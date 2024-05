Autor Jörg Krämer präsentiert „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ auf der Buchmesse „LibeRatisbona“ in Regensburg

Witten, 08. Mai 2024 – Die Buchmesse „LibeRatisbona“ in Regensburg wird am 15. Juni 2024 ein Treffpunkt für Literaturliebhaber und Fantasy-Enthusiasten sein. Auch der vielseitige Autor Jörg Krämer wird mit seinem fesselnden Roman „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ am Stand 30 in der großen Halle vertreten sein. Um 15:15 Uhr wird er eine Lesung aus seinem aktuellen Werk halten.

Jörg Krämer, bekannt für seine Leidenschaft für Hunde, Geschichte und Fantasy, ist nicht nur ein talentierter Schriftsteller, sondern auch der Gründer von Ruhrpottstory. Diese Plattform zeichnet sich durch eine breite Palette von Genres aus, die von Fantasy-Büchern über Familiengeschichte bis hin zu unterhaltsamen Hundebüchern reichen.

„Bei Ruhrpottstory geht es darum, die Vorstellungskraft zu beflügeln, die Wurzeln zu erforschen und die bedingungslose Liebe zwischen Mensch und Hund zu feiern“, erklärt Krämer. „Ich lade die Leser ein, mit mir auf Reisen zu gehen, die die Grenzen der Realität überschreiten und das Herz berühren.“

Die Teilnahme von Jörg Krämer an der Buchmesse „LibeRatisbona“ bietet den Besuchern die Gelegenheit, in die faszinierenden Welten seiner Bücher einzutauchen und die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Hund zu erkunden. Von epischen Abenteuern bis hin zu herzergreifenden Geschichten von Menschlichkeit und Loyalität verspricht Krämers Lesung ein unvergessliches Erlebnis für alle.

Neben der Lesung aus „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ wird Krämer auch Einblicke in die Expertise von Ruhrpottstory geben, die weit über das Erzählen von Geschichten hinausgeht. Mit umfassendem Wissen über die Hunderassen „Germanischer Bärenhund“ und „Pyrenäenberghund (Patou)“ bietet die Plattform wertvolle Informationen über Herkunft, Merkmale und Pflege dieser besonderen Tiere.

Interessierte Leser und Buchliebhaber sind herzlich eingeladen, am Stand 30 in der großen Halle der Buchmesse „LibeRatisbona“ vorbeizuschauen, um Jörg Krämer zu treffen und seine inspirierenden Werke zu entdecken.

Für weitere Informationen über Ruhrpottstory und die Bücher von Jörg Krämer besuchen Sie bitte die offizielle Website des Autors unter www.ruhrpottstory.com.

