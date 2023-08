6 Tipps für einen stressfreien Schulstart Erfolgreich lernen mit der Schülerhilfe

Gelsenkirchen, August 2023. Schlechte Noten auf dem Zeugnis? Dann wird es Zeit, im neuen Schuljahr einige Dinge zu ändern. Mit einer optimalen Vorbereitung, effektiven Lernstrategien und einem positiven Mindset gelingt nicht nur der Schulstart nach den Sommerferien, auch das nächste Zeugnis wird besser! Wie das funktioniert, verrät Denise Kirchberger, Pressesprecherin der Schülerhilfe, mit 6 erfolgserprobten Lerntipps:



1) Positiv denken

Der Schulstart ist der beste Zeitpunkt, alle negativen Gedanken aus dem Kopf zu verbannen. Jetzt bietet sich die Chance auf eine deutliche Leistungssteigerung! Mit einer optimistischen Haltung und der richtigen Zielsetzung ist es möglich, bessere Noten zu erzielen.

2) Abwechslung

Je mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden, umso besser werden neue Inhalte im Gehirn gespeichert. Mindmaps, Lernvideos, Apps, Übungsaufgaben, Zusammenfassungen oder das Erlernte Freunden erklären – wer abwechslungsreich und mit vielen Wiederholungen übt, lernt erfolgreicher.

3) Rechtzeitige Vor- und Nachbereitung

Damit Wissenslücken erst gar nicht aufkommen, ist es wichtig, sich für die kommenden Schulstunden vorzubereiten und Unterrichtsinhalte anschließend nachzubereiten. Hierzu gehören das Notieren und die Erledigung der Hausaufgaben. Wenn hier Fragen auftauchen, sollten diese zeitnah am Folgetag in der Schule oder während der Nachhilfestunde abgeklärt werden.

4) Die optimale Lern-Reihenfolge

Unser Gehirn kommt durcheinander, wenn man Fächer, die sich inhaltlich ähneln, beispielsweise Französisch und Spanisch oder Mathematik und Physik, kurz hintereinander lernt. Abwechslung beim Lernen führt zum Erfolg.

5) Organisation ist alles

Für eine gute Organisation ist es wichtig, möglichst viel mitzuschreiben und ein Hausaufgabenheft zu führen. Ein kurzer Blick in die Notizen vom Vortag hilft, im Unterricht nicht den Anschluss zu verlieren. In einem Kalender sollen alle Prüfungstermine, Tests und Klassenarbeiten eingetragen werden. Ein Lernplan strukturiert Lerninhalte für die nächste Klassenarbeit und erinnert an die nächste Übungseinheit.











6) Routiniert zum Lernerfolg

Lernen als festen Bestandteil in den Alltag zu integrieren ist die beste Methode, um langfristig gute Noten zu erzielen und Prokrastination (unnötiges Aufschieben) vorzubeugen. Wer immer zur selben Zeit Hausaufgaben macht, regelmäßig Vokabeln übt und Lernlücken schnell aufarbeitet, muss weniger lang für Klassenarbeiten üben.





Das Team der Schülerhilfe unterstützt Schülerinnen und Schüler beim erfolgreichen Schulstart. „Gerade in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch oder Englisch bauen Lerninhalte aufeinander auf. Sind hier im vorherigen Schuljahr Lernlücken entstanden, gilt es, diese zu Beginn des neuen Schuljahres zu schließen. Nachhilfe bietet die Möglichkeit, Lernstoff aufzuholen, aufzufrischen und aufzubauen.

Über die Schülerhilfe:

Die Schülerhilfe ist einer der führenden Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten in Deutschland und Österreich sowie Deutschlands drittgrößtes Franchise-System. Seit über 45 Jahren bietet sie Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern.



