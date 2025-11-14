Das motiviert: Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear starten mit ihrer Motivation Handwerk Initiative

Coole Fitness Aktion für Auszubildende im Handwerk und ihr Netzwerk wächst mit Handwerks Infuencern!
Alle Auszubildenden im Handwerk können gewinnen: Der Hollywood-Star und Hans Schäfer
Workwear laden im Rahmen von Motivation Handwerk einen Auszubildenden zu einem
Fitnesstraining mit Ralf Moeller in München ein – natürlich inkl. Reise! Einfach Foto vom
Ausbildungsvertrag von 2025 an Motivation Handwerk schicken!
Bei der A+A Messe 2023 starteten Hollywood-Star Ralf Moeller und Andreas Grewe,
geschäftsführender Gesellschafter des oberfränkischen Traditionsunternehmens Hans
Schäfer Workwear Initiative „Motivation Handwerk“ mit der Zielsetzung, das Spotlight auf das
Handwerk zu richten und Jugendliche für das Handwerk zu begeistern. Aus Überzeugung: „Das
Handwerk ist nicht nur Tradition, sondern auch Zukunft“, betont der Schauspieler und
erfolgreiche Unternehmer. „Das Handwerk ist stark, voller Chancen, Erfolg, Lebensqualität
und Handwerker sind gesünder, wie Studien dokumentieren.“
Gerade Fitness & Gesundheit sind dem Motivator Ralf Moeller ein wichtiges Thema und das
Handwerk bietet in den Bereichen etliche Pluspunkte, wie Prof. Dr. Ingo Froböse von der
Deutschen Sporthochschule Köln jetzt wieder mit ersten Auszügen aus seiner aktuellen Studie
dokumentierte: https://www.ikk-classic.de/presse/pressemitteilungen/Handwerk-in-Bestform
Daher startet jetzt zur A+A Messe die großangelegte Fitnessaktion von Motivation Handwerk
für alle neuen Auszubildenden im Handwerk: Der Gewinner ist zu einem persönlichen
Privattraining und Lunch mit Ralf Moeller in München eingeladen. Des Weiteren locken
Gutscheine für Hans Schäfer Workwear, die auch ideal für Sport und Freizeit ist. Mitmachen
können alle Auszubildenden im Handwerk, die 2025 gestartet haben oder starten.
Detailinformationen auf der Website von Motivation Handwerk:
Das 100-jährige Traditionsunternehmen Hans Schäfer Workwear ist besonders stolz, das
gesellschaftliche Engagement gemeinsam mit einem international bekannten Botschafter wie
Ralf Moeller sichtbar zu machen. In den vergangenen zwei Jahren hat Motivation Handwerk
viel erreicht: Zusammen mit Politikern wie Bundeskanzler Friedrich Merz oder
Ministerpräsident Markus Söder sowie mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich haben Ralf
Moeller und Hans Schäfer Workwear für Motivation Handwerk Handwerksbetriebe besucht,
um gemeinsam das Scheinwerferlicht auf das Handwerk und seine fantastischen
Karrierechancen zu setzen. Auch weiterhin wird „Motivation Handwerk“ Handwerksbetriebe
besuchen: Jeder Handwerker oder Handwerksbetrieb kann sich bei Motivation Handwerk für
einen Besuch bewerben.
Die Initiative machte sich auch medienwirksam bei großen Wirtschafts- und Publikums-Events
wie u. a. bei der Feier „75 Jahre Handwerk“ mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
oder der Meisterfeier in Oberfranken für das Handwerk stark. 2024 wurde die Initiative von
Moeller und Hans Schäfer Workwear sogar von der deutschen Wirtschaft als „Innovator des
Jahres 2024“ ausgezeichnet.
Das ist noch nicht alles: Bei der Messe wurde das „Motivation Handwerk“ Netzwerk um
Handwerks-Influencer wie Tischlerin Jule Rombey, Malermeister effect_isi und
benders_die_betonmanufaktur, erweitert und dem Nationalteam der Stuckateure mit
Europameister Franz Lehner und Nationaltrainer Josef Gruber gratulierte Ralf Moeller
persönlich.
Ralf Moeller & Motivation Handwerk: Gemeinsam gegen den Nachwuchsmangel
Die Zusammenarbeit mit Ralf Moeller entstand aus einer gemeinsamen Überzeugung: Das
Handwerk braucht eine starke Stimme. Moeller, der in Recklinghausen aufwuchs, kennt die
Welt des Handwerks von klein auf – sein Vater war Schlosser und schweißte ihm die ersten
Hanteln. Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine beeindruckende Karriere als FitnessIkone, Schauspieler, Regisseur und Unternehmer.
Schon immer engagierte sich Moeller weit über die Filmbranche hinaus – etwa als
Unterstützer von Projekten wie der Regierungsinitiative „Starke Typen“ für Kinder und
Jugendliche in sozialen Brennpunkten oder durch seine Besuche bei der Bundeswehr, unter
anderem in Afghanistan. Darüber hinaus setzt er sich für Sport, gesunde Ernährung,
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung ein. Mit „Motivation Handwerk“ ruft
Ralf Moeller nun gemeinsam mit Hans Schäfer Workwear zu mehr Wertschätzung und
Nachwuchsförderung im Handwerk.
Hans Schäfer Workwear: 100 Jahre Tradition, Innovation und Verantwortung
Das Familienunternehmen Hans Schäfer blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück.
Ursprünglich in der Modebranche verwurzelt, hat sich das Unternehmen erfolgreich zu
einem Spezialisten für hochwertige Workwear entwickelt. Heute produziert Hans Schäfer
Arbeitskleidung, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern und Industriearbeitern
zugeschnitten ist – robust, funktional und langlebig. Gleichzeitig eignet sie sich durch ihr
Design und ihre hochwertige Verarbeitung sowohl für Sport als auch für Freizeit. Die zentrale
Lage in Bamberg und die regionale Textiltradition bilden die Grundlage, auf der Hans Schäfer
Workwear sein Selbstverständnis aufbaut: Traditionelle Herstellungsmethoden kombiniert
mit modernsten Materialien von höchster Qualität. Das Ergebnis sind Produkte, die den
hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden – in Funktionalität, Komfort und
Nachhaltigkeit. Als mittelständisches Familienunternehmen setzt Hans Schäfer zudem auf
klare Werte: Zuverlässigkeit, Fairness und Verantwortung – sowohl im Umgang mit Kunden
als auch mit den eigenen Mitarbeitern legt das Unternehmen Wert auf ein hervorragendes
Betriebsklima, faire Löhne und gesellschaftliches Engagement – zentrale Bestandteile der
Unternehmensphilosophie.
Über Ralf Moeller
Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereits mit 17 Jahren und
gewann zahlreiche Titel: 1984 wurde er Deutscher Meister, 1986 Mr. Universum. Hartes
Training, hohe Ziele und ein gesunder Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg.
Heute, mit 64 Jahren, fühlt sich Ralf Moeller stark und topfit – auch dank seiner veganen
Ernährung. Seine Filmkarriere startete 1989 mit Cyborg, es folgten Filme und Blockbuster wie
Ridley Scotts Gladiator sowie The Tourist mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Super
Bowl 2022 drehte er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und Salma Hayek einen
spektakulären BMW-Spot. Als Nächstes steht er für Kung Fury 2 mit Michael Fassbender und
Arnold Schwarzenegger vor der Kamera.
Mehr Informationen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/
Kostenfreie Pressefotos unter: https://www.picdrop.com/zierercom/UsXacsio43
© Hans Schäfer Workwear
Für weitere Presseinformationen Annette Zierer ziererCOMMUNICATIONS
Tel.: +49-89-356 124-88 Mobile: +49-176-23 40 40 40 Email: annette.zierer@zierercom.co