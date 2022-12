Laptopschrank für Diebstahlschutz und Datenschutz

Es gibt viele Bereiche im alltäglichen Leben, in denen wir unser Hab und Gut schützen möchten. Das betrifft auch die immer weiterwachsende Zahl an Laptops und Tablets. Um Geräte nicht immer mit sich herum tragen zu müssen, gibt es inzwischen den Laptopschrank. Ein Laptopschrank bietet die Möglichkeit, Wertgegenstände und elektronische Geräte aller Art, vor allem aber Laptops und Tablets sicher wegzuschließen.

Der Laptopschrank kommt vielerorts zum Einsatz. In öffentlichen Gebäuden sowie Schulen, Universitäten und anderen Ausbildungsstätten ermöglichen es Notebook Schränke in Ruhe Pause zu machen, ohne ständig den Computer im Blick haben zu müssen. Auch viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern diese sichere Möglichkeit zur Aufbewahrung. Insbesondere Firmen profitieren dabei nicht nur vom Schutz vor Diebstahl und der Vermeidung eines finanziellen Schadens, sondern schützen auch ihre Daten vor dem Zugriff durch Fremde. Ein Laptopschrank stellt damit eine gute und leicht umzusetzende Maßnahme zum Datenschutz dar.

Ausstattung des Laptopschranks

Der Notebook Schrank ist mit 10 verschließbaren Fächern ausgestattet. Die doppelwandigen, verwindungssteifen Türen bieten einen erhöhten Schutz vor Einbrüchen und einen sicheren Schutz der verstauten Geräte. Mit einer Breite von 330 mm und einer Tiefe von 478 mm ist ausreichend Platz vorhanden für mindestens ein Notebook. Mit der neutralen Pulverbeschichtung in lichtgrau sowie der Front in schwarzgrau fügt sich der Laptopschrank besonders in einem beruflichen Umfeld unauffällig ein. Selbstverständlich steht Ihnen aber auch eine große Auswahl anderer Farbkombinationen zur Verfügung.

Optionale Lademöglichkeit

Zum optionalen Funktionsumfang gehört die Möglichkeit, Elektrogeräte im Schrank zu laden. Dafür lässt sich jedes Fach gegen einen Aufpreis mit einer 230 V Steckdose ausstatten. So laden Laptops bequem während der Verweildauer im Notebook Schrank.

Ein Laptopschrank mit 10 Fächern reicht nicht aus? Kein Problem! Im Lagertechnik Becker Online Shop finden Sie eine Auswahl verschiedener Schrankgrößen und darüber hinaus viele weitere Schrankvarianten für jeden Zweck.