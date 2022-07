Die Freidenker Galerie zeigt in der Ausstellung „Mann & Frau“ viele lustige Sprüche, Zitate und Weisheiten. Sie finden in der Online-Ausstellung schöne Aphorismen und Sprüche von Männern und Frauen, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Was haben berühmte Dichter und Denker zu dem Thema gesagt? Hier finden Sie Antworten, Zitate, lustige Sprüche und weise Sprüche zu dem Thema „Mann & Frau“.