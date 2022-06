Der herbst befeuerte die nässe

Nach einigen herbstmonaten stand die goldene erntezeit in voller blüte. Der herbst ist die schönste jahreszeit in beijing und die entscheidende jahreszeit für die aufziehzeit der frauen, die herbst und jahr ein schönes jahr werden. Ist die haut trocken und dunkler, sollte man nicht denken, das sei eine schlechte pflege, denn für die genesung der schönheit ist ein direkter brustentzug im herbst entscheidend. Alle frauen eines anderen alters, auch der herbst wird da sein, um sich ihre schönen „kapital“ zu verdienen.

Das herbstfeuchte Wetter, das einem feuchtigkeit fehlt, ist oft trockenen kliff, so daß man gefahr für herbst besteht. Gut möglich, dass die lunge dann nicht mehr beheilt ist, wenn die haut austrocknet. Die immunabwehr des menschen wird schwächer, da es zu winterfrost kommt. Im buch intoru heißt es dazu: „lasst euren willen ruhen, und kommt ein wenig Wenn wir dies tun und zur reinheit und natur zurückkehren, wird der herbst meine eigene eitelkeit erfrischen.

Stärken sie das gemüse vor dem herbst

Im herbst spüren die MMS die trockene haut an händen und füßen und nicht so glatt wie im sommer. Die faulen stoffe der körperflüssigkeit führen dazu, daß sich die inneren flecke hurtig entwickeln und ermüden und depressiv werden. Er hat angst vor dem schatten. „Der herbst zeigt einen nervenzusammenbruch, der aber eine ruhige entspannung bereitet.“ Im herbst sollte man sich mehr als alles andere an süße sesam, honig, terpentin und grünkohl erfreuen. Früh ins bett gehen, frische luft bekommen und das gewebe mit genügend schwung versorgen.

Die kräftigere, milchige mahlzeit schützt vor nässe

Der herbst vom ersten herbst bis zum herbst hat sechs atemzüge. Bevor der sommer endete und der Regen im herbst stark war, kam es durch öde und prellungen, die bei den milz z z. Eine nasse frühherbst splension kann die ursache für chronische erkrankungen wie die bronchitis im winter sein. Vor nass der die verschrieben nass zu allerdings, und JianPi üblich ist, wie LianZi, YiMi, lotusblüte, lotuswurzel. Jamswurzeln.

Die ernährung wirkt mild und hinderlich für den herbst

Die hohen sommerhitze reizt einen, ungemütlich zu werden, wutanfälle zu entwickeln Oder andere zu tosen. Wenn es kurz vor und nach dem herbst kühler wird, reagiert man vielleicht auf eine überreaktion, die zu einem übermäßigen energieverlust führen kann. Um aus dieser „emotionalen schwäche“ herauszukommen, ist es am besten, genügend schlaf zu haben und vor 22 uhr wieder einzuschlafen; Früh ins bett gehen und morgen früh in den reservezustand versetzt werden. Eine diät, bei der es sich am besten um feinere speisen handelt, kann den körper überlagern und ermüden. Viel obst und viel wasser sollten im besten fall grüner tee sein, der eine viel bessere wirkung hat als kaffee.

20 jahre alte mädchen haben im herbst regelmäßige pausen

Die früheren leute sagten: „die sonne geht auf und die sonne geht auf.“ Man soll so leben, wie es die natur will. Der körper existiert ebenfalls für regelmäßigen ablauf. 20-jährige mädchen sind vor allem körperlich, psychisch und neugierig auf alles und haben es oft mit einem unnormalen leben zu tun. Aber wer spaß hat, sollte sich an diese punkte erinnern: die beste schlafzeit ist abends vor 11 uhr, denn zwischen 11 und 1 uhr früh ist der gelüste entgiftungszeitpunkt, Von 1 bis 3 uhr ist der stuhlgang der leber, Von 5 bis 7 uhr ist der beste zeitpunkt des stuhlgang des körpers und damit für gute stuhlgang. Gutes altes leben hat nicht nur jeden herbsttag einem 20-jährigen mädchen wieder gute laune gegeben, sondern auch ihr ganzes leben lang ein gesundes leben gegeben.

Man will hier nicht die bedeutung der herbstmotorischen rhythmus herunterspielen. Da der hypothalamus und die schleimen noch nicht vollständig entwickelt sind, kann ein ungeerntetes auftreten Von rhythmischen störungen die im herbst auftreten, die sich hauptsächlich in unterschiedlichen zyklen Oder phasen und in ungewöhnlich starkem blutverlust befinden.

