Corona Pandemie: Hilfestellung für Unternehmer: Business Synergetik

Sozial attraktiver Kapitalismus

Durch die Corona-Pandemie sind viele Menschen in eine finanzielle Katastrophensituation geraten. Von heute auf morgen sind auch bei manchen Firmen die Umsätze zu 100 Prozent weggebrochen, während die laufenden Kosten gleich blieben. Staatliche Förderungen könnten die letzte Rettung sein. Existenzsicherung, höhere Liquidität und dauerhaft wirkende Steigerung der Finanzkraft sind Ziele von Ludwig Utz für seine Kundinnen und Kunden. Der Business Synergetiker aus München weiß, wie mit einem gezielten Cash Flow Management diese Ziele erreicht werden können.

In seinem Buch „Die Business Synergetik“ stellt er anhand praktischer Beispiele sein darauf abgestelltes synergetisches Ausbildungskonzept vor. Es besteht aus der Verknüpfung des gehirntechnischen Erkenntnis- und Lernvorgangs mit der digitalisierten Informations-Verarbeitung. Grundlage dafür ist das fachliche Leistungsvermögen der beteiligten Führungs- und Arbeitskräfte.

Der wirtschaftliche Nutzen entsteht durch die zielorientierte Planung, Kontrolle und Steuerung der anfallenden Arbeitsprozesse. Für die zu lösenden Probleme formuliert Ludwig Utz Ziele und bindet sie in darauf ausgerichtete Businesspläne ein. Die Reihenfolge der zu treffenden Maßnahmen bestimmen seine Kundinnen und Kunden selbst. Sie berücksichtigen dabei die Wichtigkeit und Dringlichkeit der zu lösenden Probleme sowie die dafür anfallenden Kosten.

Wer z.B. durch die Corona-Pandemie finanzielle Schäden erlitten hat, kann durch das algorithmisch aufgebaute Ausbildungsprogramm von Ludwig Utz zu alter Stärke zurückfinden. Zu diesem Zweck wertet er zunächst den Cash Flow aus und stellt den im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgebliebenen Einnahmen die weiterhin angefallenen Kosten gegenüber. Die von den einzelnen Steuerzahler*innen erlittenen Verluste lassen sich dadurch genau beziffern, was die politisch Verantwortlichen andererseits befähigt, finanztechnisch vertretbare Entschädigungen zu genehmigen.

Das Leistungsprofil seiner Business Synergetik resultiert aus dem Zusammenwirken der Schulbildung von Ludwig Utz, seiner beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie den ihm übertragenen Aufgaben zur gezielten Datenreduzierung in einem weltweit tätigen Unternehmen. Zur dauerhaft wirkenden Steigerung seiner eigenen Finanzkraft setzt er ebenfalls das Cash Flow Management ein und beauftragt zudem Spezialisten aus den Bereichen Steuer-, Rechts- und IT-Beratung, für Grafik- und Webdesign sowie für sein Online-Marketing.

Die Business Synergetik von Ludwig Utz kann sowohl innerhalb der Privatwirtschaft als auch in der Zusammenarbeit mit und innerhalb der staatlichen Institutionen angewendet werden. Auf dieser Grundlage kann der Leistungsstandard der Weltwirtschaft gehoben und nachhaltig auf hohem Niveau gesichert werden. Damit leistet die Business Synergetik einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines sozial attraktiven Kapitalismus.

Welche Ziele konnten bisherige Kundinnen oder Kunden von Ludwig Utz erreichen?

Eine selbständige und freie Versicherungsmakler-Firma bietet auf der Grundlage ihres professionellen Fachwissens und langjähriger Erfahrung bedarfsbezogenen Kundenservice. Um ihren Kunden die optimalen Versicherungsleistungen bieten zu können, arbeitet sie seit 1992 mit allen bedeutenden Versicherungsgesellschaften zusammen – national und international.

Eine Druckerei kam durch Erweiterung ihres Angebots auf den Bedarf von anderen Druckereien sowie Diversifikation[1] ihrer Firmenstruktur aus ihrer finanziellen Schieflage und seit 1998 in eine nachhaltig wirkende Gewinnsituation.

Ein Spezialist für Computerservice analysiert die technische Ausstattung von IT-Systemen im Hinblick auf Kosten, Leistung und Nutzen und wendet das Cash Flow Management[2] zur Planung, Kontrolle und Steuerung seiner Firma seit 2016 an.

Die Analyse seines firmenbezogenen Cash Flow ergab für einen Versicherungs-Kaufmann bei der Gründung einer Firma für Gesundheitsmanagement bei seinem ersten Gründungsversuch in den Jahren 2009 – 2011 einen steuerwirksamen Verlust in Höhe von € 82.035. Als Folge davon musste er Arbeitslosenunterstützung in Anspruch nehmen. Auf der Basis seines Leistungsprofils und nach Vorgaben des Wirtschaftsministeriums der BRD und Empfehlungen der IHK wurde ein Business- und Finanzplan[3] erstellt, den er seit 2011 für seine erneute Firmengründung einsetzt.

Ein Verein zeigt benachteiligten Menschen in Entwicklungsländern Perspektiven für ein eigenverantwortlich gestaltetes Leben auf und verhilft ihnen damit zu einer besseren Zukunft. Durch eine auf Nachhaltigkeit ausgelegte Vereinsstruktur konnte sein Fortbestehen gesichert werden. Die Business Synergetik unterstützt dadurch auch seit 2015 eine private Initiative zur Entwicklungshilfe.

Mehr über das einzigartige Konzept sowie das Leistungsprofil von Ludwig Utz und seiner Business Synergetik erfahren Sie unter www.become-synergetik.eu .

