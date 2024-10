Brezen Kolb feiert das 10-jährige Bestehen der Brezenbackstube in der Ostendstraße mit einer besonderen Jubiläumswoche und zahlreichen Aktionen für die ganze Familie.

Zum 10-jährigen Jubiläum der Brezenbackstube wird Brezen Kolb in der Ostendstraße 138 zur Eventzone: Vom 14. bis 20. Oktober feiert das Familienunternehmen eine Woche lang mit seinen Kunden. Am 17. Oktober bringt der Community Day Radio-Flair in die Backstube und die Social Media-Community in die Filiale, während beim Familientag am 20. Oktober die Jüngsten im Mittelpunkt stehen.

Community Day am 17. Oktober

Der Community Day beginnt früh: Von 6:00 bis 9:00 Uhr sendet Hit Radio N1 live aus dem Brezen Kolb in der Ostendstraße. Die Hörer erwartet spannende Interviews, exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Brezen Kolb und natürlich die besten aktuellen Hits.

Ab 16:00 Uhr steht die Filiale ganz im Zeichen der Social Media Community: Beliebte Content Creator und Food Blogger aus der Metropolregion kommen zum Meet & Greet mit Kunden und Fans.

Familientag am 20. Oktober: Ein buntes Programm für die ganze Familie

Der Familientag am 20. Oktober richtet sich an Familien und bietet ab 10:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Neben Brezen, Frühstück und Unterhaltung für die ganze Familie sorgen eine große Hüpfburg, Luftballonkünstler, Bastelstationen und verschiedene Spiele für Spaß bei den kleinen Gästen.

Weitere Highlights in der Jubiläumswoche:

Glückstag am 15. Oktober: Gewinnaktionen in der Filiale und an verschiedenen Standorten in Nürnberg.

Gewinnaktionen in der Filiale und an verschiedenen Standorten in Nürnberg. Sporttag am 16. Oktober: Autogrammstunde und Fotos mit den Stars des 1. FC Nürnberg ab 17:00 Uhr.

Autogrammstunde und Fotos mit den Stars des 1. FC Nürnberg ab 17:00 Uhr. Kreativtag am 19. Oktober: Am Kreativtag dreht sich alles um kreative Ideen rund um die Breze. Ob gebacken, gemalt oder fotografiert – die zehn besten Beiträge, die mit dem Hashtag #brezenkolb auf den Social Media Kanälen von Brezen Kolb gepostet werden, gewinnen jeweils einen 50-Euro-Gutschein.

Neuer Look, Aktionen und Genussmomente

Rechtzeitig zum Jubiläum präsentiert sich Brezen Kolb in neuem Glanz: Der frisch umgestaltete Café- und Bistrobereich lädt zum Verweilen ein, während moderne Bestellterminals den Besuch noch komfortabler machen.

Die Jubiläumswoche voller Aktionen, Begegnungen und Überraschungen ist die perfekte Gelegenheit, mitten im Geschehen die leckeren Brezen zu genießen, neue Produkte wie die Brezen Chips zu probieren oder den neuen Brezen Gin als Inspiration mit nach Hause zu nehmen!

Weitere Informationen zu den geplanten Aktionen finden Sie auf der Website von Brezen Kolb (www.brezen-kolb.de) und auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens.