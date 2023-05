Der Bartender der Stars im Kandima Maldives: Hoher Besuch zum Weltcocktailtag am 13. Mai 2023

Dunimal Ravi, der Starmixologist, der normal für die Celebrities und Superreichen des legendären Bohemian-Luxus-Hideaways The Nautilus Maldives mixt, gibt extra zum Weltcocktailtag ein Gastspiel im Kandima Maldives und kreierte für jede Bar der „koolen“ Lifestyle Desti-Nation neue Signature-Cocktails. Dabei gehen die Cocktails ganz speziell auf das Ambiente und das Angebot der jeweiligen Locations ein. Bei den Cocktails spielt das exotische Dilmah Tee-Elixier, das aus handverlesenen Ceylon-Teeblättern hergestellt wird, eine besondere Rolle. Es gibt den Klassikern einen extra Twist mit dem für die Malediven typischen Geschmack.

In der adults-only Forbidden Bar wird der Cocktail-Klassiker schlechthin neu interpretiert. Aus dem bekannten Martini wird der Forbidden Lychee Martini mit Litschi, Wodka, Wermut und einer dezenten Note Tee. Rustikaler, aber nicht weniger raffiniert geht es im Grillrestaurant Smoked zu. Passend zu den rauchigen Grillaromen wird hier der Smoked Whiskey Sour serviert. Dafür wird der klassische Whiskey Sour mit den feinen Teearomen des Dilmah Tee-Elixiers verfeinert und am Tisch geräuchert. Wer es etwas süßer mag, kann sich mit einem Bourbon Peach Smash in ein Südstaaten-BBQ-Feeling versetzen. In der flippigen Breeze Bar kann man sich mit prickelnden Spiced Margaritas abkühlen. Dabei wird der Tequila mit im Kandima selbst angebauten Chilis aromatisiert und verleiht den Margaritas dadurch eine leichte, aber äußerst angenehme Schärfe, die auch zusätzlich beim Abkühlen hilft und durch das Dilmah Tee-Elixier abgerundet wird.

Dunimal Ravi, oder einfach „Duni“ hat die „Mixologie“ einfach ein Blut. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, ob an der Bar oder in der Freizeit, entweder mixt Duni seine Cocktails oder er tüftelt an neuen Kreationen, um wieder mal eine neue Stufe an Individualität und Qualität seiner Cocktails zu erreichen. Seit über zehn Jahren sammelt „Duni“ international Erfahrungen und arbeitete mit den exklusivsten Hotels und renommiertesten Marken wie Nobu, Ritz Carlton und Four Seasons zusammen. Durch seine Leidenschaft für das Besondere stellt er viele seiner Zutaten exklusiv her; angefangen bei Fruchtpürees, Sirups und Infusions bis hin zu eigenen Kombuchas oder von ihm selbst aromatisiertem Gin. „Dunis“ Kreativität und Streben nach Perfektion kennt keine Grenzen.

Infos über die Bars vom Kandima

Forbidden Bar: Der Zutritt zur Forbidden Bar erfolgt durch einen psychedelischen Tunnel und ist nur für Erwachsene möglich. Live-DJs aus aller Welt spielen bis spät in die Nacht und Barkeeper mixen die kreativsten Cocktails der Insel. Auf der Terrasse bietet sich dabei ein wunderbarer Blick auf den indischen Ozean und einmal die Woche findet hier die „White Party“ statt.

Smoked: Im Smoked dreht sich alles um perfekte Steaks, frischen Fisch und eine unglaubliche Aussicht auf den Sonnenuntergang. Fleisch-, Fisch- aber auch vegetarische Gerichte werden in der offenen BBQ-Küche und dem Teppanyaki-Grill zubereitet: von perfekt gewürzten Babyback-Schweinerippchen aus der Räuchergrube bis hin zum Tomahawk-Steak in Dinogröße.

Breeze Pool Bar: Breeze ist der Ort zum Entspannen, Erholen, Tanzen oder um den atemberaubenden Sonnenuntergang zu beobachten. Während Live-Bands und angesagte DJs für den richtigen Beach-Sound sorgen, genießt der Gast einen tropischen Cocktail oder den Zug aus einer Shisha-Pfeife. Hier wird Non-Stop-Unterhaltung geboten mit regelmäßigen Motto- oder Themenpartys und einmal im Monat durch die legendären Full Moon Night.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.