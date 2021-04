Der große VITA COLA Gewinn-Sommer: VITA COLA verlost MINI Cooper für maximalen Sommerspaß

Dreimonatige Consumer Promotion mit vielen sommertauglichen Gewinnen weckt ab sofort Vorfreude auf die heiße Jahreszeit.



Schmalkalden/Lichtenau, 12. April 2021. Mal wieder raus aus den eigenen vier Wänden, Abenteuer erleben oder einfach nur die Natur genießen – noch nie war die Sehnsucht danach wohl so groß wie in diesem Jahr. Deshalb dreht sich in der diesjährigen VITA COLA Consumer Promotion vom 1. April bis 30. Juni 2021 auch alles um die heiße Jahreszeit: Unter dem Motto „Der große VITA COLA Gewinn-Sommer“ verlost die Marke zahlreiche Preise für große und kleine Alltagsfluchten. Der Hauptgewinn ist ein campingtauglicher MINI Cooper Countryman samt zugehörigem Dachzelt – für maximale Freiheit und Unabhängigkeit unter der Sommersonne.



Für die Verlosung werden insgesamt 6,2 Millionen 1,0-l-PET-Mehrwegflaschen von drei Sorten VITA COLA und vier VITA LIMOs mit Aktionscodes im Umlauf sein. Jeder Code, der bis 30. Juni auf der Aktionswebsite www.vitacola-sommer.de eingegeben wird, sichert den Teilnehmern die Chance auf einen attraktiven Tagesgewinn. Ob man zum Beispiel eine XXL-Hängematte, eine Hobby-Drohne von DJI oder ein Board für den ultimativen Sommertrend Stand up Paddling gewonnen hat, wird sofort verraten. Alle Teilnehmer landen außerdem im Lostopf für den MINI Cooper Countryman mit Dachzelt.



Ein aufmerksamkeitsstarker Media-Flight mit Großflächenplakaten, Funk- und Onlinewerbung sowie Social-Media-Aktionen begleitet die Promotion. Am POS sind Zweitplatzierungen sowie Palettenecken und Kastenstecker vorgesehen. Zusätzlich werden im Handel über Instore-Verlosungen hochwertige THÜROS Tischgrills verlost.



VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Unter der Dachmarke VITA COLA sind 19 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Colasorten, ein Cola-Orangen-Mix, sieben Limonaden und sieben Energydrinks. Im Portfolio enthalten, sind auch sechs zuckerfreie Erfrischungsgetränke.