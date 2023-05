7 Gründe für den perfekten Sommerfamilien Urlaub im Kandima Maldives

Günstiger als man denkt dank attraktiver All Inklusive Angebote, leere Strände; angenehme Temperaturen, Abenteuerspaß für die gesamte Familie, Sport- & Wellnessangebote für die großen und kleinen Gäste, dem größten Kidsclub der Malediven und attraktive Familienstudios

Mai 2023 – Die „koole“ Lifestyle Desti(nation) Kandima Maldives lockt auch in Sommerferien! Wer im Sommer nicht bei brütender Hitze am Mittelmeer schmoren oder sich Liege and Liege am Strand quetschen will, der ist im Kandima Maldives richtig. Die Malediven haben sich zu einer ganz Jahresdestination mit einer Durchschnittstemperatur von angenehmen 25 bis 30 Grad entwickelt. Der Sommer gilt aber noch mehr als Nebensaison, daher sind die Preise günstiger, die schneeweißen Strände noch leerer, aber das vielfältige Angebot bleibt im Kandima Maldives gleich.

Damit ist gerade die Ferienzeit im Sommer für Familien der ideale Zeitraum ins Kandima Maldives zu reisen: Es lockt das Kandiland, der größte Kidsclub der Malediven mit riesigem Abenteuerwasserspielplatz, Kletterwand und in den Spiel-, Bastel- und Kreativräumen gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm: Tattoos mit Henna, einen Lego-Contest, Schatzsuchen, Entdeckungsmissionen durch die Natur an Land und im Wasser, Sandburgwettbewerbe, Pizzabacken, Malkurse, Tanzen und viele weitere sportliche Aktivitäten.

Der 3-kilometerlange Sandstrand bietet viel Platz zum Abenteuer erleben, Erkunden und Spielen. Die Inseln sind umgeben von Korallenriffen, in denen mehr als 1000 tropische Fischarten zu Hause sind. Die Riffe können bei Tauch- und Schnorcheltouren des „Aquaholics“-Tauchcenters erkundet werden bzw. das Tauchen oder Schnorcheln erlernt werden. Mit dem einzigartigen Korallen-Adoptionsprogramm des Kandimas können Kinder zu kleinen Meeresbiologen werden, das Riff neu bepflanzen und ganz nebenbei auch etwas über die Bedeutung von Umwelt- und Artenschutz lernen.

Insgesamt geht es im Kandima sehr sportlich zu. Es gibt 2 große Pools, darunter der längste Außenpool der Malediven mit 100m Länge. Tennis, Volleyball und sogar ein Fußballfeld mitten im Indischen Ozean laden zum gemeinsamen Auspowern ein. Ein weiteres Highlight ist der hochmoderne Fitnessclub BURN. Seit Neuestem gibt es auch ein Familientraining, bei dem Kinder und Eltern sich gemeinsam sportlich betätigen können. Ideal um die Kleinen mit Spaß in Sportroutinen einzuführen. Auch das esKape-Spa bietet Behandlungen für die ganze Familie.

Im Kandima können Eltern und Kindern gemeinsam die beste Zeit des Jahres verleben. Gleichzeitig bietet das Kandiland eine willkommene Möglichkeit, Kinder Kinder sein zu lassen. Hier lernen sie Kinder aus aller Welt kennen und können sich kindgerecht austoben. Das Kandima ist der perfekte Ort für jeden Familienurlaub, vor allem im Sommer.

Die Familien Traum-Sommer-vaKaytion Angebote im Kandima Maldives

Von „koolen“ Familienaktivitäten bis hin zu atemberaubenden Erlebnissen für die Kids – für den perfekten Sommer mit der Familie hat das Kandima Malediven verschiedene Paketen und Aktivitäten:

Das Familien-Wellness-Kamp

Mehrtägige Wellness- und Fitnessprogramme:

K’Bliss: Das 3-tägige K’Bliss-Arrangement – für eine Familie mit 2 Erwachsenen und 1-2 Kind/ern für 650 €, jedes weitere Familienmitglied plus 90 €; das 5-tägige K’Bliss-für 835 €

Das Arrangement beinhaltet:

Tägliche Aktivitäten: 1-stündige Fitness-Einheit, 30-minütige Meditationsstunde und 30-minütige Yoga-Einheit

1-stündige Fitness-Einheit, 30-minütige Meditationsstunde und 30-minütige Yoga-Einheit Wellness-Aktivitäten: Eine Stunde Energizer, eine Stunde Pretty Treatment, eine Stunde Touch Therapy und ein Familienschlafritual für eine Nacht

Eine Stunde Energizer, eine Stunde Pretty Treatment, eine Stunde Touch Therapy und ein Familienschlafritual für eine Nacht Andere Aktivitäten: Ein 30-minütiger Kurs über gesunde Ernährung und 30-minütiger Kurs über Massagen für zuhause

Fitness mit Stil

Im Burn Fitness Studio können die Youngsters unter Anleitung ihre Flexibilität und Kraft verbessern. Für das Family-Sporterlebnis stehen erfahrene Fitnesstrainer und Yogis parat.

Familien-Fitness-Kurse: Strand-Bootcamp, Sanftes Yoga, Kardio-Training, Wasser-Yoga, Pilates

60 Min. pro Aktivität @ 14 € ++ pro Person pro Aktivität, Kinder unter 6 Jahren kostenfrei.

Die K’style Schlaf- und Meditationsoase

Die Meditationssitzungen bieten Auszeit und Erholung. Noch mehr Tiefenentspannung bietet das Schlafritual, bei dem das gute und richtige Schlafen erlernt werden kann.

Das Schlafritual und die Meditationssitzung für 60 Minuten @ 80 € ++ pro Person

Die Eltern und Kids Meditationssitzung für 60 Minuten @ 125 € ++ für 2 Personen

Kreate the Wellness-Konnection

Relax Quality-Time als Familie mit den speziellen von Mini-Me inspirierten Spa Behandlungen: Mutter-Tochter-Spa-Sessions, spezielle Gesichtsbehandlungen und Körperpeelings sowie relaxten Vater-Sohn-Stunde mit entspannenden Kräuterpeelings schaffen die perfekten Möglichkeiten für eine gemeinsame Auszeit.

Pretty Hour with Mother & Daughter – Ein 90-minütige Signature-Treatment des Kandimas, das eine Gesichtsbehandlung und ein Kokosnuss-Körper-Peeling für Mutter und Tochter umfasst, während die Haare mit Kokosnussmilch und einer sanften Kopf- und Gesichtsmassage verwöhnt werden

@ 182 €++ für 2 Personen

@ 182 €++ für 2 Personen Energizing Hour with Father & Son – Eine 75-minütige Behandlung für Vater und Sohn, beginnend mit einem Kräuterfußpeeling und einer Massage, bei der sie ihre müden Augen mit einer tropischen Gurkenscheibe entspannen können

@ 155 €++ für 2 Personen

Das Kool Kids Special

Entspannung nur für die Kids verspricht die spezielle Auswahl an Massagebehandlungen, die sich positiv auf Atmung, Stoffwechsel und Kreislauf der jungen Wellnessurlauber auswirken.

The Gentle Touch Therapy – Ein 75-minütiges Verwöhnritual von Kopf bis Fuß für Ihre Kleinen

@ 120 €++ pro Person.

@ 120 €++ pro Person. Das Kandima bietet auch eine Reihe von Aromatherapie-Erlebnissen für Kids wie: Feuchtigkeits-Kokon für maledivisches Haar Kokosnussmilch-Packung Schlummer Kopf- und Fußmassage



Die Wellness-Küche

Die Gastronomie im Kandima ist gesund und frisch. Ganz typisch für das Kandima sind so auch die außergewöhnlichen und vielfältigen Säfte und Smoothies direkt aus den Kandima Fresh Labs. Zudem können Gäste ihr Lieblingsrezept unter Anleitung der kulinarischen Meister des Kandimas erlernen und es aus ihrem unvergesslichen Urlaub mit nach Hause nehmen.