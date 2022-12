Ulm/Heidenheim, 25. November 2022 – Festlich eingedeckt war das Gaiser-Forum am Unternehmenssitz der Julius Gaiser GmbH & Co. KG in Ulm, als am 25. November zum mittlerweile zehnten Mal, langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt standen. Eingeladen waren diejenigen, die ihr zehn-, 15-, 20-, 25-, 35- oder 45-jähriges Betriebsjubiläum feierten sowie zwei langjährige Mitarbeiter, die in den Ruhestand verabschiedet wurden.

In diesem Jahr waren es 26 Ehrengäste, die geehrt wurden – 24 Jubilareinnen und Jubilare sowie zwei Pensionäre. Addiert man die Betriebszugehörigkeiten der Jubilare zusammen, kommt man auf 445 Jahre. Dies entspricht einer beeindruckenden, durchschnittlichen Zugehörigkeit von über 18,5 Jahren.

So gebührt die Ehre in diesem Jahr Jennifer Sailer, Nadine Straub, Farush Nuhiu, Jürgen Finkbeiner, Philip Hepperle, Timo Eberhardt, Ivo Hanus, Michael Böhme, Felix Eilts, Martin Franke (jeweils 10 Jahre) Seit 15 Jahren sind Johann Müller, Bernhard Haslanger, Franz Saiger, Josef Linse und Maik Schiefelbein dem Unternehmen treu. Peter Braun feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Ganze 25 Jahre sind Enikö Thiam Nkuiguieng, Hans-Jürgen Schmid, Gerd Frischling, Achim Bartschat und Hubert König im Unternehmen tätig. Auf 35 Jahre Betriebszugehörigkeit kommt Günter Lang, gefolgt von Matthias Conrad und Helmut Pfleger, die seit 45 Jahren bei Gaiser sind.

Nach über 48 Jahren bei Gaiser verabschiedet sich Kurt Straub in den wohlverdienten Ruhestand. Und auch Günter Huber, der über 42 Jahre für das Unternehmen tätig war, genießt von nun ab seinen neuen Lebensabschnitt als Pensionär.

„Liebe Ehrengäste, Sie haben Verantwortung übernommen und sich für das Wohl all jener Menschen eingesetzt, die direkt oder indirekt mit unserem Unternehmen in Verbindung stehen. Die Firma Gaiser ist sehr stolz auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Aus diesem Grund gebührt ihnen heute unser Respekt und unsere vollste Anerkennung.“, bedankt sich Harald Kretschmann, Geschäftsführer bei Gaiser.

Reinhold Köhler, ebenfalls Geschäftsführer bei Gaiser ergänzt: „Ihre Höflichkeit und ihre Hilfsbereitschaft – auch untereinander – schafft Vertrauen. Dieser Familienwert macht uns, die Julius Gaiser GmbH & Co. KG, einzigartig und schafft auf allen Ebenen Unternehmergeist. Deshalb gebührt unsere Wertschätzung ihnen allen. Wir sind sehr dankbar, Sie im Gaiser Team zu haben!

Über Gaiser:

Im Jahre 1928 als Ein-Mann-Unternehmen in Ulm gegründet, zählt die Gaiser-Gruppe heute mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den bundesweit führenden Anbietern im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Mit der Niederlassung in Heidenheim und Tochtergesellschaften in Aulendorf, Böhmenkich und Amstetten ist die Gaiser Gruppe ein Fullserviceanbieter im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Von der Alb bis an den Bodensee versorgt Gaiser Kunden aus Industrie, Wohnbau und Gewerbe zuverlässig mit zukunftsweisender Technik rund um Wärme, Kälte, Energie, Lüftung und Klima.