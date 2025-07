August 2025: Kaisertage in Bad Ischl Das Hotel Grand Elisabeth lockt mit majestätischen Angeboten und Kaiserbrunch

Bei den Kaisertagen zu Ehren des Geburtstages von Kaiser Franz Joseph I. steht Bad Ischl vom 8. bis 18. August 2025 ganz im Zeichen der kaiserlichen Vergangenheit.

Mitten im Geschehen, direkt am Kurpark, liegt das neueröffnete Hotel Grand Elisabeth und bietet seinen Gästen den idealen Zugang zum bedeutendsten Kulturfest der Region.

Mit viel Charme, Nostalgie und einer gesunden Prise ironischer Unterhaltung serviert die Kaiserstadt rund um den Kaisergeburtstag ein Event-Potpourri mit vielen Höhepunkten:

Der Kaiserzug mit Kaiserfest im Kurpark steigt am 15. August und der Kaiserbummel durch die Innenstadt mit Musik, Straßentheater und historischen Kostümen am 16. August. Ein besonderes Highlight ist der exklusive Kaiserbrunch am Sonntag, den 17. August, im Restaurant Grande Liberté des Hotel Grand Elisabeth. Der Kaiser und seine Entourage begrüßen die Gäste persönlich, begleitet von der stimmungsvollen Musik der Steirer Buam. Serviert wird ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Spezialitäten und süßen Köstlichkeiten aus der Konditorei Zauner. Am 18. August endet das Fest mit der Kaisermesse und einem Empfang in der Kaiservilla im Kaiserpark. Programm: Kaisertage

Das Hotel Grand Elisabeth bietet allen „Kaiser“- Fans während der Kaisertage bereits ab 110 Euro pro Person und Nacht inklusive Frühstück und Zugang zum Wellnessbereich buchbar. Gäste genießen nicht nur den direkten Blick auf das Festgeschehen, sondern auch das hauseigene Begleitprogramm.

Das Hotel Grand Elisabeth liegt nur wenige Schritte von der Kaiservilla entfernt. Gäste können das Kulturangebot der Kaisertage mit Spaziergängen auf den Spuren der Kaiserin Elisabeth verbinden. Stadtführungen, Konzerte und Kutschfahrten zählen zum erweiterten Angebot.

Im Restaurant Grande Liberté genießen Gäste regionale Klassiker mit moderner Note. Auf der Speisekarte stehen Tafelspitz, Backhendl, geschmorter Karfiol und veganes Beef Tatar. Die Desserts stammen aus der Traditionskonditorei Zauner. Im hauseigenen Shop sind Pralinen, Ischler Törtchen und Zaunerstollen erhältlich. In der Bar Violet Hour beginnt der Abend mit dem Signature-Drink des Hauses, dem Veilchen-Spritz.

Der Organic Alps Spa by Dorissima bietet Behandlungen mit alpinen Pflanzenextrakten wie Enzian, Arnika und Edelweiß und auch ein „kaiserliches“ Schoko Facial mit der Collagen Schokolade Sisi’s Finest aus dem Hause Zauner. Zwei Saunen, ein beheizter Innenpool und ein Fitnessraum stehen zur Verfügung.

Weitere Informationen und Buchungen unter:

www.grandelisabeth.at

Hotel Grand Elisabeth

Tänzlgasse 6

A-4820 Bad Ischl – Salzkammergut

Tel: +43654720600

www.grand-elisabeth.at