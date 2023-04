Breitbandversuch in London: Schub für Unternehmen

Der Londoner Breitbandanbieter G.Network und Netzwerk-Technologie-Experte Xantaro testen Glasfaser-Breitband der nächsten Generation mit Nokia 25G PON-Ausrüstung

Ein erfolgreicher Test der neuesten Entwicklung im Bereich der Glasfaser-Breitbandnetze hat kürzlich im Zentrum von London stattgefunden. Die verwendete Technologie soll dazu beitragen, Großbritannien bei der Internetanbindung von Unternehmen zukunftssicher zu machen.

In Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Glasfaser-Breitbandnetzen, G.Network, hat das Technologieunternehmen Xantaro demonstriert, wie die 25G PON-Technologie von Nokia britischen Unternehmen eine höhere Geschwindigkeit und Kapazität bieten kann, ohne dass kostspielige Standleitungen für bandbreitenintensive Kunden eingerichtet werden müssen.

„London ist eine der einflussreichsten Städte der Welt, und dennoch hinkt sie bei den Breitbandgeschwindigkeiten hinterher, insbesondere für Unternehmen“, so Kevin Murphy, CEO von G.Network. Und weiter: „G.Network wird dies ändern. Wir spielen eine wichtige Rolle im Projekt Gigabit der britischen Regierung, indem wir unser komplettes Glasfasernetz in 13 zentralen Londoner Stadtbezirken ausbauen. Wir machen die Hauptstadt zukunftssicher, und dieser Test zeigt, dass unser Netz Geschwindigkeiten bereitstellen kann, die künftige Generationen von Unternehmen benötigen werden.“

Der 25G-Test, der letzten Monat im Zentrum Londons durchgeführt wurde, zeigte symmetrische Geschwindigkeiten (sowohl im Download als auch im Upload), die mehr als doppelt so hoch sind wie die derzeit auf derselben Glasfaser mit XGS-PON-Technologie bereitgestellten.

Steve Kingdom, CTO von Xantaro: „In Zusammenarbeit mit unseren Altnet-Kunden in Großbritannien bieten wir stets die besten Branchenlösungen an, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Die 25G-Technologie von Nokia eignet sich perfekt für Unternehmen mit hohem Bandbreitenbedarf in London und ganz Großbritannien, und dieser Test hat bewiesen, dass zukunftsorientierte Netzbetreiber Unternehmen im ganzen Land mit der Technologie der nächsten Generation versorgen können.“

Der 25G PON-Service von Nokia wird durch die Einführung eines neuen optischen Moduls in die bestehenden FWLT-C Multi-PON-Karten innerhalb des bestehenden OLT (Glasfaserzugangsknoten) ermöglicht, zusammen mit Nokias 25G PON ONU (Glasfasermodem) beim Endkunden.

Phil Siveter, CEO UK&I von Nokia: „25G PON ist die Zukunft der Glasfaser und bietet entscheidende Vorteile, die über die Vorteile der derzeitigen Netze hinausgehen. Es verfügt über eine enorme Kapazität und lässt sich einfach in die bestehende Zugangstechnologie einbauen, die in Vermittlungsstellen, Rechenzentren, Unternehmen und auf dem Campus eingesetzt wird. Durch den Einsatz von 25G PON können Service Provider die Kapazität ihrer bestehenden Glasfasernetze schnell erhöhen, um die heutigen Möglichkeiten für hohe Bandbreiten zu nutzen und die für die Zukunft benötigte Größe bereitzustellen.“

Paul Weir, CTO von G.Network, sagte: „Xantaro und Nokia sind wichtige Partner für uns, und ich freue mich, dass wir ihre neueste Technologie nutzen konnten, um noch höhere symmetrische Geschwindigkeiten in unserem FTTP-Netz zu demonstrieren. Diese symmetrischen Technologien mit hoher Bandbreite sind für die Londoner Unternehmen eine intelligente Alternative zu teuren Glasfaser-Standleitungen und beweisen, dass unser bestehendes Netz zukunftssicher ist“.

Xantaro wird weiterhin mit den wettbewerbsstarken alternativen Glasfaseranbietern in ganz Europa zusammenarbeiten, um zu zeigen, wie die 25GS-PON-Technologie bestehende Dienste verbessern und neue Servicemöglichkeiten zum Nutzen der britischen Geschäfts- und Verbrauchermärkte bieten kann.