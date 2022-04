Alles, was Sie über Neonlicht wissen müssen

Wenn Sie das Wort „Neonlichter“ hören, fallen Ihnen als Erstes Schilder ein. Diese Lichter erzeugen ein leuchtendes rot-orangefarbenes Leuchten, wenn ein elektrischer Strom durch sie fließt. Neon strahlt von Natur aus ein rötliches Leuchten aus, aber Sie können mehr als 150 Farben herstellen, indem Sie Neon mit anderen Substanzen mischen. Dadurch sind Neonlichter ideal für die Werbebranche, da sie die Aufmerksamkeit von Passanten leicht auf sich ziehen können.

Obwohl Neonlichter üblicherweise für Werbezwecke verwendet werden, werden sie auch für andere Zwecke verwendet, wie beispielsweise für Autozündlichter und als Lichtemitter für Hochleistungslampen und Laser. Neonlichter haben noch mehr zu bieten, was Sie noch nicht wissen, und darüber werden wir im heutigen Blog sprechen. Wenn Sie also mehr erfahren möchten, lesen Sie weiter!

Was ist Neonlicht?

Neonlichter wurden nach einem geruch- und farblosen Edelgas benannt, das selten in der Erdatmosphäre vorkommt – Neon. Herkömmliche Neonlichter enthalten kleine Mengen Neongas und leuchten rötlich-orange, aber wie wir bereits erwähnt haben, verwenden Hersteller andere Chemikalien und Gase, um andere Farben zu erzeugen.

Neonlichter haben normalerweise die Form von Glasröhren, die Sie in verschiedenen künstlerischen Formen herstellen können, um Buchstabenbilder zu erstellen. Sie werden im Volksmund bei der Herstellung mehrfarbiger und dramatischer Beschilderungen für Werbezwecke verwendet, die weithin als Neonschilder bekannt sind.

Wann kamen Neonlichter heraus?

Obwohl Sir William Ramsay, ein schottischer Chemiker, derjenige war, der das Element Neon entdeckte, war es Georges Claude (ein französischer Ingenieur und Erfinder), der das Potenzial von Neonlicht in der kommerziellen Industrie erkannte.

Georges Claude verbrachte viele Jahre damit, die Herstellungstechniken zu perfektionieren, um eine Neonröhrenbeleuchtung mit verlängerter Lebensdauer zu schaffen, die nicht flackert. Auf dem Pariser Autosalon im Jahr 1910 präsentierte er die allererste Neonröhrenbeleuchtung. Seitdem sind Neonlichter in verschiedenen Branchen beliebt geworden.

Vorteile der Verwendung von Neonlicht

Hier sind die Hauptgründe, warum viele Unternehmen Neonlichter anderen Beleuchtungsoptionen vorziehen:

#1 Lange Lebensdauer

Während herkömmliche Glühbirnen eine Lebensdauer von 6 Monaten bis 1 Jahr haben, können Neonröhren durchschnittlich 5 bis 10 Jahre funktionieren. Neonlichter können bei richtiger Wartung sogar bis zu 20 Jahre halten. Ihre Lebensdauer wird normalerweise durch Faktoren wie Anfälligkeit für elektrische Ladungen und Hitzeeinwirkung beeinflusst, die zu einer Verschlechterung der elektrischen Verkabelung der Leuchte führen können. Sie sind jedoch einfacher zu warten als andere Optionen, bei denen die Glühbirnen wiederholt ausgetauscht werden müssen.

#2 Energieeffizient

Da Neon-Beleuchtungsoptionen Licht durch die Wechselwirkung von Strom mit dem Gas erzeugen, verbrauchen sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen erheblich weniger Energie. Herkömmliche Leuchten verwenden Strom selbst als Lichtquelle, während Neonlichter die Energie aus Strom nutzen, um Licht zu erzeugen. Außerdem wird geschätzt, dass Neonlichter im Vergleich zu anderen Lichtern bis zu 50 % Energie sparen können. Sie können sogar Dimmer an Ihren Neonlichtern installieren, um deren Energieverbrauch weiter zu senken.

#3 Anpassbar

Dies ist einer der größten Vorteile von Neonlichtern. Sie geben mehr Gestaltungsfreiheit. Die Glasröhren, die Neonlichter verwenden, sind biegbar, sodass sie in jedes Ihrer gewünschten Designs geformt werden können. Professionelle Neonlichthersteller können Neonlichter in verschiedene Designs formen, um der Ästhetik Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Darüber hinaus gibt es Neonlichter in einer breiten Palette lebendiger Farben, die den Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden.

#4 Hohe Sichtbarkeit

Einer der Hauptgründe, warum viele Unternehmen von Neonlichtern angezogen werden, ist die Fähigkeit von Neonlichtern, einen Ort hervorzuheben. Im Gegensatz zu anderen Arten von Lichtern, wie gerichteten LED-Leuchten, können Neonlichter eine 360-Grad-Beleuchtung bieten. So sind sie auch aus der Ferne zu sehen.

Wie weit Ihr Neonlicht sichtbar ist, hängt natürlich von der Größe Ihres Lichts ab. Aber im Allgemeinen ist eine Buchstabenhöhe von einem Zoll bis zu einer Entfernung von 30 Fuß sichtbar, während größere Schilder bis zu einer Entfernung von 100 Fuß zu sehen sind.

#5 Vielzahl von Betriebsbereichen

Herkömmliche Lampen benötigen herkömmliche Stromquellen. Neonlichter hingegen können mit einem breiten Spannungsbereich arbeiten. Aufgrund der Flexibilität von Neonlichtern in Bezug auf Stromquellen und Strukturtypen können sich Lichtdesigner daher mehr auf kreative Beleuchtungsansätze konzentrieren.

Wie werden Neonlichter hergestellt?

Wie werden Neonlichter hergestellt? Neonlichter werden hergestellt, indem ein Glasröhrchen mit Neongas gefüllt wird. Sie können jedoch eine Vielzahl von Farben herstellen, indem Sie Neon mit anderen Gasen mischen. Nachfolgend sind die üblichen Gase aufgeführt, die bei der Herstellung von Neonlichtern verwendet werden, zusammen mit den jeweiligen Eigenschaften:

#1 Neon

Wie wir bereits erwähnt haben, strahlt reines Neon unter normalen Pegeln ein rotes Leuchten aus. Neonlichter, die höhere Neongaskonzentrationen enthalten, haben eine rosa oder blassrote Farbe.

#2 Krypton

Krypton erzeugt ein weiß-gelbes Leuchten, weshalb Hersteller es verwenden, um eine breite Palette von Farben herzustellen. Handwerker verwenden normalerweise farbiges Glas, wenn sie Krypton in Beleuchtungsröhren geben, um die gewünschte Farbe zu erzeugen.

#3 Xenon

Xenon strahlt ein dunkles lavendelfarbenes Leuchten aus, das beim Mischen mit anderen Gasen eine Vielzahl von Farben erzeugt.

#4 Helium

Hersteller, die Neonlichter für kältere Bereiche herstellen, fügen der Röhre Helium zusammen mit Argon und Quecksilberdampf hinzu, damit sie sich schneller erwärmt. Helium erzeugt ein rosa-rotes Leuchten.

#5 Argon

Handwerker mischen normalerweise Quecksilberdampf mit Argon, um lebendigere blaue Farben zu erzeugen. Manchmal bemalen Hersteller das Innere der Glasröhre mit UV-empfindlichen Leuchtstoffen, um unterschiedliche Farben zu erzeugen. Neonlichter mit klarer, sprudelnder Färbung in Blau, Weiß, Gelb oder Grün enthalten wahrscheinlich Argongas.

#6 Quecksilberdampf

Die meisten Neonlichter verwenden entweder Quecksilberdampf oder Neon, je nachdem, welche Farbe die Hersteller erzeugen möchten (warme oder kühle Grundfarben). Für kühle Farben wie Lila und Grün verwenden die Hersteller normalerweise Quecksilber anstelle von Neon.

Wie funktioniert Neonlicht?

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Punkte zur Funktionsweise von Neonlichtern:

Neonröhren haben an beiden Enden Elektroden. Sie arbeiten entweder mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom. Wenn sie jedoch Gleichstrom verwenden, können Sie nur das Leuchten um eine ihrer Elektroden herum sehen. Aus diesem Grund werden die meisten Neonlichter mit Wechselstrom betrieben.

Wenn ein elektrischer Strom durch die Anschlüsse fließt, wird genug Energie angesammelt, um äußere Elektronen aus den Atomen des Neongases zu entfernen.

Wenn eine unzureichende Spannung angelegt wird, erzeugt das Neonlicht kein Leuchten, da die erzeugte kinetische Energie nicht ausreicht, um die Elektronen aus den Neonatomen entweichen zu lassen.

Der Minuspol der Röhre zieht die positiv geladenen Atome an, während der Pluspol die aus den Atomen entkommenen Elektronen anzieht. Damit ist der Lichtkreislauf abgeschlossen.

Während sich die Atome in der Röhre bewegen, treffen sie aufeinander und übertragen Energie auf andere Atome. Dabei wird viel Wärme freigesetzt.

Die freigesetzte Wärme bewirkt, dass die Elektronen durch Abgabe von Energie (Photonen/Licht) in ihren Ausgangszustand zurückkehren.

Hier ist ein kurzes Video zur Funktionsweise von Neonlichtern:

Wie erstelle ich eine Leuchtreklame aus Neonlicht?

Lassen Sie uns nun damit fortfahren, wie Handwerker Neonschilder aus Neonlichtern herstellen.

Rohes Material

Leuchtreklamen werden normalerweise aus folgenden Materialien hergestellt:

Nr. 1 Benzin

Neongas oder eine Kombination von Neon mit anderen Gasen, um unterschiedliche Lichtfarben zu erzeugen

#2 Glasröhre

Biegbares Weichbleiglas mit einem Durchmesser, der von der Anwendung abhängt (8-11 mm für Innenschilder und 12-13 mm für größere Schilder) und einer Länge zwischen 4 und 5 Fuß.

Nr. 3 Elektrode

Hergestellt aus reinem Eisen und an jedem Ende der Glasröhre installiert.

#4 Transformator

Neonlichter sind mit einem Transformator verbunden, der hilft, die Spannung auf 15.000 Volt zu erhöhen

#5 Farben & Beschichtungen

Das Glasrohr kann in verschiedenen Farben und Beschichtungen erhältlich sein. Diese Beschichtungen erscheinen weiß, wenn sie nicht beleuchtet werden, und nehmen andere Farben an, wenn sie beleuchtet werden.

Herstellungsprozess

Lassen Sie uns nun damit fortfahren, wie Neonlichter hergestellt werden.

#1 Röhrchenvorbereitung

Das Rohr wird geschnitten, gereinigt und beschichtet.

Das beschichtete Rohr wird zum Trocknen in einen Ofen gegeben.

#2 Rohrbiegen

Das Glasrohr wird erhitzt, erweicht und in die vom Kunden gewünschte Form gebracht.

Der Formgebungsprozess erfolgt von Hand.

Der Handwerker befestigt einen flexiblen Schlauch an einem der Rohrenden und bläst hinein, um zu verhindern, dass das Rohr zusammenbricht.

#3 Rohrbombardierung

Der Handwerker erzeugt ein Vakuum in der Glasröhre, um die gesamte Luft im Inneren zu entfernen.

Sobald ein bestimmtes Vakuum im Inneren des Rohrs hergestellt ist, wird es mit trockener Luft gefüllt, bis ein Druck von 0,5 bis 1 mm erreicht ist. Längere Schläuche benötigen niedrigere Druckwerte.

Das Glasrohr und die Elektroden werden erhitzt.

Sobald die Röhre abgekühlt ist, pumpt der Handwerker Gas mit sehr niedrigem Druck in die Glasröhre.

#4 Alterungsprozess

Der Handwerker verbindet einen Transformator mit den Elektroden der Röhre.

Je nach verwendetem Gas leuchtet die Leuchtreklame für eine bestimmte Zeit.

Unten sehen Sie ein Video, das zeigt, wie Neonschilder hergestellt werden:

Wie viel kostet Neonlicht?

Vorgefertigte Neonlichter kosten je nach Größe des Lichts normalerweise zwischen €150 und 400. Auf der anderen Seite können maßgefertigte Neonlichter bei etwa €200 beginnen und für größere Neonlichter bis zu €1.500 erreichen. Im Folgenden sind die Faktoren aufgeführt, die den Preis von benutzerdefinierten Neonlichtern beeinflussen:

Benutzerdefinierte Farben

Kombination aus Klein- und Großbuchstaben (alle Klein- oder alle Großbuchstaben sind günstiger)

Schriftstil (komplexe Schriftarten sind teurer)

Die Wetterfestigkeit des Neonlichts

Für den Stromverbrauch von Neonlichtern verbraucht ein Neonlicht mit einer durchschnittlichen Größe (10-15 Zoll hoch und 30-35 Zoll lang) ungefähr die gleiche Energie wie Standardbirnen.

Arten von Neonlicht

Es gibt 2 gängige Arten von Neonlichtern: traditionelle Neonlichter und LED-Neonlichter.

#1 Traditionelles Neonlicht

Traditionelle Neonlichter werden in handgefertigten Glasröhren geliefert. Sie erzeugen Licht aus den Reaktionen von Inertgasen, die fluoreszierende Farben abgeben, wenn die Gasatome Energie freisetzen. Obwohl Neonröhren wunderschön verarbeitet sind, brechen sie leicht und dies kann zu Schäden an der Glasröhre führen, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird.

#2 LED-Neonlicht

LED-Neonlichter verwenden Leuchtdioden (LEDs) , die eng beieinander positioniert sind, sodass sich das emittierte Licht überlappen kann. So entsteht eine stetige Lichtquelle. LED-Neonlichter sind im Vergleich zu herkömmlichen Neonlichtern normalerweise leichter und langlebiger, da LEDs mit Polymermänteln umwickelt sind, die die Dioden vor Beschädigungen schützen. Außerdem sind sie dimmbar und benötigen nicht viel Strom, bevor sie funktionieren.

Wie wählt man die richtige Art von LED-Neonlicht aus?

Die Wahl des richtigen Neonlichts für Ihr Unternehmen ist kein einfacher Prozess, da es viele Faktoren zu berücksichtigen gilt. Hier sind 10 wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

#1 Preis

Die Art der Beleuchtung, die Sie für Ihr Unternehmen wählen, hat einen großen Einfluss auf die Nebenkosten, die Sie jeden Monat bezahlen werden. Noch wichtiger ist, dass Sie das Budget berücksichtigen, das Sie für Ihr Beleuchtungsprojekt haben. Berücksichtigen Sie neben dem anfänglichen Preis auch die langfristige Kosteneffizienz Ihrer Option.

#2 Stromversorgung

Neonlichter und LED-Leuchten werden normalerweise an Steckdosen angeschlossen, aber einige Hersteller bieten batteriebetriebene Optionen für kleinere Beleuchtungsprojekte an. Unterschiedliche LED-Leuchten haben auch unterschiedliche Spannungsanforderungen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie über die geeigneten Geräte verfügen, um die von Ihnen gewählte Beleuchtung mit Strom zu versorgen. Einige würden spezielle AC-Adapter benötigen, damit sie richtig funktionieren.

#3 Farbe

Achten Sie bei der Auswahl der Farbe für Ihr LED-Licht darauf, dass sie mit dem Logo und Thema Ihres Unternehmens übereinstimmt. LED-Hersteller können Ihnen verschiedene LED-Lichtfarben anbieten, sodass Sie sorgfältig überlegen müssen, was am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Berücksichtigen Sie auch das Thema des Bereichs, in dem Sie Ihre LED-Beleuchtung installieren werden.

#4 Oberfläche

LED-Neonlichter können runde oder flache Oberflächen haben. Für Leuchtreklamen sind runde LED-Leuchten besser geeignet. Wenn Sie Bereiche stimmungsvoll oder akzentuierend beleuchten möchten, sind flache LED-Leuchten idealer. LED-Band- oder Streifenlichter eignen sich perfekt zur Beleuchtung architektonischer Strukturen.

#5 Materialien

Hersteller verwenden unterschiedliche Materialien, um LED-Leuchten herzustellen. Wählen Sie Leuchten aus langlebigen und widerstandsfähigen Materialien, die nicht verblassen, abplatzen oder brechen. Einige Hersteller stellen kundenspezifische kindersichere LED-Lichtröhren her, die nicht aus zerbrechlichen Glasmaterialien bestehen und nicht überhitzen, sodass sie sicher berührt werden können. Es gibt LED-Leuchten, die auch aus flexiblen Materialien bestehen, die sich leicht biegen lassen. LED-Flex-Leuchten sind langlebiger und leichter.

#6 Form

Die Art der LED-Leuchte, die Sie kaufen, hängt auch von der Form Ihres Beleuchtungsprojekts ab, da nicht alle LED-Leuchten flexibel genug sind, um sich jeder gewünschten Form anzupassen. Bevor Sie also eine LED-Leuchte kaufen, müssen Sie sich entscheiden, welche Formen Sie zuerst formen werden. LED-Flex-Neonlichter werden eher für Anwendungen empfohlen, die extreme Flexibilität erfordern.

#7 Helligkeit

Neonlichter erzeugen unterschiedliche Helligkeitsintensitäten. Wie bereits erwähnt, erzeugen herkömmliche Neonlichter ein wärmeres und attraktiveres Leuchten, während LED-Lichter hellere Farben haben, die selbst aus großer Entfernung sichtbar sind. LED-Streifen strahlen ein Licht aus, das im Vergleich zu anderen LED-Leuchten um ein Vielfaches heller ist. Sie müssen überlegen, ob Sie einen sprudelnden oder festen Glanz wünschen.

#8 Funktion

Die meisten Neonlichter sind mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, mit denen Sie sie steuern können. Einige verfügen über Demo-Modi, dynamische Modi, automatisches Speichern, Helligkeitsanpassung und Geschwindigkeitsanpassungsfunktionen, die mit einer Fernbedienung gesteuert werden können. Beachten Sie jedoch, dass je mehr Funktionen Ihre LED-Leuchte haben soll, desto teurer wird sie.

#9 Design/Ästhetik

Das Design Ihres Neonlichts hängt stark von dem gewünschten Thema ab. Es gibt geeignete LED-Leuchten für architektonische Zwecke, Veranstaltungen, Umgebungsbeleuchtung und andere. Wenn Sie wissen, in welcher Anwendung Sie Ihre Lampen verwenden werden, können Sie Ihre Auswahl eingrenzen. Wenn Sie Neontexte erstellen, berücksichtigen Sie die Schriftart, die Sie verwenden werden. Wählen Sie keine schwer lesbaren Schriftarten. Noch besser ist es, kursive Schriftarten zu vermeiden. Wählen Sie stattdessen große Schriftarten.

#10 Dimension

Berücksichtigen Sie schließlich die Größe des Neonlichts. Die Abmessungen der am besten geeigneten LED-Leuchte für Ihre Anwendung hängen von der Größe Ihres gewünschten Beleuchtungsprojekts ab. Unterschiedliche LED-Lichtgrößen werden in kleineren Designs und in großflächigen Designs verwendet. Die Größe Ihres Neonlichts wirkt sich auf das Gesamterscheinungsbild Ihres Beleuchtungsprojekts aus, stellen Sie also sicher, dass Sie die richtigen Größen wählen.

Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Ihre LED-Leuchte in den Raum passt, in dem Sie sie installieren möchten. Am besten messen Sie vor dem Kauf einer LED-Leuchte zuerst den verfügbaren Platz aus.

Wofür wird LED-Neonlicht verwendet?

LED-Neonlichter werden verwendet, um dunkle Bereiche hervorzuheben. Eine gute Akzentbeleuchtung erweckt langweilige Displays zum Leben und ist eine effektive Möglichkeit, Bereiche zu verschönern. Sie können sie in fast jeder Anwendung verwenden, einschließlich der folgenden:

#1 Architekturbeleuchtung

Sie können LED-Neonlichter in jeder architektonischen Anwendung verwenden. Ob zur Beleuchtung von Treppen oder zur Akzentuierung von Skulpturen, LED-Leuchten können jede Architektur zum Leben erwecken.

#2 Artwork-Beleuchtung

Künstler können LED-Leuchten verwenden, um ihre Werke zum Leben zu erwecken. Die Vielseitigkeit von LED-Leuchten ermöglicht Ihnen den Einsatz in verschiedenen Medienanwendungen. Abgesehen von der Verwendung stromsparender LED-Leuchten zur Beleuchtung Ihrer Arbeit können Sie sie als Teil Ihrer Kunst selbst verwenden.

#3 Autobeleuchtung

Die ersten Anwendungen von Neonlichtern waren die Automobilbeleuchtung. LED-Leuchten eignen sich ideal zum Nachrüsten Ihres Anhängers, Wohnmobils oder Fahrzeugs, da sie nicht viel Strom verbrauchen. Somit können sie die Energiequelle Ihres Autos erheblich erweitern.

#4 Schiffsbeleuchtung

LED-Leuchten werden auch in einer Vielzahl von Schiffs- und Bootsanwendungen eingesetzt. Die meisten Seeschiffe verwenden 12 Volt Gleichspannung oder 24 Volt Gleichspannung und hohe Wechselspannung. Die Verwendung von LED-Leuchten bietet eine energieeffiziente und ultrahelle Lösung für jede Schiffsbeleuchtungsanwendung. Sie können die vorhandenen Halogenlampen Ihres Schiffes nachrüsten, um die vielen Vorteile zu nutzen, die LED-Leuchten bieten können.

#5 Beleuchtung für besondere Anlässe

LED-Beleuchtung eignet sich hervorragend für Veranstaltungsplaner, Designer, Caterer, Audio- und Videospezialisten, DJs und andere. LEDs machen Veranstaltungen aufregender, indem sie den Ort mit farbwechselnden LED-Leuchten beleuchten und Bereichen einen Akzent oder eine Umgebungsbeleuchtung hinzufügen.

#6 Beschilderung und Ausstellungsbeleuchtung

Sie können viel Energie und Reparaturkosten sparen, indem Sie von fluoreszierenden Schildern auf LED-Beleuchtungsoptionen umsteigen. LED-Leuchten können bis zu 50.000 Stunden halten und erfordern nur wenig Wartung. Sie bieten auch große Flexibilität und fortschrittliche Steuerungssysteme, sodass Sie ganz einfach jede gewünschte LED-Ausstellungsbeleuchtung oder Beschilderung erstellen oder gestalten können.

#7 Geschäftsbeleuchtung

RGB-LED-Leuchten eignen sich hervorragend für Umgebungsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, spezielle Regale, Schaufenster, Nachtlokale, Clubs, Bars und andere Aspekte Ihres Unternehmens, die Sie hervorheben möchten. Sie erzeugen auffällige Farben, mit denen Sie neue Kunden gewinnen können.

#8 Heimbeleuchtung

Schließlich können Sie LED-Neonlichter anpassen, um Ihr Zuhause zu dekorieren. Sie können LED-Streifen/Bandleuchten für die Unterschrankbeleuchtung und LED-Module für Innen-/Außenbeleuchtungsanwendungen verwenden. Die Umstellung Ihrer bestehenden Beleuchtung auf LEDs wird nicht einfach sein, aber Sie können Ihren Energieverbrauch erheblich senken und trotzdem ein fantastisches Lichtdesign haben.

Als wichtiger Teil unseres Zuhauses brauchen auch Gärten unsere sorgfältige Gestaltung. LED-Neonlichter sind eine großartige Option, um Ihren Garten zu dekorieren. Das Aufleuchten einiger lustiger Gartenzitate mit den LED-Neonlichtern wird Ihren Garten attraktiver machen. Achten Sie bei der Renovierung Ihrer kleinen Fläche auch darauf, keine Landschaftsränder zu graben.

Wie LED-Neonlicht Ihr Unternehmen erhellen kann

Abgesehen von Energieeinsparungen schaffen LED-Neonlichter einen visuellen Reiz in Ihren Produkten oder Ihrem Unternehmen. Dies ist eine gute Möglichkeit, potenzielle Kunden anzuziehen, um Ihren Gesamtumsatz zu steigern. Außerdem sind sie verdammt cool. Wenn Sie einen optisch ansprechenden Geschäftsbereich haben, aber auch Kosten sparen möchten, können Sie Neonlichter in Großhandelsmengen kaufen und sogar eine maßgeschneiderte Beleuchtung anfordern.

Großhandel Neonlicht

Durch den Kauf in Großhandelsmengen können Sie viel Geld sparen, da Sie Neonlichter im Vergleich zum Kauf in kleinen Mengen zu viel günstigeren Preisen erhalten können. Sie können viele Hersteller und Lieferanten von Neonlicht finden, die Großhandelsbestellungen anbieten, aber stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Glaubwürdigkeit des Herstellers/Lieferanten überprüfen.

Benutzerdefiniertes Neonlicht

Benutzerdefinierte Neonlichter sind üblich, um stilvolle Innendesigns zu schaffen. Neonlichter können das Erscheinungsbild jedes Bereichs erheblich verbessern, egal ob es sich um ein Geschäft, eine Bar, ein Hotel und andere handelt. Neonlichter gibt es in verschiedenen Stilen und Designs. Sie können zu Objekten, Tieren oder Texten geformt werden. So verleihen Sie jedem Bereich im Handumdrehen eine einzigartige Persönlichkeit.

Wo finde ich Neonlichter?

Sie haben sich für den Kauf von Neonlichtern entschieden und fragen sich, wo Sie diese beziehen können? Unten sind Ihre Optionen:

#1 Kaufen Sie Neonlicht online

Die einfachste Methode wäre, Neonlichter in Online-Shops zu kaufen. Der Kauf in Online-Shops ist die bequemste Option, da sie Ihre Bestellungen direkt vor Ihrer Haustür liefern können. Sie müssen lediglich eine Bestellung über die Website des von Ihnen ausgewählten Online-Shops aufgeben. Nachfolgend finden Sie einige der beliebtesten Online-Shops.

#2 DIY-Neonlicht

Neonlichter sind fantastisch, aber sie können teuer sein, wenn Sie ein individuelles Design wünschen. Wenn Sie sich vorgefertigte Neonlichter nicht leisten können oder kein Neonlicht gefunden haben, das Ihrem Geschmack entspricht, können Sie Ihre eigenen Neonlichter erstellen. Sie brauchen nur Folgendes:

Ein Elektrolumineszenzdraht (EL) – ein dünner, flexibler Draht, der in verschiedenen Farben und Längen erhältlich ist und einer flexiblen Neonröhre ähnelt)

Plastikschlauch

Heißluftpistole

#3 Neonlicht-Shop

Für kleine Unternehmen, die einfache Neonbeleuchtungsoptionen benötigen, können Sie in Neonlicht-Einzelhandelsgeschäften in Ihrer Nähe kaufen. Obwohl sie in Einzelhandelsmengen verkaufen, können Sie sie fragen, ob sie Großhandelsbestellungen zu ermäßigten Preisen annehmen. Einige bieten möglicherweise sogar Anpassungsoptionen für kleine Projekte an.

Nr. 4 Hersteller von Neonlichtern

Wenn Sie schließlich Neonlichter in Großhandelsmengen zu erschwinglichen Preisen kaufen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Hersteller von Neonlichtern zu wenden. Hersteller können Ihnen verschiedene Anpassungsoptionen für jede Anwendung anbieten. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie mit einem zuverlässigen Neonlichthersteller zusammenarbeiten, der Ihnen während des gesamten Prozesses helfen kann.

Fazit

Neonlichter werden häufig zur Herstellung von Dekorationen und Beschilderungen verwendet. Ihr klares Licht, ihre leuchtenden Farben und ihre breite Leuchtdichte machen sie zu einer großartigen Wahl für eine Vielzahl von Beleuchtungsprojekten. Außerdem bieten sie mehr Designflexibilität, um die spezifischen Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Wenn Sie maßgeschneiderte Neonlichter für Ihr Unternehmen benötigen, zögern Sie nicht, Ginde Star zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.