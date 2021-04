b.telligent baut Consultinggeschäft in der DACH-Region weiter aus: Markus Grob wird Consulting Lead Schweiz

München/Zürich, 14. April 2021 – b.telligent, die Unternehmensberatung für Data und Analytics, baut ihr Consultinggeschäft im DACH-Raum weiter aus. Mit Markus Grob erhält das Unternehmen nun hochkarätige Unterstützung für die Schweiz. Der erfahrene Manager verfügt über 20 Jahre Praxiserfahrung in der Konzeption und Entwicklung von Analytics- und Data-Management-Lösungen und startete zum 01.04. als Consulting Lead Schweiz bei b.telligent.

„Unser Ziel: einer der führenden Dienstleister für Data und Analytics in der Schweiz zu werden“, fasst Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, die strategische Ausrichtung des Unternehmens zusammen. Nach Deutschland soll nun auch die starke Marktposition in der Schweiz bzw. dem gesamten DACH-Raum weiter ausgebaut werden. „Bereits jetzt unterstützt unser Team am Standort Zürich zahlreiche führende Unternehmen in der Schweiz, darunter Telekommunikationsanbieter, Banken und Versicherungen“, so Blaschek.

Tatkräftige Unterstützung erhält b.telligent dabei seit kurzem von Markus Grob. Der gebürtige Schweizer hat bereits zahlreiche erfolgreiche Stationen in operativen wie strategischen Tätigkeiten hinter sich und konnte über viele Jahre hinweg Erfahrung in den Bereichen Analytics-Strategie, Prozess- und Organisationsdesign, Data Science, Business Intelligence und Customer Intelligence sowie als Projektleiter sammeln.



Will das Consultinggeschäft in der Schweiz weiter ausbauen: Markus Grob startete zum 01.04. als Consulting Lead Schweiz bei b.telligent.

Grob: Operationalisierung von Data und Analytics unternehmensweit notwendig

Nun hat Grob es sich zum Ziel gesetzt, den Auf- und Ausbau des Consultingkonzepts von b.telligent in der Schweiz weiter voranzutreiben. „In meinen Augen ist es für Unternehmen unumgänglich, die Erkenntnisse aus Analytics in ihre operativen Prozesse zu integrieren und dort komplexe datengetriebene Erkenntnisse gewinnbringend einzusetzen“, so der neue Leiter Consulting Schweiz. Diese Operationalisierung von Analytics und Data Management auf allen Ebenen eines Unternehmens – vom Management bis hin zu den einzelnen Prozessen – ist Kern seines Verantwortungsbereichs. „Zuerst aber möchte ich das Team bei b.telligent kennenlernen und mir mit ihnen gemeinsam einen Überblick über die Stärken ihres Consultingansatzes und ihrer Technologiekompetenz verschaffen“, erklärt Grob seine ersten Schritte. „Schon jetzt bin ich von der Breite des b.telligent Portfolios beeindruckt.“

Grob blickt auf 15 Jahre beim Beratungsunternehmen Accenture zurück, bevor er Linienverantwortung übernahm. Von 2013 bis 2017 war er erst als Leiter Business Engineering, anschliessend als Leiter Business Intelligence & Analytics beim Versicherungsunternehmen Helsana tätig. Vor seinem Start bei b.telligent baute er als Chief Analytics Officer erfolgreich das Geschäftsfeld Analytics bei ARGUS DATA INSIGHTS auf.



Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Business Intelligence, Customer Relationship Management, Data Warehouse, Big Data, Data Science und Cloud-Technologien spezialisierte technologieunabhängige Beratung.

Mit über 250 Mitarbeitenden an sieben Standorten in Deutschland und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Phasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Das Wirtschaftsmagazin brand eins Wissen zeichnete b.telligent 2021 zum sechsten Mal in Folge als einen der besten Berater Deutschlands in der Kategorie „Data Analytics & Big Data“ aus.

FOCUS Business kürte b.telligent ebenfalls 2021 als einen der Top-Berater in den Bereichen Analytics & Big Data, Digitalisierung, IT-Beratung und IT-Implementierung sowie für die Branchen Automotive, Banken und Private Equity, Chemie, Life Science und Pharma, Handel (inkl. E-Commerce), Werbung, Marketing und Medien, Telekommunikation und Versicherungen.