Coaching-Ausbilder vergibt Stipendium an zweifache Mutter aus Berlin

An Multipler Sklerose erkrankte Bewerberin startet ihre Ausbildung zum Telefoncoach

„Wahrhaft wertvoll wirken“, lautet das Motto der coach2call Academy, die mit Ihrer Online-Ausbildung für Life Coaching per Telefon zu Beginn des Vorjahres an den Start ging.

Sie hilft angehenden Coaches dabei, sich die Grundlagen für eine Tätigkeit als Life Coach anzueignen, um in die Selbständigkeit zu starten. Im Anschluss an die Online-Ausbildung unterstützen die zertifizierten Coaches ihre Klienten darin, ganzheitlich an ihren Zielen zu arbeiten. Das Besondere daran: Die Ausbildung ist speziell auf das Coaching per Telefon zugeschnitten.

Dies eröffnet insbesondere auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, wie sie beispielsweise durch die Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose ausgelöst werden können, die Möglichkeit einer teilweisen Rückkehr in das Berufsleben. Das Medium Telefon bietet die Chance, frei von Einschränkungen und Vorurteilen am Berufsleben teilnehmen zu können, ohne auf Äußerlichkeiten reduziert zu werden. Damit kann eine Tätigkeit als coach2call in vielerlei Hinsicht eine wesentliche Bereicherung darstellen: für das eigene Selbstwertgefühl, für einen Beruf im Einklang mit der eigenen Belastbarkeit, um wirtschaftlich unabhängiger zu sein, um für sich selbst und andere einen wertvollen Beitrag zu leisten und um sich wieder als ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft zu fühlen.

„MS zerstört nicht nur das zentrale Nervensystem, sondern auch viele unserer Träume. Einer sinnerfüllten Tätigkeit nachzugehen, kann dabei vor allem für das eigene Selbstwertgefühl besondere Bedeutung haben.“ Berichtet Gründer Martin Geiger aus Baden-Baden. Die coach2call Academy des Buchautoren, Vortragsredners und Coaches hat sich getreu dem eigenen Motto das Ziel gesetzt, als Social Business einen Beitrag zu leisten: Daher beabsichtigt das Unternehmen die regelmäßige Vergabe von Stipendien für einen der Ausbildungsplätze im Wert von 3.495 Euro. Dies bietet die ideale Gelegenheit, eine Tätigkeit zu ergreifen, in der man seine Fähigkeiten und Talente auch mit vorhandenen MS-Symptomen sinnstiftend für sich und andere einbringen kann.

Ein solches Stipendium wurde nun Anfang Februar erstmals an Karolina Quost aus Berlin vergeben. Die gelernte Krankenschwester erhielt die Diagnose im Jahr 2010. Die zweifache Mutter hatte sich zuvor aufgrund einen Instagram-Beitrages beworben. Für die gebürtige Polin ging damit ein Traum in Erfüllung: Die 31-Jährige liebt es, anderen Menschen zu helfen und freut sich vor allem über die Chance, sich selbst weiterzubilden und zu entfalten.

Das Angebot des bundesweiten Marktführers für die Online-Ausbildung für Life Coaching per Telefon erfreut sich aktuell durch die Pandemie extremer Nachfrage. Die zeitliche und räumliche Flexibilität waren auch für die Stipendiatin von besonderer Bedeutung.