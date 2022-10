Buchtipp: Kummers vegetarische Köstlichkeiten – einfach nur lecker

Es ist kein Geheimnis, dass Kummers gerne gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Das ist schon Familientradition. Zusammen macht es schließlich viel mehr Spaß.

So auch in diesem Werk. Freuen Sie sich auf schmackhafte und abwechslungsreiche vegetarische Rezepte, die es verdient haben, nachgekocht zu werden. Sie wissen ja, vegetarisches Essen ist keineswegs langweilig.

Die vegetarische Küche ist vielfältig, schmackhaft, ausgewogen, bunt, gesund und bringt Abwechslung auf den Speiseplan. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, werden die Rezepte von Reimen und Geschichten begleitet.

Worauf warten Sie also noch? An die Töpfe und los!

Kummers wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

Rezeptliste:

Salat: Gurken-Zwiebel-Carpaccio, Kohlrabi-Salat, Staudensellerie-Salat, Eier-Salat, Mandarinen-Reis-Salat, Möhren-Zucchini-Salat

Suppen und Eintöpfe: Gemüse-Nudelsuppe, Kartoffelsuppe, Käsesuppe, Süßkartoffel-Linsen-Eintopf, Steckrüben-Kartoffel-Eintopf, Papaya-Zucchini-Eintopf, Kürbis-Kartoffel-Eintopf, Linsen-Eintopf, Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf, Bohnen-Eintopf

Gemüse: Möhrenplätzchen, Gemüseomelette, Kartoffel-Paprika-Gulasch, Weißkohlröllchen, Fenchel-Apfel-Curry Gemüse-Frischkäse-Ragout, Kichererbsen-Gemüse-Curry, Möhren-Pistazien-Couscous

Nudeln: Nudelpastete, Mie-Nudeln in Kokosmilch, Spaghetti in Ricotta-Sahnesoße, Nudeln mit Gemüse und Feta ,Nudel-Pfanne, Nudelrollen

Ofengerichte: Blumenkohl mit Haube, Lauch-Eier-Auflauf, Rosenkohl-Gehacktes Auflauf, Gemüse-Ei-Auflauf, Gemüse-Frischkäse-Auflauf, Schupfnudelauflauf, Zucchini-Möhren-Auflauf

Quer Beet: Würstchengulasch, Kartoffeln mit Radieschen-Kräuterquark, Brokkoli-Knödel, Kartoffelkuchen, Auberginen-Pizza, Herzhafte Muffins

Pfannengerichte: Zuckerschoten-Pfanne, Champignon-Tomaten-Pfanne, Zucchinipfanne süß sauer, Möhrenpfanne, Blumenkohl-Walnuss-Pfanne, Champignonpfanne mit Polentawürfel, Romanesco-Reis-Pfanne, Ananas-Reispfanne, Chinakohl-Rosinen-Pfanne

Tofu: Tofu-Apfel-Pfanne, Fruchtiges Tofu, Tofu-Champion-Ragout, Tofu in Senfsoße, Tofu-Hirse-Topf, Tofu-Kokos-Curry

Dessert im Glas: Preiselbeer-Vanillejoghurt-Dessert im Glas, Apfelmus-Pflaumenquark-Dessert im Glas, Mandarinen-Quark-Dessert im Glas, Cheesecake-Dessert im Glas, Apfel-Birnen-Quark-Dessert im Glas, Erdbeer-Quark-Dessert im Glas, Himbeer-Mascarpone-Dessert im Glas, Amarettini-Birnen-Dessert im Glas

