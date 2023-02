Das ITAM-Forum startet das weltweit erste ISO/IEC 19770-1-Zertifizierungsprogramm

Die Softline Group Northern Europe und die HDI Group sind die zwei ersten zertifizierten Organisationen

Swindon, Vereinigtes Königreich, 23. Februar 2023: Das ITAM-Forum hat heute den Start des weltweit ersten ISO/IEC 19770-1-Zertifizierungsprogramms für die Verwaltung von IT-Assets verkündet und die zwei ersten Organisationen bekanntgegeben, die diese Zertifizierung jemals erhalten haben: die Softline Group Northern Europe und die HDI Group.

Als Verwaltungssystem artikuliert ISO/IEC 19770-1 (ähnlich wie ISO 27001 und 9001) Anforderungen an Systeme zur IT-Assetverwaltung, also an die Menschen, Prozesse und Technologien, die an der Verwaltung von IT-Assets über deren Lebenszyklus hinweg beteiligt sind. Bis heute konnten Organisationen die Qualität ihrer ITAM-Verfahren nicht in einer konsistenten, einheitlichen und global anerkannten Form demonstrieren. Aber ab sofort erhalten ITAM-Teams eine einzigartige Anerkennung für ihre Leistungen.

Das Ziel ist erreicht: Die globale ITAM-Zertifizierung ist da!

Das ITAM-Forum wurde im Mai 2020 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die geschäftlichen Vorteile von ITAM zu fördern und das weltweit erste, global anerkannte und akzeptierte Zertifizierungsprogramm für ISO/IEC 19770-1 zu schaffen.

Während der Vorstellung sagte Martin Thompson, der Gründer des ITAM-Forums: „ITAM gewinnt schnell an Bedeutung. Durch das Benchmarking einer ITAM-Abteilung oder eines ITAM-Teams anhand einer weltweit anerkannten ISO-Norm erhalten interne und externe Stakeholder – darunter der Vorstand – die Gewissheit, dass die Prozesse von höchster Qualität sind.“

In seiner Rede sagte Thompson: „Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für die globale ITAM-Branche und für das ITAM-Forum. Wir haben mithilfe der weltweiten ITAM-Gemeinschaft eines unserer Hauptziele erreicht. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die kontinuierliche Arbeit von ITAM-Vorreitern wie David Bickett, die sich seit Jahrzehnten für ITAM einsetzen, lange bevor das ITAM-Forum ins Leben gerufen wurde.“

Die ersten zwei Organisationen wurden zertifiziert

Ash Dharas, Managing Consultant und Practice Manager ITAM bei der Softline Group Northern Europe, kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir als erste Organisation die Zertifizierung erhalten haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Ich bin unglaublich stolz auf diese Leistung. Wir sind jetzt gut gerüstet, um unsere Kunden auf ihrer Zertifizierungsreise zu unterstützen. Hoffentlich werden viele in unsere Fußstapfen treten.“

Patrick Milas, License Manager der HDI Group, sagte: „Heute ist ein guter Tag für HDI. Wir sind die erste Endnutzerorganisation, die die ISO-ITAM-Zertifizierung erhalten hat – eine tolle Leistung. Ich möchte mich bei allen meinen Kollegen bedanken, die dazu beigetragen haben, und bei der TIMETOACT Group für ihre Unterstützung und Beratung. Alle Unternehmen, die ITAM nutzen, möchte ich dazu ermuntern, die geschäftlichen Vorteile einer ISO-Zertifizierung zu prüfen.“

Schlusswort

Martin Thompson, Gründer des ITAM-Forums, sagte: „Ich möchte mich persönlich bei der Softline Group Northern Europe und HDI für ihre Führung und Vision bedanken und dafür, dass sie geholfen haben, dieses Zertifizierungssystem ins Leben zu rufen. Ohne ihre harte Arbeit beim Durchlaufen des umfassenden Zertifizierungsprozesses wären wir heute nicht in der Lage, diese großartige Nachricht zu verkünden. Weitere Unternehmen durchlaufen derzeit den Prozess und wir hoffen, bald weitere Zertifizierungen bekannt geben zu können.“

