Black Week: 10 Stunden Nachhilfe geschenkt

Für bessere Noten zum Jahresendspurt

Gelsenkirchen, November 2025. Während der Black Week profitieren Familien von zeitlich begrenzten Preisnachlässen. Die Schülerhilfe setzt auf individuelle Nachhilfe und schenkt Neukunden zur Black Week 10 Unterrichtsstunden.



Die Schülerhilfe bietet gezielte und individuelle Nachhilfe, um schulische Leistungen nachhaltig zu verbessern und Lernziele sicher zu erreichen. In der Studie von DISQ im Auftrag von ntv wurde die Schülerhilfe im Februar 2025 als Testsieger unter den Nachhilfeinstituten ausgezeichnet. Im Rahmen der aktuellen Black Week profitieren Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt für die langfristige Unterstützung der Nachhilfe-Profis entscheiden, von 10 zusätzlichen, kostenlosen Unterrichtsstunden, die flexibel genommen werden können.

Black Week bei der Schülerhilfe

„Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler genau dann, wenn sie es brauchen. Mit den 10 Stunden schaffen wir die notwendige Flexibilität, sodass gezielte Nachhilfe gerade in stressigen Lernphasen wie vor Klassenarbeiten eingesetzt werden kann. Die Herbstmonate sind ein ideales Zeitfenster, um den Jahresendspurt zu nutzen, Noten zu verbessern und mit mehr Motivation ins zweite Halbjahr zu starten“, betont Denise Kirchberger, Pressesprecherin der Schülerhilfe.



Nähere Informationen zum Black-Week-Angebot gibt es in der Schülerhilfe vor Ort oder unter www.schuelerhilfe.de.