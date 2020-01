Terminhinweis

Kostenlose Vorträge:

Das Gesetz „Cannabis als Medizin“ – Was bedeutet das?

Das Deutsche Institut für Medizinalcannabis informiert!

Das Deutsche Institut für Medizinalcannabis offeriert am 30. Januar 2020 zwei kostenlose Informationsvorträge (11.00 Uhr und 18:30 Uhr) im Ellington Hotel in Berlin. Die Vorträge geben allen Interessierten wichtige Hintergrund-informationen über das 2017 in Kraft getretene Gesetz „Cannabis als Medizin“. Weiterhin werden Themen wie „drive sober“ – Fahrtüchtigkeit unter Cannabis? und die Kostenantragsstellung behandelt.

Das Deutsche Institut für Medizinalcannabis (DIFMC) ist eine 2018 gegründete Forschungs- und Bildungseinrichtung, deren Ziel es ist, Ärzten, Apothekern und Patienten die stetig wachsende Zahl wissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet von Medizinalcannabis einfach verfügbar und praxisorientiert zugänglich zu machen. Neben der Auswertung nationaler und internationaler Studienergebnisse initiiert das DIFMC eigene Patienten Support Programme zu bestimmten Krankheitsbildern in Kooperation mit Patientenorganisationen sowie Forschungsprojekte und verbreitet das daraus gewonnene Wissen zu Medizinalcannabis durch Fortbildungen für die medizinische Fachwelt und die Öffentlichkeit.

Weitere Informationen unter: www.difmc.de

Deutsche Institut für Medizinalcannabis bietet kostenlose Informationsvorträge

Jan. 2020 Vortrag 11:00 Vortrag 18:30

Ellington Hotel 1.OG, Nürnberger Str. 50-55, 10789 Berlin-Charlottenburg

Anmeldungen:

Anmelden unter difmc.de/veranstaltungen

Telefonisch unter 030 91 47 31 21

Die in diesen Vorträgen vermittelten Informationen, ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch anerkannte Ärzte. Die Inhalte dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen oder Therapien zu beginnen.

Die Vorträge sind produktneutral gehalten- es werden keinerlei Werbeaussagen getroffen.