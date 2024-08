Alexandra Kordas: Zwischen Himmel und Hölle an der SWISSARTEXPO 2024

Vom 21. bis 25. August 2024 präsentiert die SWISSARTEXPO 2024 in der SBB Event Halle am Zürcher Hauptbahnhof die eindrucksvollen Kunstwerke von Alexandra Kordas.

Alexandra Kordas, eine autodidaktische Künstlerin aus München, schuf ihr erstes Kunstwerk im Jahr 2018 und hat seitdem nicht aufgehört zu malen. Ihr Weg in die Welt der Kunst wurde früh in ihrem Leben geebnet, während ihrer zehn Jahre an einer Waldorfschule, wo künstlerische und handwerkliche Aktivitäten im Vordergrund standen. Bevor sie ihre Karriere als Künstlerin verfolgte, studierte Kordas Englisch und absolvierte eine Ausbildung zur Schauspielerin und Drehbuchautorin. Kordas‘ Kunst ist tief verwurzelt in der Erforschung der Gegensätze des Lebens – zwischen Himmel und Hölle, Leben und Tod, Freude und Schmerz. Ihre Werke zeigen oft das Motiv des Christus-Kreuzes, das diese Dualitäten symbolisiert, ohne eine theologische Bedeutung zu vermitteln. Dieses zentrale Thema ist ein Zeugnis ihres Glaubens, dass Kunst aus den Tiefen der Seele entsteht, ungekünstelt und rein. Durch ihre Kunst offenbart Kordas ihre innersten Gefühle und Gedanken und bietet einen rohen und ungefilterten Ausdruck ihrer Erfahrungen.

Ihr kreativer Prozess ist ebenso sorgfältig wie leidenschaftlich. Jedes Werk ist eine Reise durch die Gegensätze des Daseins, die darauf abzielt, gesellschaftliche Wunden und die Verletzungen der Menschen aufzuzeigen. Ihre Kunst lädt die Betrachter:innen ein, die Augen für diese Realitäten zu öffnen und zum Nachdenken und Dialog anzuregen. Kordas spricht bewusst schwierige Themen an, die oft übersehen werden, weil sie schmerzhaft sind. Sie sieht es als ihre Aufgabe, diese Themen ans Licht zu bringen und Diskussionen darüber anzuregen.

Die Werke von Alexandra Kordas zeigen eine faszinierende Mischung aus lebendigen Farben, detaillierten Elementen und tiefgründigen thematischen Inhalten. Ihre Gemälde sprühen vor Ausdruckskraft, wobei jeder Pinselstrich und jede Textur Bände über die inneren Kämpfe und Triumphe der menschlichen Existenz sprechen. Das Christus-Kreuz- Motiv, das sich durch ihre Werke zieht, fügt eine tiefere Ebene hinzu und symbolisiert den ständigen Tanz zwischen gegensätzlichen Kräften im Leben. Kordas‘ Fähigkeit, solch komplexe Emotionen durch ihre Kunst zu vermitteln, zeugt von ihrer Meisterschaft und Hingabe. Ihre Skulpturen, ebenso faszinierend, spiegeln ein tiefes Verständnis für Form und Material wider und schaffen einen harmonischen Dialog zwischen dem Physischen und dem Metaphysischen. Der Kontrast und die Harmonie in ihren Arbeiten bieten ein einzigartiges, immersives Erlebnis, das den Betrachter herausfordert und einlädt, die tieferen Schichten seines eigenen Bewusstseins zu erforschen.

Die kraftvollen Kunstwerke von Alexandra Kordas können noch vom 21. bis 25. August 2024 an der SWISSARTEXPO 2024 in Zürich erlebt werden. Ihre aufwühlende Kunst verspricht ein tiefgehendes und bereicherndes Erlebnis, das die komplexen Gegensätze des Lebens beleuchtet.

Weitere Informationen über Alexandra Kordas und ihre Kunstwerke auf ihrer Website: https://alexandrakordas.com/de

Zur Ausstellung:

SWISSARTEXPO by ARTBOX GROUPS GmbH

www.swissartexpo.com