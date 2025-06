AI Max für Suche und wie KI Google Ads ändern wird

Google hat kürzlich eine neue Funktion für Suchkampagnen vorgestellt: AI Max. Doch was genau steckt dahinter – und ist das wirklich eine bahnbrechende Neuerung? In diesem Artikel werden die Details von AI Max beleuchtet, in den Kontext bestehender Technologien gesetzt und analysiert, wie KI das Google Ads-Universum nachhaltig verändern könnte.

Was ist AI Max?

AI Max ist eine von Google angekündigte Erweiterung für Suchkampagnen, die vor allem auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz setzt. Ziel ist es, Werbetreibenden dabei zu helfen, noch besser passende Suchanfragen zu bedienen und gleichzeitig den Aufwand für die Kampagnenoptimierung zu reduzieren.

Doch wenn man genauer hinschaut, wirkt vieles von AI Max gar nicht so neu:

Keywordless Technology : Dieses Konzept kennen viele bereits von den Dynamic Search Ads (DSA). Dort wird die Zielseite analysiert, um passende Suchbegriffe auszuwählen – ohne dass der Werbetreibende Keywords definieren muss.

: Dieses Konzept kennen viele bereits von den Dynamic Search Ads (DSA). Dort wird die Zielseite analysiert, um passende Suchbegriffe auszuwählen – ohne dass der Werbetreibende Keywords definieren muss. Broad Match : Die Verwendung von weitgehend passenden Keywords gibt es schon lange, inklusive KI-gestützter Optimierung, die versucht, passende Suchanfragen anhand von Nutzerintention und Content zu ermitteln.

: Die Verwendung von weitgehend passenden Keywords gibt es schon lange, inklusive KI-gestützter Optimierung, die versucht, passende Suchanfragen anhand von Nutzerintention und Content zu ermitteln. Automatisch erstellte Assets: Die automatische Erstellung von Anzeigentexten und Erweiterungen kennt man aus Google Ads schon seit einigen Jahren.

AI Max fasst diese Ansätze zusammen, kombiniert sie neu und erweitert sie um weitere KI-gestützte Funktionen – etwa eine verbesserte Asset-Erstellung und dynamische Anpassungen in Echtzeit.

Erste Erfahrungsberichte und Beta-Tests

Google berichtet, dass Unternehmen wie L’Oréal und MyConnect AI Max bereits testen und dabei positive Ergebnisse erzielen.

Allerdings gibt es bei vielen Nutzern noch Skepsis. Erfahrungen mit Broad Match Keywords sind gemischt: Während Broad Match gut funktioniert, um Reichweite zu erhöhen und mehr Klicks zu generieren, kann es bei Kampagnen mit klaren Verkaufs- oder Lead-Zielen auch zu Streuverlusten und Budgetverschwendung kommen.

Hier gilt es also abzuwarten und genau zu beobachten, wie AI Max in unterschiedlichen Konten performt. Gerade für Werbetreibende mit engen Budgets oder konkreten Conversion-Zielen könnte ein falscher Einsatz der Funktion riskant sein.

Chancen und Risiken von AI Max

Vorteile

Zeitersparnis und Effizienz : KI kann Kampagnen selbstständig optimieren und so manuelle Eingriffe reduzieren. Vor allem bei Konten mit vielen Kampagnen und Anzeigengruppen.

: KI kann Kampagnen selbstständig optimieren und so manuelle Eingriffe reduzieren. Vor allem bei Konten mit vielen Kampagnen und Anzeigengruppen. Erweiterte Reichweite : Die automatische Erweiterung der Suchbegriffe kann neue, relevante Zielgruppen erschließen, die vorher nicht auf dem Radar waren.

: Die automatische Erweiterung der Suchbegriffe kann neue, relevante Zielgruppen erschließen, die vorher nicht auf dem Radar waren. Verbesserte Asset-Erstellung: KI hilft dabei, Anzeigenvarianten zu erstellen, die auf verschiedene Nutzergruppen und Suchanfragen zugeschnitten sind.

Risiken

Budgetverschwendung : Unkontrolliertes Ausweiten der Keywords kann dazu führen, dass Werbebudget auf irrelevante Suchanfragen verteilt wird.

: Unkontrolliertes Ausweiten der Keywords kann dazu führen, dass Werbebudget auf irrelevante Suchanfragen verteilt wird. Verlust der Kontrolle : Automatisierte Systeme bieten weniger direkten Einfluss auf die exakte Steuerung der Kampagnen.

: Automatisierte Systeme bieten weniger direkten Einfluss auf die exakte Steuerung der Kampagnen. Abhängigkeit von der KI: Ohne fundiertes Know-how im Online-Marketing kann es schwerfallen, die KI-gestützten Funktionen sinnvoll zu steuern.

Wie verändert KI Google Ads langfristig?

AI Max ist nur ein Beispiel für den Trend, dass KI eine immer größere Rolle im Performance-Marketing einnimmt. Die klassische Keyword-basierte Steuerung rückt dabei zunehmend in den Hintergrund, zugunsten von automatisierten, datengetriebenen Algorithmen.

Dieser Wandel erfordert neue Kompetenzen bei Werbetreibenden und Agenturen. Wichtig ist, die Balance zwischen Automatisierung und gezielter Steuerung zu finden.

Gerade bei komplexen Kampagnen zeigt sich, wie wichtig es ist, Erfahrung im Umgang mit KI-gestützten Tools zu haben – beispielsweise bei Agenturen, die sich intensiv mit Google Ads und KI-Technologien beschäftigen.

Empfehlungen für Werbetreibende

Wer Google Ads nutzt, sollte AI Max als neue Option im Auge behalten. Ob die Funktion bei den eigenen Kampagnen funktioniert, hängt stark von den Zielen, der Kampagnenstruktur und dem Budget ab.

Es empfiehlt sich, AI Max zunächst in einem kontrollierten Rahmen zu testen, etwa in einer Beta-Phase oder bei ausgewählten Kampagnen. Dabei können die Performance-Kennzahlen wie Klickrate, Conversion-Rate und Kosten pro Conversion genau beobachtet werden.

Für eine professionelle Begleitung bei der Umsetzung moderner Google Ads-Strategien kann es sinnvoll sein, Experten zu konsultieren. Es gibt spezialisierte, die viel Erfahrung im Bereich KI-gestützter Kampagnenoptimierung mitbringen und Werbetreibenden helfen, die neuen Möglichkeiten effektiv und effizient zu nutzen, so wie die Google Ads Agentur von Alex Rodionov.

Fazit: AI Max ist spannend, aber kein Allheilmittel

AI Max eröffnet neue Perspektiven, um Google Ads-Kampagnen durch KI effizienter und leistungsfähiger zu machen. Die Technologie ist jedoch noch in der Entwicklung und ersetzt kein fundiertes Marketing-Know-how.

KI kann Kampagnen optimieren, neue Zielgruppen erschließen und Prozesse vereinfachen. Gleichzeitig bleibt es wichtig, ein gutes Verständnis für Kampagnenstruktur, Zielgruppen und Content-Qualität zu bewahren.

Das volle Potenzial von AI Max und weiteren KI-Tools im Online-Marketing lässt sich am besten ausschöpfen, wenn technische Expertise und strategisches Know-how Hand in Hand gehen.