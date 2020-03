Besser Backen mit KLUTH

Süße Ostern: kreative Backideen vom Nuss Spezialisten – auf neuer Rezeptplattform

Henstedt-Ulzburg, März 2020

Feiertage sind doch eine feine Zeit. Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit. Eine Zeit für und mit den Liebsten. Eine Zeit zum Schenken und beschenkt werden. Am besten mit Selbstgemachtem oder -gebackenem.

Für köstliches Gebäck eignet sich das KLUTH-Sortiment aus Nüssen, Trockenfrüchten und Naturkost natürlich ideal. Kernig, knackig, aromatisch und fruchtig macht KLUTH aus Backen, „Besser Backen“! Schon eine Handvoll gehackter Nüsse bringt einen simplen Kuchen geschmacklich auf Touren. Aber mit KLUTH geht mehr!

Auf eine wilde Geschmackstour begibt man sich mit der Rocky Road Schokolade, die in Hasen- oder Schmetterlingsform ein echter Hingucker in jedem Osternest ist. Weiße Schokolade getoppt mit Mandeln und Mini-Marshmellows – zuckersüß und very yummie!

Und auch die Blümchen Cupcakes aus Mandelkuchen und weißer Schokocreme lassen das Herz so manch einer Naschkatze höher schlagen. Blüten aus kleinen Marshmallows bieten Freiraum für verführerisch-leckere Kreativität.

Alle Back-Rezepte sind ab April auch online verfügbar – im neu geschaffenen KLUTH Community Bereich bei Kitchen Stories, einer der erfolgreichsten Online Plattformen für Rezepte. Nutzer finden im Community-Bereich kreative Rezepte voller Ideen für abwechslungsreichen Genuss. Und jeden Monat werden es mehr. Dranbleiben und wiederholt Reinschauen lohnt sich.

Ein Aktions-Display „BESSER BACKEN“ sowie die On-Pack Promotion führen per QR-Code/Link direkt in den KLUTH Community-Bereich. Das Display ist passend zur Oster Back-Saison mit den Zutaten Mandeln (braun), Mandeln (blanchiert), Weinbeeren und Sultanas bestückt.

Appetit?

Alle Rezepte unter www.besser-backen.de.

KLUTH Produkte aus Rezepten: Mandeln, braun 200 g 3,99 € (UVP)

Die Herbert Kluth (GmbH & Co. KG) mit Sitz in Henstedt-Ulzburg, nördlich von Hamburg, wurde 1928 gegründet. Das Unternehmen hat eine marktführende Position im Bereich internationaler Naturkost-Spezialitäten (hochwertige Trockenfrüchte, Nusskerne, Saaten).

Weitere Informationen im Internet unter www.kluth.com.

Pressekontakt:

rausch communications & pr – Deichstraße 29, 20459 Hamburg