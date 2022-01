Der junge Inspektor Morse, Staffel 7 (DVD + Digital; Edel Motion)

Fortsetzung der englischen Erfolgsserie Der junge Inspektor Morse 7 (OT: Endeavour) – nach Motiven von Bestsellerautor Colin Dexter (DVD-VÖ: 21.01.2022; drei Folgen; deutsche Version / OV mit deutschen UT) sowie VoD: ab 23.01.2022; Edel Motion

„Die Guten endeten glücklich. Und die Bösen unglücklich. Deshalb heißt es ja auch Dichtung. Wenn die Ouvertüre beginnt, lässt sich nicht sagen, was das für eine Oper sein mag oder wohin einen die Geschichte entführt. Ob es eine Komödie sein wird oder eine Tragödie. Diese Geschichte handelt von der Liebe.“ (Endeavour Morse, Oscar Wilde zitierend – „The good ended happily, and the bad unhappily. That is what fiction means.“)

Ein Jahr haben die Fans ungeduldig darauf gewartet – nun veröffentlicht das Hamburger Label Edel Motion endlich am 21. Januar 2022 die DVD der langersehnten 7. Staffel der erfolgreichen englischen Krimiserie Der junge Inspektor Morse.

Der 41-jährige Liverpooler Shaun Evans verkörpert einmal mehr den zunehmend desillusionierten DS Endeavour Morse. In weiteren Hauptrollen sind wiederum Roger Allam als DSI Fred Thursday, Sean Rigby als DS Jim Strange, James Bradshaw als Dr. Max DeBryn, Anton Lesser als Chief Superintendent Reginald Bright, Caroline O’Neill als Thursdays Gattin Win und Abigail Thaw als Journalistin Dorothea Frazil zu sehen.

Episode 1 : Orakel (Oracle) – Regie: Shaun Evans

Für Klassik-Liebhaber Endeavour Morse (erfreulicherweise wieder ohne Schnurrbart) beginnt der Jahreswechsel 1969/1970 mit La Sposa del Demonio (Die Braut des Dämons) im größten Opernhaus Venedigs, Teatro La Fenice. Dort lernt er die geheimnisvolle Violetta („…keinerlei Fragen…“) kennen, mit der er eine leidenschaftliche Romanze beginnt. Währenddessen wird am Neujahrstag die Leiche einer jungen Frau auf einem Uferweg in Oxford entdeckt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, vor allem nach jemandem, dessen auffälliges Pfeifen ganz in der Nähe des Tatorts gehört wurde. Doch Thursday ist überzeugt, den brutalen Mörder bereits zu kennen. Eine Woche nach Beginn der Mordermittlungen kehrt Morse aus seinem Urlaub in Venedig nach Oxford zurück, zweifelt an den bisherigen Ergebnissen und ist sich mit seinem Vorgesetzten Thursday uneinig über die weitere Vorgehensweise. Als sich im Frühjahr immer noch kein Fortschritt der Ermittlungen abzeichnet, wird das Verhältnis zwischen Morse und Thursday zunehmend angespannter, während sich Morses neue Bekanntschaft zu dem ominösen Lebemann Ludo Talenti zunächst erfreulich positiv zu entwickeln scheint.

Als ein neues Bildungsfernsehprogramm „Höhere Mathematik“ nach Moderatoren mit akademischem Hintergrund sucht, beginnt sich die Forschung eines Wissenschaftsteams am Cardinal College in einen tödlichen Kampf der Geschlechter zu verwandeln. Bei ihren Untersuchungen entdecken Thursday und Morse eine mögliche Verbindung zwischen diesem Team und den beunruhigenden Vorahnungen einer jungen Probandin.

Episode 2 : Lieferservice (Raga)

Als der Wahlkampf für die Parlamentswahlen 1970 beginnt, eskalieren die rassistischen Spannungen in der Stadt, und ein Zusammenstoß zwischen Hooligans und pakistanischen Jugendlichen endet in einer Tragödie. Die ersten Ermittlungen führen Morse und Thursday zu dem rechtsgerichteten Kandidaten Martin Gorman, der unter dem Einfluss des British Movement steht. Gorman: „Wenn die Polizei nicht in der Lage ist, für sichere Straßen zu sorgen und die einheimische Bevölkerung vor Eindringlingen zu schützen…kein Wunder, dass die Menschen das dann selbst in die Hand nehmen.“ Gleichzeitig kommt es in der Universitätsstadt zu einer zweiten Tragödie: Der als vermisst gemeldete Lieferfahrer des indischen Restaurants Jolly Rajah wird von Morse in der Wohnung des bekannten Restaurantkritikers Oberon Prince erschlagen aufgefunden – und von Prince fehlt leider jede Spur. Besitzer des Jolly Rajah ist die Familie des Hooligan-Opfers. Der Verdacht liegt nahe, dass beide Fälle etwas miteinander zu tun haben…

Episode 3 – Wolfskopf (Zenana)

Morse untersucht einen seltsam anmutenden Unfall an der Mädchenschule Lady Matilda‘s College und vermutet eine mögliche Verbindung zwischen einer Reihe tödlicher Vorfälle in ganz Oxford und Umgebung. Trotz Thursdays Skepsis ist Morse davon überzeugt, dass die Unfälle das Ergebnis eines mörderischen Plans sind. Morse und Thursday zweifeln immer mehr an der Loyalität des anderen, und jeder der beiden beharrt erbittert auf seinen Schlussfolgerungen. Als der Zwist im Angesicht einer Leiche mit gegenseitigen Schuldzuweisungen eskaliert, müssen sie DeBryn und Strange gehörig in ihre Schranken verweisen. Danach ersucht Morse Thursday sogar um Versetzung, die dieser aber bereits in die Wege geleitet hat. Als ein neues Opfer, eine Studentin des Lady Matilda’s Colleges, zu beklagen ist, glauben Schülerinnen und Lehrerinnen nicht mehr an die Fähigkeiten der Polizei und machen sich selbst auf die Suche nach dem Täter…

Im Verlauf der drei Episoden in Staffel 7 kristallisieren sich zunehmend die prägnanten Charakterzüge heraus, für die der spätere Morse (John Thaw) berühmt und berüchtigt war… Werden sich Morse und Thursday in Staffel 8 endgültig entzweien, oder endet ihre gemeinsame Zeit vielleicht wie weiland bei Lewis und Hathaway bei einem süffigen Ale?

Kleine Trivia am Rande: In Folge 1 geht es um die allererste Konferenz der Frauenbefreiungsbewegung, die in Wirklichkeit im Ruskin College in Oxford stattfand. Eine der Organisatorinnen war Sally Alexander, eine bekannte Feministin der frühen 70er-Jahre. Alexander war auch die erste Ehefrau des Schauspielers John Thaw, dem „Ur-Morse“ und Mutter der Schauspielerin Abigail Thaw (Dorothea Frazil). Alexander wird in einer stummen Rolle von Molly-Mae Whitmey dargestellt, der leiblichen Tochter von Abigail Thaw und Enkelin von John Thaw und Sally Alexander.