Bochumer Kanzlei Dr. Plottek unter Deutschlands besten Anwaltskanzleien

Die Kanzlei Dr. Plottek wurde im Mai als eine der besten Anwaltskanzleien für Privatmandanten im Bereich Erbrecht 2022 von der Zeitschrift Capital ausgezeichnet.

In insgesamt sieben Rechtsgebieten wurden 154 Anwaltskanzleien ausgezeichnet. Insgesamt 30.272 Anwaltskollegen wurden zur Abstimmung aufgefordert, Fachkollegen zu empfehlen. 4.506 Kollegen kamen diesem Aufruf nach. Nur wer häufig empfohlen wird und eine aussagestarke Mindestanzahl erreicht, schafft es in die Bestenliste. Das Ergebnis der Befragung dient als Hilfe für Verbraucher und bietet Capital zusammen mit der Zeitschrift Stern mithilfe des Marktforschungsinstituts Statista nun zum dritten Mal an.

Hilfestellung für Verbraucher

Mit den Ergebnissen der Befragung haben Verbraucher eine Hilfestellung bei der Suche nach einem passenden Fachanwalt. Denn die Suche nach einem qualifizierten Anwalt ist nicht immer einfach. Grundsätzlich kann jeder Anwalt zu jedem Rechtsgebiet beraten. Ein Fachanwalt hingegen hat sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert, in dem er über besonders umfassendes Wissen verfügt.

Diesen Titel verleiht die Rechtsanwaltskammer, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Diese setzen sich zusammen aus Lehrgängen, bearbeiteten Fällen und einer mündlichen Prüfung. Die Bezeichnung Fachanwalt belegt entsprechend besondere Kenntnisse und Erfahrungen in dem Rechtsgebiet.

Die Ergebnisse der Studie umfassen 154 Kanzleien aus sieben Fachbereichen. Diese sind privates Baurecht, Erbrecht, Insolvenzrecht, Versicherungsrecht, Banken- und Kapitalmarktrecht, Steuerrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Eine Liste an Kanzleien in vier weiteren Fachgebieten werden im Stern veröffentlicht: Familienrecht, Verkehrsrecht, Arbeitsrecht und Medizinrecht.

Bereits dritte Auszeichnung für Anwaltskanzlei Dr. Plottek

Eine Auszeichnung im Bereich Erbrecht erhält die Anwaltskanzlei Dr. Plottek damit bereits zum dritten Mal. Zweimal wurde die Kanzlei in den Jahren 2019 und 2020 vom Focus ausgezeichnet. Dr. Plottek freut sich über die Anerkennung seiner Kollegen, die sich nun im Rahmen der Capital Studie für ihn ausgesprochen haben.

Seine fachliche Qualifikation wird unterstrichen durch Dozententätigkeiten an der Deutschen Anwalts Akademie, mehreren Publikationen und der Schriftleitung der Zeitschrift für Steuer- und Erbrecht. Die Kanzlei, die 2015 gegründet wurde, leistet Beratungen vor und nach einem Erbfall: Nachlassplanung, Vermögensnachfolge, Testamentsgestaltung sind typische Themen. Aber auch Erbstreitigkeiten schlichten gehört zu den Aufgaben und die Beratung von Erben. Weitere Themen sind Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen. Im gewerblichen Bereich berät Dr. Plottek zur Unternehmensnachfolge. Neben dem vielfältigen Gebiet des Erbrechts führt die Kanzlei seit 2018 ein Notariat. Damit sind weitere Dienstleistungen möglich, die Mandanten in Anspruch nehmen können.