Der neue Mexcal Añejo: Ein Meisterwerk von Spirits Lab Bavaria zum Tag der Toten!

Der Mexcal Añejo von Spirits Lab Bavaria ist das Ergebnis von zwei Jahren sorgfältiger Arbeit und Hingabe. Die meisterhafte Herstellung vereint bayerische und mexikanische Traditionen und schafft ein Getränk, das nicht nur schmeckt, sondern auch Geschichten erzählt. Feiern Sie den Tag der Toten mit einem Schluck pures Handwerk und kultureller Verbundenheit.

Am 02.11. um Mitternacht war es endlich so weit. Seit zwei Jahren wartet er auf den Tag der Toten, um jetzt unter dem Label MONK Distillery abgefüllt zu werden.

Aus 100 % biologisch angebauten Agaven aus Mexiko wird der „Mexcal“ Añejo auf authentische Weise nach den traditionellen Verfahren der Mezcal-Herstellung destilliert.

So schaffen die Jungs von Spirits Lab Bavaria die erste, bayerische Agavenspirituose, die den vollen Respekt vor dem Handwerk der mexikanischen Mezcaleros widerspiegelt.

„Wir Bayern sind weltoffene Menschen. Das sieht man auch an ähnlichen Traditionen und Gebräuchen mit anderen Ländern. Wir Gedenken unseren Toten an Allerheiligen, die Mexikaner am Dia de los Muertos – wenngleich die Mexikaner wesentlich farbenfroher Feiern. Das wollen wir mit unserem ‚Mexcal‘ Añejo in farbenfrohem Gewand ehren.“ – sagt Markus Oswald, Geschäftsführer von Spirits Lab Bavaria

Durch eine Reifezeit von 24 Monaten in originalen Mezcal-Fässern entfaltet sich ein vielschichtiger und einzigartiger Geschmack, der die komplexen Aromen der Agave mit der rauchigen Tiefe klassischer Mezcal-Noten vereint. Während dieser Zeit entwickelt sich ein spannendes und vielfältiges Geschmacksprofil mit Noten von süßer Agave, dunkler Schokolade, Kaffee und einem Hauch von rauchigen Gewürzen, die sich zu einem langen, warmen Abgang verbinden.

“Der Tag der Toten ist ein Fest der Erinnerung und des Lebens,“ erklärt Fabian Klohs Mitbegründer und Master Distiller von Spirits Lab Bavaria. „Unser ‚Mexcal‘ Añejo ehrt diese Tradition, indem wir die reichen Aromen der Agave mit der bayerischen Handwerkskunst verbinden. Das Ergebnis ist eine Spirituose, die die Seele und die Sinne gleichermaßen erfreut.”

Der Mexcal Añejo von Spirits Lab Bavaria ist ab sofort in limitierter Auflage erhältlich. Feiern Sie den Tag der Toten mit einem Glas dieses einzigartigen Mezcal und stoßen Sie auf das Leben an – in Erinnerung und in Freude.

Pressekontaktdaten:

Spirits Lab Bavaria GmbH & Co. KG

Markus Oswald

Kolpingstraße 6

84347 Pfarrkrichen

E-Mail: markus@spiritslab.de

Tel: 0151 – 22 34 24 11

Web: www.spiritslab.de

Bildrechte: Spirits Lab Bavaria GmbH & Co. KG

Originalinhalt von SpiritsLab Bavaria, veröffentlicht unter dem Titel „Zum Tag der Toten: Spirits Lab Bavaria füllt Mexcal Añejo ab„, übermittelt durch Prnews24.com