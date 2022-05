5 Gründe, die Dubai zum besten Standort für eine Unternehmensgründung im Jahr 2022 machen

Gemessen an der Zahl der in letzter Zeit erteilten Geschäftslizenzen gilt Dubai als eine der lukrativsten und profitabelsten Städte für die Expansion eines Unternehmens im Ausland. Firmengründung Dubai werden in fast allen Branchen bevorzugt, da die Stadt als internationales Handelszentrum bekannt ist und sich weiterentwickelt. Inmitten der globalen Geschäftsinvestitionen in Dubai wollen wir einen Blick auf die Faktoren werfen, die diesen Standort jeden Tag zu einem hochgradigen Potenzial für ausländische Unternehmen machen.

Die Lage der Stadt

Die Finanz- und Wirtschaftsmetropole der VAE ist strategisch so gelegen, dass sie die Anbindung an die großen Märkte in Asien, Europa und Afrika erleichtert. Dubais geografischer Vorteil hat es zum lukrativsten Markt im Nahen Osten gemacht, der sechs verschiedene Länder über Häfen miteinander verbindet. Abgesehen von der hervorragenden Hafenanbindung verfügt Dubai über eine der größten Flugverbindungen, die Logistik und Transport in hohem Maße beschleunigen.

Handelsfreie Standorte

In Dubai haben Unternehmen Zugang zu vielen handels- und steuerfreien Gebieten, die es nicht einheimischen Unternehmern ermöglichen, ein Unternehmen zu gründen, ohne Partner eines einheimischen Vertreters zu werden. Dies bedeutet, dass das Unternehmen zu 100 % im Besitz der Investoren ist und diese die vollständige Kontrolle über die Geschäftstätigkeit haben. Da es in der Stadt mehrere Organisationen für Unternehmensgründungen sowie viele Freizonen und globale Unternehmen gibt, bringt die Gründung eines Unternehmens zweifellos eine Reihe von Vorteilen mit sich.

Darüber hinaus bietet Dubai ein geschäftsfreundliches Umfeld sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Unternehmen. Von Wohn- und Gewerbegebieten bis hin zu Tourismus und Industrie hat Dubai kontinuierlich hohe Standards aufrechterhalten.

Befreiung von Steuern

Die Gründung eines neuen Unternehmens kann sich für die meisten Unternehmer lohnen, denn das Land bietet steuerfreie Möglichkeiten für Unternehmen und eine steuerfreie Politik, die für fast alle Handelsgeschäfte gilt. Unternehmen sind von bestimmten Steuern befreit, unter anderem von der Körperschaftssteuer, der Mehrwertsteuer, der persönlichen Einkommenssteuer, der Kapitalertragssteuer und der Quellensteuer. Egal, ob es sich um ein Offshore-Unternehmen, eine Freizone oder ein Unternehmen auf dem Festland handelt, die Steuerbefreiungen gelten für alle Arten von Unternehmen in Dubai.

Eine geeignete Visumpolitik

Um in Dubai ein Unternehmen zu führen, bieten die VAE eine vergleichsweise einfachere Visapolitik als die meisten anderen Länder. Aufgrund der ausländerfreundlichen Visapolitik Dubais können Geschäftsinhaber auch eine Aufenthaltsgenehmigung für ihre Familien und Mitarbeiter erhalten. Mit einem Aufenthaltsvisum für die VAE ist es auch möglich, ein Girokonto zu eröffnen und eine Wohnung auf langfristiger Basis zu mieten.

Sichere Nachbarschaft ood

Dubai ist bekannt als eine nahezu kriminalitätsfreie Stadt mit einer der niedrigsten Kriminalitätsraten des Landes. Diese Tatsache macht Dubai nicht nur für Unternehmen sicher, sondern auch für die Beschäftigten und die Menschen, die mit der Stadt verbunden sind.

Schlussfolgerung

Von Steuerbefreiungen und höherer Sicherheit bis hin zu einem unternehmensfreundlichen Umfeld und einem strategischen geografischen Vorteil – die Gründung eines Unternehmens im Internet bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die diese Stadt zu einer der bevorzugten Städte für Unternehmer in aller Welt machen.