Alex Katz – When the going was good | Ausstellung FRANK FLUEGEL GALERIE

FRANK FLUEGEL GALERIE freut sich, vom 12. Juni 2025 bis zum 31. Juli 2025 eine bedeutende Ausstellung des renommierten amerikanischen Künstlers Alex Katz mit dem Titel „Alex Katz – When the going was good“ zu präsentieren. Diese Ausstellung bietet eine faszinierende Gelegenheit, in die Welt eines der einflussreichsten Vertreter der zeitgenössischen Malerei einzutauchen und die Entwicklung seines Schaffens im Kontext seiner besten Jahre zu erkunden.

Alex Katz, bekannt für seine klaren Linien, lebendigen Farben und seine Fähigkeit, alltägliche Szenen und Porträts mit einer zeitlosen Eleganz darzustellen, hat im Laufe seiner Karriere eine Vielzahl von bedeutenden Werken geschaffen. Die Ausstellung in der FRANK FLUEGEL GALERIE konzentriert sich auf eine Periode, die Katz selbst als „die besten Jahre“ bezeichnet, eine Zeit, in der seine künstlerische Handschrift besonders prägnant und ausdrucksstark war.

Unter den ausgestellten Arbeiten befinden sich einige seiner wichtigsten Werke, die seine künstlerische Entwicklung und seine Themenvielfalt eindrucksvoll widerspiegeln. Dazu gehören die Porträts „Elizabeth“ und „Olivia“, die durch ihre schlichte Eleganz und die präzise Darstellung der Persönlichkeiten beeindrucken. „Elizabeth“ zeigt eine elegante Frau in einem ruhigen Moment, während „Olivia“ durch ihre lebendige Farbpalette und die klare Komposition besticht. Beide Werke sind hervorragende Beispiele für Katz’ Fähigkeit, Persönlichkeit und Atmosphäre in minimalistischer Form einzufangen.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist „White Lotus“, ein Werk, das durch seine ruhige Farbgebung und die meditative Stimmung besticht. Ergänzt wird die Ausstellung durch „Spring“, ein lebendiges Werk, das die Frische und das Erwachen der Natur im Frühling einfängt. Mit seiner leuchtenden Farbpalette und den dynamischen Formen vermittelt „Spring“ ein Gefühl von Optimismus und Neubeginn.

In mehreren Interviews, die Alex Katz im Laufe seiner Karriere gegeben hat, betont er immer wieder die Bedeutung der Einfachheit und Klarheit in seiner Kunst. Er spricht davon, wie er es liebt, alltägliche Szenen und Menschen zu porträtieren, weil sie für ihn eine universelle Schönheit besitzen. Katz sagte einmal: „Ich möchte das Wesentliche einfangen, ohne es zu überladen. Weniger ist oft mehr.“ Diese Philosophie spiegelt sich deutlich in seinen Werken wider, die durch ihre Reduktion auf das Wesentliche eine zeitlose Anziehungskraft besitzen.

Die Ausstellung „When the going was good“ ist somit nicht nur eine Retrospektive auf Katz’ künstlerisches Schaffen, sondern auch eine Hommage an eine Phase, in der er seine künstlerische Handschrift perfektionierte und seine Themen mit großer Klarheit und Präzision darstellte. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Entwicklung eines Künstlers zu verfolgen, der es versteht, das Alltägliche in außergewöhnliche Kunst zu verwandeln.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit fünfundzwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet Kunstwerke, Grafiken und Unikate von angesagten und aufstrebenden Künstlern wie Adam Handler, Katherine Bernhardt, Sol Felpeto, Jon Burgerman, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar oder Julian Opie zu marktgerechten Preisen.

Selbstverständlich sind auch original Editionen und Gemälde stark gesuchter und werthaltiger Künstler wie Andy Warhol, Mel Ramos, Roy Lichtenstein, Harland Miller, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Allen Jones, Thomas Ruff oder Mel Bochner im Verkauf. Die bei Sammlern weltweit beliebten Künstler David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin, Raqib Shaw, Derrick Adams und Robert Longo sind ebenfalls im Portfolio der international bekannten Galerie vertreten.

Das rasant wachsende Segment der Street Art wird von erfolgreichen Künstlern wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta), XOOOOX, Punk Me Tender, BAMBI, Fringe the Artist, Max Mavior oder John Crash Matos bestens vervollständigt.

Natürlich hat die inhabergeführte Galerie auch Designobjekte, Bilder und Vintage Möbel von Maurizio Cattelan, Paul Smith, Richard Orlinski oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen und Shows in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. FRANK FLUEGEL GALERIE – The Art of Reinventing Value. Im einzigartigen Online shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen und Soloshows runden das Programm der renommierten Galerie ab.

Die Galerie verkauft seit 25 Jahren erfolgreich angesagte Künstler in die ganze Welt. Kunden der Galerie finden sich in London, New York und Singapur aber auch in Dubai, Lima und Miami.

Viele der angebotenen Kunstwerke kann der Sammler bei einem Besuch vor Ort sofort kaufen und mitnehmen, da diese lagernd sind. Bei einigen Künstlern ist aufgrund der hohen Nachfrage mit steigender Preisentwicklung zu rechnen. Kunstwerke steigen im Preis und erfahren seit Jahren eine solide Wertentwicklung.



FRANK FLUEGEL GALERIE

Obere Woerthstrasse 12

90403 Nuernberg

Josef-Pirchl-Str. 6

6370 Kitzbuehel

AUSTRIA