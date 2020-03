Im vierzehnten Jahr ihres Bestehens verwaltet die Bonner 7×7 Unternehmensgruppe Anlegergelder in einer Höhe von 62,6 Mio. Euro. Im Jahr 2019 wurden rund 2,3 Mio. Euro Zinsen und Auszahlungen an Kunden und Anleger geleistet.

Die Bonner Vermögensverwaltung erzielte mit den Anlegergeldern nachhaltige Wirkungen, zum Beispiel mit Erneuerbaren Energien: So produzierten im Zeitraum 2011 bis 2019 die Solarparks und PV-Dachanlagen der 7x7energie GmbH insgesamt über 79 Mio. Kilowattstunden grünen Strom – damit könnten mehr als 17.000 Vierpersonen-Haushalte ein Jahr lang versorgt werden. Die Wirkung für den Klimaschutz: Vermeidung von über 47.000 Tonnen CO2-Emmissionen.

Diese und andere aktuelle Fakten sind jetzt auf der Website www.7×7.de nachzulesen.

Die 7×7 Unternehmensgruppe

unterscheidet sich von anderen Anbietern auf dem Kapitalmarkt vor allem dadurch, dass sie nicht nur eigene Finanzprodukte konzipiert, sondern oft auch die damit finanzierten Sachwertobjekte selbst projektiert. So entstehen alternative Konzepte und Projekte in den Bereichen Vorsorge und Vermögen, Investment und Geldanlage sowie Immobilien und Erneuerbare Energien. In diesen Unternehmensbereichen arbeiten 48 Mitarbeiter an den Standorten Bonn, Siegen, Dillenburg, Kassel und Mainz. (Stand: 31.12.2019)

Weitere Informationen und Pressekontakt:

Bodo Woltiri

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

7×7 Unternehmensgruppe

Plittersdorfer Straße | 53175 Bonn

Tel 0228 – 37 72 73 – 0245 | Fax -0409 | b.woltiri@7×7.de | www.7×7.de