Das motiviert: Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear starten mit ihrer Motivation Handwerk Initiative

Coole Fitness Aktion für Auszubildende im Handwerk und ihr Netzwerk wächst mit Handwerks Infuencern!

Alle Auszubildenden im Handwerk können gewinnen: Der Hollywood-Star und Hans Schäfer

Workwear laden im Rahmen von Motivation Handwerk einen Auszubildenden zu einem

Fitnesstraining mit Ralf Moeller in München ein – natürlich inkl. Reise! Einfach Foto vom

Ausbildungsvertrag von 2025 an Motivation Handwerk schicken!

Bei der A+A Messe 2023 starteten Hollywood-Star Ralf Moeller und Andreas Grewe,

geschäftsführender Gesellschafter des oberfränkischen Traditionsunternehmens Hans

Schäfer Workwear Initiative „Motivation Handwerk“ mit der Zielsetzung, das Spotlight auf das

Handwerk zu richten und Jugendliche für das Handwerk zu begeistern. Aus Überzeugung: „Das

Handwerk ist nicht nur Tradition, sondern auch Zukunft“, betont der Schauspieler und

erfolgreiche Unternehmer. „Das Handwerk ist stark, voller Chancen, Erfolg, Lebensqualität

und Handwerker sind gesünder, wie Studien dokumentieren.“

Gerade Fitness & Gesundheit sind dem Motivator Ralf Moeller ein wichtiges Thema und das

Handwerk bietet in den Bereichen etliche Pluspunkte, wie Prof. Dr. Ingo Froböse von der

Deutschen Sporthochschule Köln jetzt wieder mit ersten Auszügen aus seiner aktuellen Studie

dokumentierte: https://www.ikk-classic.de/presse/pressemitteilungen/Handwerk-in-Bestform

Daher startet jetzt zur A+A Messe die großangelegte Fitnessaktion von Motivation Handwerk

für alle neuen Auszubildenden im Handwerk: Der Gewinner ist zu einem persönlichen

Privattraining und Lunch mit Ralf Moeller in München eingeladen. Des Weiteren locken

Gutscheine für Hans Schäfer Workwear, die auch ideal für Sport und Freizeit ist. Mitmachen

können alle Auszubildenden im Handwerk, die 2025 gestartet haben oder starten.

Detailinformationen auf der Website von Motivation Handwerk:

Das 100-jährige Traditionsunternehmen Hans Schäfer Workwear ist besonders stolz, das

gesellschaftliche Engagement gemeinsam mit einem international bekannten Botschafter wie

Ralf Moeller sichtbar zu machen. In den vergangenen zwei Jahren hat Motivation Handwerk

viel erreicht: Zusammen mit Politikern wie Bundeskanzler Friedrich Merz oder

Ministerpräsident Markus Söder sowie mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich haben Ralf

Moeller und Hans Schäfer Workwear für Motivation Handwerk Handwerksbetriebe besucht,

um gemeinsam das Scheinwerferlicht auf das Handwerk und seine fantastischen

Karrierechancen zu setzen. Auch weiterhin wird „Motivation Handwerk“ Handwerksbetriebe

besuchen: Jeder Handwerker oder Handwerksbetrieb kann sich bei Motivation Handwerk für

einen Besuch bewerben.

Die Initiative machte sich auch medienwirksam bei großen Wirtschafts- und Publikums-Events

wie u. a. bei der Feier „75 Jahre Handwerk“ mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

oder der Meisterfeier in Oberfranken für das Handwerk stark. 2024 wurde die Initiative von

Moeller und Hans Schäfer Workwear sogar von der deutschen Wirtschaft als „Innovator des

Jahres 2024“ ausgezeichnet.

Das ist noch nicht alles: Bei der Messe wurde das „Motivation Handwerk“ Netzwerk um

Handwerks-Influencer wie Tischlerin Jule Rombey, Malermeister effect_isi und

benders_die_betonmanufaktur, erweitert und dem Nationalteam der Stuckateure mit

Europameister Franz Lehner und Nationaltrainer Josef Gruber gratulierte Ralf Moeller

persönlich.

Ralf Moeller & Motivation Handwerk: Gemeinsam gegen den Nachwuchsmangel

Die Zusammenarbeit mit Ralf Moeller entstand aus einer gemeinsamen Überzeugung: Das

Handwerk braucht eine starke Stimme. Moeller, der in Recklinghausen aufwuchs, kennt die

Welt des Handwerks von klein auf – sein Vater war Schlosser und schweißte ihm die ersten

Hanteln. Auf dieser Grundlage entwickelte sich eine beeindruckende Karriere als FitnessIkone, Schauspieler, Regisseur und Unternehmer.

Schon immer engagierte sich Moeller weit über die Filmbranche hinaus – etwa als

Unterstützer von Projekten wie der Regierungsinitiative „Starke Typen“ für Kinder und

Jugendliche in sozialen Brennpunkten oder durch seine Besuche bei der Bundeswehr, unter

anderem in Afghanistan. Darüber hinaus setzt er sich für Sport, gesunde Ernährung,

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung ein. Mit „Motivation Handwerk“ ruft

Ralf Moeller nun gemeinsam mit Hans Schäfer Workwear zu mehr Wertschätzung und

Nachwuchsförderung im Handwerk.

Hans Schäfer Workwear: 100 Jahre Tradition, Innovation und Verantwortung

Das Familienunternehmen Hans Schäfer blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück.

Ursprünglich in der Modebranche verwurzelt, hat sich das Unternehmen erfolgreich zu

einem Spezialisten für hochwertige Workwear entwickelt. Heute produziert Hans Schäfer

Arbeitskleidung, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern und Industriearbeitern

zugeschnitten ist – robust, funktional und langlebig. Gleichzeitig eignet sie sich durch ihr

Design und ihre hochwertige Verarbeitung sowohl für Sport als auch für Freizeit. Die zentrale

Lage in Bamberg und die regionale Textiltradition bilden die Grundlage, auf der Hans Schäfer

Workwear sein Selbstverständnis aufbaut: Traditionelle Herstellungsmethoden kombiniert

mit modernsten Materialien von höchster Qualität. Das Ergebnis sind Produkte, die den

hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden – in Funktionalität, Komfort und

Nachhaltigkeit. Als mittelständisches Familienunternehmen setzt Hans Schäfer zudem auf

klare Werte: Zuverlässigkeit, Fairness und Verantwortung – sowohl im Umgang mit Kunden

als auch mit den eigenen Mitarbeitern legt das Unternehmen Wert auf ein hervorragendes

Betriebsklima, faire Löhne und gesellschaftliches Engagement – zentrale Bestandteile der

Unternehmensphilosophie.

Über Ralf Moeller

Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereits mit 17 Jahren und

gewann zahlreiche Titel: 1984 wurde er Deutscher Meister, 1986 Mr. Universum. Hartes

Training, hohe Ziele und ein gesunder Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg.

Heute, mit 64 Jahren, fühlt sich Ralf Moeller stark und topfit – auch dank seiner veganen

Ernährung. Seine Filmkarriere startete 1989 mit Cyborg, es folgten Filme und Blockbuster wie

Ridley Scotts Gladiator sowie The Tourist mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Super

Bowl 2022 drehte er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und Salma Hayek einen

spektakulären BMW-Spot. Als Nächstes steht er für Kung Fury 2 mit Michael Fassbender und

Arnold Schwarzenegger vor der Kamera.



Mehr Informationen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

Kostenfreie Pressefotos unter: https://www.picdrop.com/zierercom/UsXacsio43

© Hans Schäfer Workwear

Für weitere Presseinformationen Annette Zierer ziererCOMMUNICATIONS

Tel.: +49-89-356 124-88 Mobile: +49-176-23 40 40 40 Email: annette.zierer@zierercom.co