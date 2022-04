Barbie Schriftzug LED Neon Schild

Barbie schriftzug & neonschild

Life is plastic, it’s fantastic.

Manchmal ist das Leuchten unserer LED-Neonschilder alles, was wir brauchen, um unsere Stimmung nach einem langen, harten Tag in dieser Welt, in der wir leben, zu wecken. Unsere sorgfältig handgefertigten Neonschilder sind in einer Reihe von lebendigen Farben erhältlich und jeweils einzigartig gestaltet, um positiv auszustrahlen Schwingungen und manifestieren Gefühle von Freude und Leidenschaft in dir, jedes Mal, wenn du sie ansiehst.

Preis prüfen

„Barbie“ LED Neon Sign Schriftzug

Unsere inspirierenden Neonschilder sind so gebaut, dass sie einen Bruchteil der Kosten herkömmlicher Neonschilder kosten, besser für die Umwelt sind und alle standardmäßig mit Folgendem ausgestattet sind:

1 Jahr Garantie . Wenn Sie aus irgendeinem Grund Probleme mit Ihrem Schild haben, ersetzen wir es KOSTENLOS! Das heißt, Sie können mit Vertrauen kaufen .

7 vielseitige Größen und 10 leuchtende Farben , was bedeutet, dass Ihr Schild das Gesprächsthema in jedem Raum und jeder Größe sein wird. Beobachten Sie einfach, wie sich Ihre Freunde darum streiten, Fotos mit IHREM Schild zu machen!

was bedeutet, dass Ihr Schild das Gesprächsthema in jedem Raum und jeder Größe sein wird. Beobachten Sie einfach, wie sich Ihre Freunde darum streiten, Fotos mit IHREM Schild zu machen! Individuell handgefertigt . Alle unsere Schilder werden auf Bestellung von unseren erfahrenen Handwerkern und Frauen wunderschön handgefertigt, wobei nur die hochwertigsten umweltfreundlichen Neon-LED-Rohre verwendet werden. Unser Team achtet sorgfältig darauf, dass Ihr Schild in einwandfreiem Zustand ankommt und Jahrzehnte hält !

Vollständig anpassbar, Sie können bei uns nicht nur ein benutzerdefiniertes Schild erstellen, sondern auch dieses voreingestellte Design anpassen. Fügen Sie optionale Extras wie Dimmer, Farbwechsler und Wasserdichtigkeit hinzu, um dieses Design wirklich zu Ihrem zu machen

Nichts kann der stimulierenden Wirkung, die eine Leuchtreklame auf einen Raum hat, gerecht werden. Sie haben diesen Effekt schon einmal gespürt, als Sie in Ihrer Lieblingsbar saßen, und Sie haben davon geträumt, nachdem Sie einen gesehen haben, als Sie den Instagram-Account dieses Influencers durchgesehen haben …

JETZT ist es jedoch an der Zeit, Ihr ganz eigenes Stück in die Hände zu bekommen, das so individuell ist wie Sie selbst und Ihren Raum mit einem warmen, einladenden Glanz elektrisieren wird, der garantiert die Stimmung anregt und die Atmosphäre verstärkt.