einer Behandlung mit dem Filler beachtet werden sollten? „Ich rate meinen Patienten auf Aspirin oder entzündungshemmende Medikamente zu verzichten. Das hilft Nebenwirkungen wie kleine Blutergebnisse vorzubeugen“, so die Ärztin. Und nach dem Treatment? „Man ist sofort wieder gesellschaftsfähig. Am Tag der Behandlung empfehle ich auf Make-up sowie auf sportliche Aktivitäten, Sauna und Dampfbad zu verzichten.“

Über Profhilo

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat Profhilo® den Markt für „Hautinjektionspräparate“ mit einem neuartigen Hautbooster, der tiefe Feuchtigkeit spendet, revolutioniert. Einer der Hauptunterschiede von Profhilo war die Bereitstellung von Bio-Remodelling. Mithilfe der proprietären NAHYCO-Technologie kann das Injektionsmittel die Kollagen- und Elastinproduktion anregen und so feine Linien und Fältchen ohne Füllstoffe reduzieren. Der Profhilo® Structura ist die nächste Fillergeneration von für eine regenerative Hautbehandlung, die auf tiefere, altersbedingte Strukturveränderungen im Gesicht und den Aufbau der Fettzellen abzielt.