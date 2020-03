Der erste frische Granatapfelsaft von LiveFresh: Rot, sinnlich und voller Power

Die Superfrucht für die neue Frühlingsliebe

Hamburg, März 2020

Frühlingssonne, Frühlingsgefühle? Mit dem ersten frischen Granatapfelsaft von LiveFresh resettest Du nicht nur Deine Gesundheit, sondern auch deine Gefühle und bringst im Nu frischen Wind in Dein Leben.

Schon seit der Antike gilt der leuchtend rote Granatapfel als Symbol für Leben und Fruchtbarkeit. Dabei punktet er nicht nur mit seinem saftigen Aussehen, sondern besticht auch durch einen knackigen, exotischen Geschmack. Überdies wird ihm eine vitalisierende Wirkung nachgesagt. Bereits ein Glas frischer Granatapfelsaft am Tag soll nicht nur für bessere Stimmung, sondern auch für ein sinnlicheres Körpergefühl sorgen. Also Bahn frei für Deinen ersten Frühlingsflirt!

Doch mit dem frischen Granatapfelsaft von LiveFresh tust du gleich in doppelter Hinsicht etwas für Deinen Körper: Der Granatapfel ist nämlich eine der wenigen Früchte, deren Saft so vorteilhaft ist wie die Frucht selbst. Dies liegt daran, dass die Schale die maximale Menge an Antioxidantien enthält und diese freigesetzt werden, wenn die Frucht ausgepresst wird. Diese Antioxidantien sollen sogenannte „freie Radikale“ neutralisieren und damit zu einem reduzierten Krankheitsrisiko beitragen. Das Trinken ermöglicht eine schnelle und einfache Aufnahme aller Nährstoffe in den Blutkreislauf. Die Vorteile des frisch gepressten Granatapfelsaftes von LiveFresh überwiegen klar gegenüber denen pasteurisierter (erhitzter) Säfte, da er aufgrund des Herstellungsverfahrens HPP die maximale Anzahl an Antioxidantien, Vitaminen und Polyphenole beibehält.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Säften sind die kaltgepressten Säfte von LiveFresh komplett zuckerfrei, frei von Zusatzstoffen und 100% natürlich. Durch ein innovatives Haltbarkeitsverfahren gelingt es der aufstrebenden Saftmanufaktur vom Bodensee überdies sicherzustellen, dass der leckere Granatapfelsaft anstatt 2-3 Tage bis zu 6 Wochen den vollen Geschmack behält. Im Vergleich zu pasteurisiertem Granatapfelsaft bleiben außerdem mehr Inhaltsstoffe erhalten, sodass der frische Granatapfelsaft nicht nur köstlich, sondern auch gesund ist.

Darüber hinaus legt LiveFresh großen Wert auf frische und hochwertige Zutaten sowie einen direkten Draht zum Hersteller. Die Saftmanufaktur bezieht ihre Granatäpfel von einem ausgewählten Bauern aus der Türkei, in einer Provinz zwischen Izmir und Aydin. Durch mehrere persönliche Besuche im Jahr gelingt es dem nachhaltigen Start-up langfristig beste Qualität zu erzielen.

Das Angebot von LiveFresh ist mit 16 frischen Säften sehr vielfältig: Von praktischen Shots über Frühstücks- und Wellness-Säfte bis zu mehrtägigen Saftkuren und 3l-Saftboxen ist für jeden etwas dabei. Der frische Granatapfelsaft eignet sich außerdem zur Durchführung der 30-Tage Saftkur.

Weitere Informationen unter www.livefresh.de.

Die LiveFresh GmbH & Co ist Spezialist für innovative, kaltgepresste Säfte in Deutschland. Die Saftmanufaktur vom Bodensee hat es sich zum Ziel gemacht, mithilfe ihrer leckeren und gesunden Säfte einen „freshen“ und gesundheitsbewussten Lifestyle zu verbreiten und die frischen Säfte in jeden Haushalt zu bringen – voller Geschmack garantiert, ganz ohne künstliche Zusatzstoffe. Die beiden Gründer Simon Storz und Benedikt Schellinger achten darauf, dass die Wertschöpfungskette in eigener Hand bleibt, um eine hohe Qualität und ein unvergleichbares Geschmackserlebnis zu gewähren. Die Säfte von LiveFresh werden nach dem HPP-Verfahren angefertigt. Durch das High Pressure Processing (HPP) werden, wie auch beim Pasteurisieren, Lebensmittelverderber abgetötet. Die Nährstoffe bleiben jedoch durch das schonende Pressen vollständig erhalten, was die Säfte von LiveFresh zu echten Vitaminbomben macht. Das vielfältige Sortiment geht von kleinen Shots über Wellness- und Frühstücks-Säfte im 250ml-Format bis zu 3l-Saftpaketen und verschiedenen Saftkuren – da ist für jeden etwas dabei.

